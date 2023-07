Zasada działania takich programów jest niezwykle prosta i opiera się po prostu na regułach czy też scenariuszach. W kodzie oprogramowania znajdują się po prostu ciągli logiczne, wyglądające mniej więcej w taki sposób: Jeśli użytkownik powie słowo X odpowiedź hasłem Y. Im więcej reguł tym „sprytniejszy” i bardziej zaawansowany był dany asystent. Często było ich znacznie ponad kilkanaście tysięcy.

Problem w tym, że ciężko mówić tutaj o jakiejkolwiek inteligencji. Prawdziwy przełom przyszedł dopiero później. Oczywiście, mowa tutaj o sieciach neuronowych. To matematyczne modele, które naśladują sposób działania naszego mózgu. Złożone są po prostu ze sztucznych neuronów, które potrafią przesyłać pomiędzy sobą informacje.

Cały haczyk polega na tym, że głębokie sieci neuronowe potrafią się samodzielnie uczyć i tworzyć nowe połączenia. Wystarczy, że dostarczymy im odpowiednio dużo danych do analizy. Na ich podstawie tworzą one modele i znajdują zależności.

To właśnie w ten sposób działa ChatGPT czy Bard od Google. Nie mówimy tutaj o uprzednio zaprogramowanych regułach – regułą stał się po prostu nasz naturalny język. To lekkie uproszczenie, ale dość dobrze odwzorowuje tę subtelną różnice. Czy mówimy o inteligencji? Absolutnie nie! To jedynie odtwórczy, ale bardzo zaawansowany system.

Jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją?

Ostatnimi czasy możemy natknąć się na dwa główne trendy związane ze sztuczną inteligencją. Pierwszy z nich to oczywiście to, że już wkrótce zabierze nam ona pracę. Powodów do obaw jest faktycznie wiele, ale nie wydaje się, żeby to stwierdzenie było prawdziwe. Drugi trend to twierdzenie, że umiejętność poprawnej pracy z AI będzie najważniejszym zawodem przyszłości. Co ciekawe, raczej też nie jest to prawda. Ale o tym za chwilę.

Jak już wiecie, AI posługuje się językiem naturalnym i dość zręcznie tłumaczy go na kod komputerowy. Oznacza to, że rozmowa ze sztuczną inteligencją nie jest wcale zbyt trudna. Stwierdzenie, że będzie to nowa najważniejsza umiejętność na rynku pracy jest więc dość przesadzone. Jest to zwyczajnie coś bardzo prostego, czego może nauczyć się każdy z nas.

Wystarczy pamiętać po prostu o kilku regułach. Co ciekawe, tak naprawdę moglibyśmy stosować je również z powodzeniem podczas rozmowy z ludźmi.

Podaj wiele szczegółów

Bez wątpienia, im bardziej szczegółowe polecenie, tym lepszych rezultatów można oczekiwać od sztucznej inteligencji. Wielu z nas doświadczyło frustracji, gdy otrzymaliśmy wynik, który nie spełniał naszych oczekiwań, ponieważ nasze polecenie było zbyt ogólne lub nieprecyzyjne. Jednakże, kiedy dostarczymy dokładne i precyzyjne wskazówki, sztuczna inteligencja jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby w sposób znacznie bardziej zadowalający. Co ciekawe, podobnie ma się przecież sprawa z ludźmi, prawda?

Przyjrzyjmy się przykładowi, gdy chcemy otrzymać obraz przedstawiający martwą naturę. Pierwsze polecenie brzmi: "obraz przedstawiający martwą naturę". Jest to z pewnością dość ogólne i nie precyzuje, czego dokładnie oczekujemy. Co w takim wypadku otrzymamy? Cóż, tego do końca nie wiadomo.

Jednak drugie polecenie brzmi: "obraz malowany na płótnie farbami olejnymi przedstawiający jabłka, banany i pomarańcze na miedzianym półmisku. Styl barokowy, wysoki realizm, ciemne i ciepłe kolory". To polecenie jest znacznie bardziej szczegółowe i jasno określa nasze oczekiwania odnośnie kompozycji, techniki malarskiej, stylu i palety kolorów.

Przykładów jest oczywiście więcej. Szczegółowe i precyzyjne polecenia są kluczowe, aby uzyskać optymalne wyniki od sztucznej inteligencji. Zapewniamy w ten sposób, że rozumie ona nasze intencje i preferencje w sposób dokładny. Nie umie przecież przeczytać ich z kryształowej kuli.