Nadchodzi czas wielkich IP – 2026 rok pod znakiem blockbusterów

Patrząc po planie premier na ten rok, można odnieść wrażenie, że najwięksi wydawcy i deweloperzy na rynku uparli się, aby z najbliższych 12 miesięcy uczynić wielki pojedynek gigantów. Liczba planowanych debiutów nowych odsłon największych IP jest niezwykła. Nie wierzycie? No to spójrzmy na konkrety.

W ramach zapowiedzi 2026 roku spójrzmy na największe blockbustery, które niedługo trafią na rynek. Praktycznie w każdym gatunku znajdą się jacyś giganci, z największym branżowym kolosem na czele, czyli Grand Theft Auto. Coś się pewnie opóźni, ale i tak rok zapowiada się szalenie ekscytująco.

O nowym GTA nie ma co dużo mówić, bo wszystko jest dosyć oczywiste. To ta gra zdominuje ten rok, pod warunkiem oczywiście, że zostanie wydana. Ostatnio pojawiły się wątpliwości branżowych insiderów czy na pewno cała zawartość gry jest już gotowa. Jeśli Rockstar Games chce się wyrobić na jesienną premierę, powinien już skupiać się tylko na szlifowaniu rozgrywki i usuwaniu błędów. Nie ma jednak sensu rozwodzić się nad tym, bo póki nie znamy konkretów, możemy tylko gdybać. Nawet jednak bez GTA VI ten rok zapowiada się niezwykle ekscytująco.

Microsoft wykłada najmocniejsze karty

Niesamowicie ekscytująco wygląda tegoroczne portfolio Microsoftu. Styczniowe Developers Direct ma zdominować Playground Games, który chce wydać w tym roku dwie gry. Pierwsza to obiecywana od jakiegoś czasu Forza Horizon 6, a więc obecnie najlepsza marka wyścigowa na rynku. Oprócz tego wreszcie mamy się doczekać premiery nowego Fable, które na dotychczasowych materiałach wygląda zjawiskowo. Oprócz tego Microsoft chce zaproponować nowe części swoich niegdyś dwóch największych IP. W przypadku Gears of War akcja cofnie się do pierwszych chwil po ataku Szarańczy. E-Day to nowa odsłona, w przeciwieństwie do Halo, które otrzyma remake kultowej jedynki. Na pewno nie jest to aż taka atrakcja jak kolejna, duża część, ale fani na pewno będą podekscytowani. Na dokładkę zostaje State of Decay 3. Nie jest to największa wizerunkowo marka dla Xboksa, ale poprzednie części cieszyły się dużą popularnością.