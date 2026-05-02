Najlepsze polskie gry… bez CD Projektu – 10 hitów poza Wiedźminem i Cyberpunkiem

Zakładam, że gdybyśmy zrobili wielki ranking najlepszych polskich gier, hitem wszech czasów zostałby Wiedźmin 3: Dziki Gon. Jeśli nie on, to Cyberpunk 2077. To wydaje się bardzo proste i oczywiste. Ale co dalej? Gdyby pominąć CD Projekt RED, która z gier byłaby najlepsza? Kiedyś na swoim profilu na X zadałem to pytanie i niemal każdy odpowiedział coś innego. Ja, mimo że specjalizuję się w polskim gamedevie od kilkunastu lat, sam mam problem ze wskazaniem lidera. Czas więc zmierzyć się z tym tematem.

Ciekawe jest to, że w Polsce powstała ogromna liczba fantastycznych gier. Sami najwięksi, jak CD Projekt RED, Techland, 11 bit studios, Bloober Team czy People Can Fly, stworzyli wiele wybitnych produkcji. Jak spojrzymy szerzej, nie brakuje ciekawych tytułów. Zauważyłem, że jest z nimi jeden problem – bardzo dobrych produkcji jest dużo, ale niewiele z nich wybija się ponad ten poziom i można je uznać za wybitne na skalę polskiej branży. Wybranie topowej dziesiątki było więc szalenie trudne i spodziewam się, że w komentarzach przedstawicie alternatywne zestawienia. Nie krępujcie się, dyskutujmy!

10 najlepszych polskich gier bez CD Projektu

10. Call of Juarez: Więzy Krwi

Jeszcze zanim na rynek trafiło Red Dead Redemption, najlepsze growe westerny robiło się we Wrocławiu. Swego czasu seria Call of Juarez była podstawą portfolio Techlandu oraz jego przepustką do światowej czołówki. Bardzo cenię Gunslingera, ale jednak uważam, że ze wszystkich czterech odsłon to właśnie Więzy Krwi należy uznać za najlepszą. Patrzmy też na każdy tytuł z tego zestawienia przez pryzmat czasów, w których trafiły na rynek. W 2009 roku, kiedy ten shooter pojawił się na półkach sklepowych, polski gamedev nie miał zbyt wielu dużych produkcji, którymi mógłby się chwalić. Call of Juarez: Więzy Krwi bez wątpienia było w swoich czasach grą premium, ze świetną oprawą wizualną, ciekawą historią i unikatowym klimatem.

9. Against the Storm

Myślę, że jeśli jest jakaś gra w zestawieniu, która wzbudzi kontrowersje, będzie to właśnie Against the Storm. To bardzo świeży tytuł (na liście jest tylko jeden młodszy), który mimo dużego sukcesu nie jest tak medialny jak wiele innych polskich gier. Studio Eremite Games przygotowało świetny city builder w świecie mrocznego fantasy u progu apokalipsy, z pewnymi elementami roguelike. Ten pomysł okazał się na tyle udany, że Against the Storm zdobył większe uznanie niż jakikolwiek inny polski indyk. Wystarczy spojrzeć na Metacritic i średnią ocen na poziomie imponującego 91%. To wynik zarezerwowany dla wybitnych gier, co moim zdaniem musimy docenić.

8. Manor Lords

Planując ten ranking przyjąłem założenie, że pomijam gry, które ciągle są we wczesnym dostępie. Dla Manor Lords musiałem jednak zrobić wyjątek, bo ten tytuł to coś więcej niż tylko hit. To niebywałe zjawisko sukcesu produkcji robionej przez małą grupę osób. Manor Lords idealnie wstrzelił się w oczekiwania, oferując graczom dokładnie ten klimat, którego tak bardzo potrzebowaliśmy – średniowiecze, ale bez magii i elementów fantasy. Skala popularności tego tytułu jest gigantyczna. W Polsce powstało tylko kilka gier, które mogą się pochwalić równie dużymi liczbami. Przed Manor Lords jeszcze długa droga, ale już teraz możemy powiedzieć, że to niezwykły sukces.