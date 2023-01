Mr. Jack - recenzja. W pogoni za Kubą Rozpruwaczem

Osiem postaci, osiem rund, kilka stron zasad i wielki pojedynek na to kto kogo przechytrzy – to właśnie Mr. Jack. Choć gra ma swoje lata, nadal stanowi nie lada gratkę.

Świeże światło na sprawę zabójstwa

Bruno Cathala dał miłośnikom planszówek wiele radości dzięki takim tytułom, jak Pięć Klanów, Kanagawa czy współtworzone przez niego Cyklady i 7 cudów świata: Pojedynek, jeden z absolutnych majstersztyków w dziedzinie gier dwuosobowych. Mr. Jack to gra należąca właśnie do tej ostatniej kategorii. Jedna osoba wciela się w pracownika Scotland Yardu, który próbuje wytropić sprawcę przestępstwa, a druga w słynnego Kubę Rozpruwacza, czyli tytułowego Mr. Jacka. Musi on poruszać się po East Endzie w taki sposób, by pozostać niewykrytym lub uciec przed zastawionymi na niego zasiekami.

Rozgrywka oparta jest na systemie bycia widocznym i niewidocznym. Na końcu każdej rundy gracz wcielający się w Kubę Rozpruwacza musi określić, czy przestępca jest w tym momencie widoczny czy też nie. To kluczowa wskazówka dla prowadzącego śledztwo. Na planszy znajduje się osiem żetonów postaci. Jedną z nich jest słynny czarny charakter (przydział następuje losowo na początku gry). Te postacie, które zajmują sąsiednie pola, widzą się wzajemnie - są więc widoczne. Podobnie jest z postaciami, które stoją na polach sąsiadujących z zapalonymi latarniami ulicznymi oraz oświetlonych światłem lampy Doktora Watsona (to jedna z postaci). Po tym, jak gracz wcielający się w Jacka określi status widoczności postaci, śledczy eliminuje z kręgu podejrzanych wszystkich, którzy nie spełniają podanego kryterium. Robi to poprzez odwrócenie żetonu postaci na stronę czarno-białą. Postacie te pozostają jednak w grze do końca rozgrywki.

Ta podzielona jest na osiem rund. W trakcie każdej z nich aktywne stają się cztery z ośmiu postaci. Jeśli w jednej rundzie dostępne stały się postacie A, B, C i D, to w drugiej następuje kolej pozostałych czterech. W ten sposób każda postać jest aktywna raz na dwie rundy. Zarówno śledczy, jak i przestępca w trakcie rundy może aktywować po dwie postacie. Dzieje się to w ściśle określonej kolejności. Najpierw jeden gracz aktywuje wybraną postać, następnie drugi wybiera dwie i wreszcie pierwszy decyduje co zrobić z ostatnią. W kolejnej rundzie kolejność ta jest odwrotna.