Najlepsze gry o nudnych zawodach – 10 symulatorów najgorszych prac

Mateusz Mucharzewski
2026/01/03 10:00
2
0

Są rzeczy, których w prawdziwym życiu nikt nie chce robić, ale w cyfrowej formie, o dziwo, świetnie się sprawdzają.

Symulatory to gatunek, który pozwala nam wykonywać czynności znane z prawdziwego życia, które wydają się pasjonujące – przynajmniej w jakiś sposób. W natłoku gier trafiło się jednak kilka takich, które idą krok dalej i jako temat przewodni obierają zawody, które w rzeczywistości są niezwykle trudne. To wielkie wyzwanie dla dewelopera, aby coś pozbawionego ekscytacji zamienić we wciągającą grę wideo.

Niektórym się udało. Dzisiaj przyjrzymy się takim właśnie grom, skupionym na nudnych zawodach. Jak się zaraz przekonamy, czasami dodanie interesującej otoczki sprawia, że wszystko staje się niezwykle pasjonujące.

10 najlepszych gier o nudnych zawodach

10. Not Tonight

Zaczynamy od gry, która akurat nie jest symulatorem, ale zdecydowanie zalicza się do produkcji o nudnych zawodach. Not Tonight pozwala nam wcielić się w bramkarza przed nocnym klubem, który musi zdecydować, kogo wpuścić, a kto nie spełnia norm. Na tym też polega większa część rozgrywki. Na to jednak nakłada się warstwa fabularna prezentująca Wielką Brytanię w alternatywnej rzeczywistości, w której Brexit skończył się totalnym upadkiem państwa i przejęciem władzy przez skrajną prawicę. Not Tonight nie ogranicza się więc tylko do symulowania nudnego zawodu, ale wykorzystuje ten motyw do opowiedzenia interesującej opowieści z silnie zarysowanym morałem.

10. Not Tonight, Najlepsze gry o nudnych zawodach – 10 symulatorów najgorszych prac

9. Supermarket Simulator

Przechodzimy do hitu zeszłego roku – z kilku powodów bardzo nieoczywistego. Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, w tej produkcji prowadzimy własny supermarket. Będziemy więc wykładać towar czy kasować zakupy klientów. Ekscytujące. Po drugie, jest to bardzo niskobudżetowa produkcja, która nie wygląda zbyt dobrze, a mimo wszystko trafiła w viral i odniosła ogromny sukces. Jak widać, graczy interesuje nawet tak prosta i budżetowa rozgrywka, mimo że emocji jest tutaj tyle co kot napłakał.

9. Supermarket Simulator, Najlepsze gry o nudnych zawodach – 10 symulatorów najgorszych prac

8. Gas Station Simulator

Na kolejnej pozycji znalazło się polskie Gas Station Simulator, które oferuje podobną rozgrywkę do Supermarket Simulator, tyle że tutaj prowadzimy stację benzynową. Ma ona jednak również sklep oraz warsztat, a więc nie będziemy tylko tankować samochodów klientów. Zabawa z pozoru jest nudna, ale pętla rozgrywki jest tak zaprojektowana, że zawsze jest co robić. Robotę robi też pustynna otoczka, nadająca grze unikatowy klimat. To sprawia, że Gas Station Simulator cenię wyżej niż Supermarket Simulator. Wbrew pozorom jest to bardzo ciekawa i wciągająca gra, mimo że podejmuje temat bardzo nudnej pracy.

8. Gas Station Simulator, Najlepsze gry o nudnych zawodach – 10 symulatorów najgorszych prac

Mateusz Mucharzewski

Tłumaczę graczom i pasjonatom gier, co dzieje się w polskim oraz światowym gamedevie – profesjonalnie, ciekawie i merytorycznie.


Komentarze
2
FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 10:29

Jeszcze Snowrunner, też przez większość czasu to wolna jazda z pkt A do B, chyba że ciężarówka ma sie zaraz wywalić ale zdążyło się ją w ostatniej chwili chwycić za jakieś drzewo z boku albo zrobić kontrę

koNraDM4
Gramowicz
Dzisiaj 10:12

Osobiście zabrakło mi tu gier w stylu My Summer Car - niby nie symulatory ale wpisują się niejako w ten gatunek. Najczęściej sporo symulują, nawet jeśli w pokraczny sposób.

Mamy więc MSC, MWC które wyszło niedawno, OHV i pewnie sporo innych "symulatorów życia gdzieś" które rzadko skupiają się na jednej rzeczy, bardzo często ta główna rzecz której dotyczy gra, dopiero w późniejszej fazie rozgrywki gra pierwsze skrzypce bo a to trzeba auto naprawić, a to trzeba zarobić na to w raczej "nudnych" pracach jak rąbanie i dostarczenie drewna, praca szambiarza czy np. hazard :D

Mamy też pokraczne twory typu salon gier, handlarz narkotyków itd.




