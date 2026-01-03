Najlepsze gry o nudnych zawodach – 10 symulatorów najgorszych prac

Symulatory to gatunek, który pozwala nam wykonywać czynności znane z prawdziwego życia, które wydają się pasjonujące – przynajmniej w jakiś sposób. W natłoku gier trafiło się jednak kilka takich, które idą krok dalej i jako temat przewodni obierają zawody, które w rzeczywistości są niezwykle trudne. To wielkie wyzwanie dla dewelopera, aby coś pozbawionego ekscytacji zamienić we wciągającą grę wideo.

Niektórym się udało. Dzisiaj przyjrzymy się takim właśnie grom, skupionym na nudnych zawodach. Jak się zaraz przekonamy, czasami dodanie interesującej otoczki sprawia, że wszystko staje się niezwykle pasjonujące.

10 najlepszych gier o nudnych zawodach

10. Not Tonight

Zaczynamy od gry, która akurat nie jest symulatorem, ale zdecydowanie zalicza się do produkcji o nudnych zawodach. Not Tonight pozwala nam wcielić się w bramkarza przed nocnym klubem, który musi zdecydować, kogo wpuścić, a kto nie spełnia norm. Na tym też polega większa część rozgrywki. Na to jednak nakłada się warstwa fabularna prezentująca Wielką Brytanię w alternatywnej rzeczywistości, w której Brexit skończył się totalnym upadkiem państwa i przejęciem władzy przez skrajną prawicę. Not Tonight nie ogranicza się więc tylko do symulowania nudnego zawodu, ale wykorzystuje ten motyw do opowiedzenia interesującej opowieści z silnie zarysowanym morałem.

9. Supermarket Simulator

Przechodzimy do hitu zeszłego roku – z kilku powodów bardzo nieoczywistego. Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, w tej produkcji prowadzimy własny supermarket. Będziemy więc wykładać towar czy kasować zakupy klientów. Ekscytujące. Po drugie, jest to bardzo niskobudżetowa produkcja, która nie wygląda zbyt dobrze, a mimo wszystko trafiła w viral i odniosła ogromny sukces. Jak widać, graczy interesuje nawet tak prosta i budżetowa rozgrywka, mimo że emocji jest tutaj tyle co kot napłakał.

8. Gas Station Simulator

Na kolejnej pozycji znalazło się polskie Gas Station Simulator, które oferuje podobną rozgrywkę do Supermarket Simulator, tyle że tutaj prowadzimy stację benzynową. Ma ona jednak również sklep oraz warsztat, a więc nie będziemy tylko tankować samochodów klientów. Zabawa z pozoru jest nudna, ale pętla rozgrywki jest tak zaprojektowana, że zawsze jest co robić. Robotę robi też pustynna otoczka, nadająca grze unikatowy klimat. To sprawia, że Gas Station Simulator cenię wyżej niż Supermarket Simulator. Wbrew pozorom jest to bardzo ciekawa i wciągająca gra, mimo że podejmuje temat bardzo nudnej pracy.