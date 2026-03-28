Najlepsze chińskie gry – 10 hitów prezentujących możliwości Państwa Środka

Chińska branża gier wideo nadal jest w Polsce egzotyczna i nieodkryta. Biorąc pod uwagę dużą liczbę nadchodzących, potencjalnych hitów, myślę że warto nieco zgłębić temat. Na naszych łamach mogliście już przeczytać zestawienie gier, które mogą pokazać wielki potencjał chińskiej branży gier. Przyszłość wygląda ekscytująco, ale czy przeszłość prezentuje się równie ciekawie?

Poniżej znajdziecie zestawienie dziesięciu najciekawszych, z naszej perspektywy, gier prosto z Chin. Widać po nim jak obecnie wygląda sytuacja na tym rynku. Oczywiście pominiemy, z jednym wyjątkiem, sektor mobilny – starałem się wybrać takie produkcje, które są znane również w naszym kręgu kulturowym.

10 najlepszych chińskich gier

10. Lost Soul Aside

Gatunek jRPG, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Japonii. Chińczycy też jednak próbują w nim swoich sił. Można wręcz w skrócie powiedzieć, że każdy chce mieć swoje Final Fantasy. Faktycznie Lost Soul Aside to produkcja mocno nawiązująca do hitu Square Enix, chociaż bez takiego rozmachu i jakości. Mimo wszystko fani gatunku powinni być zadowoleni z bardzo długiej, zróżnicowanej (pod kątem chociażby lokacji) gry, z wieloma przyjemnymi walkami z bossami. Nie jest to nic, co może realnie konkurować z Final Fantasy, ale jak na pierwsze kroki w tym gatunku, jest całkiem nieźle.

9. Wandering Sword

Wuxia to popularny w Chinach gatunek poświęcony mistrzom sztuk walki. Dokładnie z tego materiału źródłowego korzysta Wandering Sword, które na pierwszy rzut oka przypomina klasyczne jRPG, może nieco w stylu Octopath Traveler. Mimo że to tylko debiut zespołu The Swordman Studio, deweloperowi udało się stworzyć bardzo kompetentną grę, z ciekawą historią, bardzo ładną grafiką i unikatowym jak na nasze realia klimatem. Solidny tytuł, który na pewno zasłużył na nieco więcej uwagi.

8. Naraka: Bladepoint

Może Naraka nie jest w Polsce tak medialna, ale na Steamie ciągle gra w nią mnóstwo osób. Trudno się dziwić, bo dla miłośników sieciowych rozgrywek to bardzo solidny tytuł, w którym naraz może rywalizować aż 60 osób. Do tego znakiem rozpoznawczym chińskiej produkcji jest bardzo duża mobilność, dzięki której dostać się można praktycznie wszędzie. Najważniejsza jest jednak bardzo dynamiczna walka i długie combosy. Na pewno jest to dosyć specyficzna rozgrywka i wielu odbije się od Naraki. Nie możemy jednak przemilczeć produkcji, która może się pochwalić aż tak dużą popularnością.