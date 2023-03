Najbardziej wyczekiwane planszówki 2023 roku - ciąg dalszy!

Stonesaga

Z ciężkim sercem wyrzucałem Stonesagę poza swoją pierwszą dziesiątkę najbardziej wyczekiwanych gier planszowych 2023 roku. Galakta w tym roku przygotowała naprawdę mocny kalendarz wydawniczy, dlatego jeszcze nieraz w tym zestawieniu znajdą się pozycje z katalogu tej firmy. Stonesaga jest kooperacyjną grą survivalową ze sporą dawką aspektu fabularnego. Ukazuje ona losy ludu zamieszkującego dolinę polodowcową. Trudne warunki, zjawiska nadprzyrodzone i nieśmiertelne, ogromne bestie to jego chleb powszedni. Gracze będą musieli przeprowadzić go przez ten trudny czas poprzez odkrywanie nowych ziem i dóbr (ale i zagrożeń), korzystając z mechaniki craftingu i podejmując trudne decyzje, które będą rzutowały na dalszy przebieg rozgrywki. Każda sesja przedstawia losy kolejnego pokolenia, a gra zapamiętuje to w jaki sposób dolina zmieniła się we wcześniejszych partiach. Co ważne, twórcy zadbali o system drop-in / drop-out, by rozgrywka nie musiała toczyć się za każdym razem w tym samym składzie osobowym. Jest to szczególnie istotne w grach kooperacyjnych ze strukturą kampanii.