Najlepsze gry o gotowaniu – 10 tytułów, w których nie wyjdziemy z kuchni

Uważam, że gotowanie to ciągle jeden z największych, niewykorzystanych potencjałów gier wideo. Mimo kilku świetnych i popularnych gier ciągle nie otrzymaliśmy prawdziwego opus magnum cyfrowej sztuki kulinarnej. Poniższy ranking nie będzie więc oczywisty, a wybór numeru jeden może być zaskakujący.

W zestawieniu dominują gry niezależne. Różnorodność jest jednak spora, bo oprócz klasycznych indyków mamy symulatory, strategie i produkcje zręcznościowe. Każde podejście do gotowania jest nieco inne. Które możemy uznać za… najsmaczniejsze?

10 najlepszych gier o gotowaniu

10. Let’s Cook Together 2

Zaczynamy od wizyty w Gdańsku, gdzie swoją siedzibę ma małe studio Yellow Dot. To właśnie ono odpowiada za pierwszą produkcję w zestawieniu, a więc Let’s Cook Together. Już sam tytuł mówi wszystko – celem rozgrywki jest wspólna zabawa z maksymalnie trójką znajomych. W czasie zabawy czeka na nas 65 przepisów i ponad 200 poziomów. Takie Overcooked!, ale w oprawie bardziej przypominającej polską kreskówkę dla dorosłych. Być może między innymi to sprawiło, że gra nie odniosła zbyt dużego sukcesu.

9. Cooking Mama: Let’s cook!

Były czasy, w których Cooking Mama w takim rankingu powinna pojawić się na podium. To mogło być jednak minimum kilkanaście lat temu, w okresie wielkiej popularności tej casualowej serii, głównie skierowanej do użytkowników platform Nintendo. Teraz czasy się zmieniły, a nowe odsłony praktycznie nie wychodzą. W szczególności porażką było Cookstar wydane w 2020 roku, a później, z powodów licencyjnych, wycofane ze sprzedaży. Aby jednak nie zapomnieć o tym IP, wspomnę o nadal aktywnym Let’s cook!, które idee Cooking Mama przeniosło na urządzenia mobilne. Wydaje się, że teraz to odpowiednie miejsce dla tej marki.

8. Good Pizza, Great Pizza

Jedną z tych gier, która najmocniej kojarzy mi się z dzieciństwem i pierwszym kontaktem z cyfrową rozrywką jest Pizza Syndicate. Stara, kultowa produkcja, której ducha w pewnym stopniu znajdziecie w Good Pizza, Great Pizza. W tym indyku prowadzimy własną pizzerię. Nie tylko zarządzamy lokalem, ale też własnoręcznie przygotujemy pizze według wielu przepisów. Rozgrywka jest dosyć spokojna i relaksująca, co potęguje kolorowa oprawa wizualna. Nie ten klimat co Pizza Syndicate, ale główne danie jest takie samo.