TOP 10: najbardziej wyczekiwane gry planszowe 2023 roku

Przyznaję wszem wobec, że jestem niewolnikiem tematu w grach. Kiedy jakaś planszówka zaprasza mnie do świata Gwiezdnych wojen, to ja to zaproszenie z radością przyjmę. Tak stanie się też w przypadku Star Wars: The Deckbuilding Game, którą Rebel ma wydać już w pierwszym kwartale tego roku. Będzie to gra oparta na mechanice budowania talii, którą bardzo cenię. Zadaniem graczy jest tu zniszczenie trzech baz przeciwnika. Założenie to od razu przywodzi na myśl ubiegłoroczny hit Lucky Duck Games, Radlands, ale tutaj przebieg rozgrywki będzie zgoła odmienny. Całość oparta jest na klasycznym konflikcie Rebelii z Imperium. Każdy z graczy rozpoczyna z własną talią, pozwalającą na kupowanie mocniejszych jednostek i statków kosmicznych z rynku. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym tytułem jest prostota zasad i dynamika rozgrywki. Nawet jeśli nie zaoferuje on niczego przełomowego, odgrzewany kotlet w nowym zestawie przypraw i z aromatycznymi dodatkami też może być smacznym daniem.

Dla kogo: 2 graczy

Wydawca: Rebel

Planowana premiera: 3.03.2023