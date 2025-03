Jak Korea pokochała polski gamedev, czyli sprawdzamy kulisy wielkich inwestycji

BLANK game studios powstało w 2023 roku i początkowo finansowało się z wkładu własnego założycieli. Od razu było jednak wiadomo, że do dalszego funkcjonowania potrzebny będzie stabilny partner. O tym dlaczego padło właśnie na Neowiz opowiedział mi Karol Zajączkowski, marketing manager w warszawskim studiu.

Karol Zajączkowski wyjątkowo mocno podkreślał jak duże znaczenie miało zbudowanie dobrych relacji z przedstawicielami Neowiz. W naszej rozmowie pokusił się nawet o porównanie tego do związku z rozsądku oraz miłości - według niego długookresowo ta druga opcja będzie znacznie lepsza. Relacje personalne nie były jednak jedynym czynnikiem. BLANK game studios bardzo dobrze rozumie, że dopiero zaczyna swoją drogę, a debiut zdefiniuje dalsze losy studia. Deweloper nie chciał więc być jedną z wielu inwestycji dużego podmiotu. Neowiz dopiero wchodzi na europejski rynek i zależy mu na wyrazistych oraz jakościowych produkcjach, które pozwolą zbudować mocną pozycję na rynku. Nie bez znaczenia było też doświadczenie w produkcji własnych gier.

Zależało nam, aby nasz inwestor rozumiał perspektywę dewelopera. Często pieniądze pochodzą od firm, które nie mają nawet bazowej wiedzy na temat specyfiki tego rynku - po prostu usłyszeli, że na grach da się zarobić i chcą wskoczyć do tego pociągu. W takiej sytuacji jedyne co ich interesuje, to kiedy dostaną zwrot ze swojej inwestycji. Jest to uczciwym układem w wielu sytuacjach, ale my szukaliśmy czegoś innego. Neowiz, który sam ma na koncie różne tytuły, doskonale rozumie z jakimi tematami trzeba się borykać w czasie produkcji, co stwarza zupełnie inną płaszczyznę do wspólnych rozmów. Dodatkowo, jako że Lies of P było niemałym sukcesem, daje nam to okazję do pozyskania dodatkowego know-how o tym jak robić i wydawać gry w obecnych, niełatwych czasach.