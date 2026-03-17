Jajko niespodzianka - recenzja Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Z serią Monster Hunter Stories jestem od samego początku, czyli od 2017 roku, kiedy to pierwsza część pokemopodobnego spin-offa zadebiutowała na Nintendo 3DS. Kilka lat później wyszła druga część (już na Switcha), a prawie dwa lata temu wróciłem do tych tytułów za sprawą kompilacji remasterów wydanej na wszystkie platformy do grania. Mamy rok 2026 i na dysku mojej peespiątki zadomowiła się Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Gra, która wyznacza nowe standardy dla podserii MonHuna.

Królestwa Azuria i Vermeil stają na krawędzi zagłady. Gdy nadzieja wydaje się już wygasać, odnalezione zostaje niezwykłe jajo Rathalosa – gatunku potwora, który był dotąd uważany za wymarły. Radość nie trwa jednak długo, ponieważ legendarny potwór okazuje się mieć bliźniaka, a oba maluchy noszą symbol katastrofy związanej z wojną sprzed dwustu lat. Zły omen rzuca blady strach na członków dworu królewskiego, którego - jako gracz - jesteśmy częścią.

W Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection wcielamy się w postać księcia (lub księżniczki - gra zaczyna się od całkiem rozbudowanego kreatora postaci) Azurii. Młody następca tronu należy do elitarnej grupy stróżów, którzy zajmują się ochroną potworów i w gruncie rzeczy utrzymaniem ładu i porządku w całym ekosystemie. Zamiast siedzieć za biurkiem i wydawać polecenia podwładnym, książę chętnie wskakuje na grzbiet swojego Rathalosa i rusza w teren, prowadzi badania i przyucza nowych kandydatów na stróżów. Rąk do pracy nigdy za wiele - szczególnie w obliczu kryształowej plagi, która nieubłaganie niszczy środowisko naturalne w całym królestwie.

Tak pokrótce prezentuje się fabularny początek gry, do której można bez żadnych obaw podejść bez znajomości pierwszej i drugiej części Monster Hunter Stories. Można wręcz rzec, że Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection to najlepsze zaproszenie do zapoznania się z tą serią. Szczególnie dla osób, których odrzucają proste historyjki o dzieciakach/dojrzewających młodzieńcach w estetyce japońskiej popkultury. Trzecia część co prawda nie zrywa ze stylem “kolorowego anime”, ale pod kątem opowiadanej historii i poruszanych tematów widać tu dużą różnicą w stosunku do poprzedniczek. Od razu zaznaczę, że scenariusz Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection nie jest ani szczególnie oryginalny, ani wybitnie napisany. Potrafi jednak zaintrygować i motywuje do działania, wprowadza szereg ciekawych postaci drugoplanowych i odchodzi, na ile może, od powielanego do znudzenia motywu ratowania świata przez herosa, który przemierza rozmaite krainy, kompletuje mocarną ekipę itd.

Twórcy Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection postawili na inny klimat niż w dwóch pierwszych częściach. Opowiadana historia jest dojrzalsza i na swój sposób poważniejsza, choć podkreślam - nie oczekujcie głębokich przemyśleń, filozoficznych esejów czy ciężkich dramatów. Podoba mi się jednak, że od samego początku jesteśmy wrzuceni w centrum dworskiej intrygi z wielką polityką w tle. To nie jest klasyczna historia “od zera do bohatera” z wplecionym motywem walk i kolekcjonowaniem potworów. Nasz bohater jest trybikiem (niezwykle istotnym, ale jednak), który ma własne dobrze nakreślone motywacje i pragnienia. Jego zadaniem jest odkrycie prawdy o dziwnych zjawiskach niszczących ekosystem i doprowadzających potwory do agresji. To motyw przewodni całej gry – świat natury znajduje się w kryzysie, a bohater musi przywrócić równowagę między ludźmi a potworami.

Seria Monster Hunter Stories, jak sugeruje sam tytuł, od początku była bardziej nastawiona na opowiadanie pewnej historii niż główny cykl MonHun. Ale dopiero w Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection poczułem, że scenariusz nie jest tu tylko dodatkiem do mechaniki. Autorzy nie uniknęli popadania w schematy typowe dla japońskich RPG-ów, ale należy im się plus za spójną i rozbudowaną w stosunku do poprzedniczek wizję świata, dodanie nowej “frakcji” stróżów i wszystkiego, co jest związane z ich działalnością. To po prostu się klei i choć z czasem wkrada się monotonia i powtarzalność podczas wykonywania zadań, to odkrywanie kolejnych fragmentów fabularnej układanki (zazwyczaj) rekompensuje gorsze momenty.

Waleczny stróż

Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to MHS3 nie wprowadza rewolucyjnych zmian. Gwoli przypomnienia, seria Montser Hunter Stories odrzuciła model rozgrywki action RPG z walką w czasie rzeczywistym i żmudnym ulepszaniem postaci/sprzętu w celu polowania i pokonywania co raz to silniejszych potworów. Zamiast tego mamy walki turowe i sporo naleciałości z Pokemonów, choć zdecydowanie nie jest to prosty klon hitów od Game Freak. Tak jak w poprzednich częściach, pojedynki bazują na schemacie papier-kamień-nożyce, gdzie ataki dzielą się na trzy rodzaje: moc, technika, szybkość. Wybór odpowiedniego ataku jest kluczowy w kontekście nadchodzącej reakcji przeciwnika (szybkość bije moc, moc technikę, a technika przewyższa szybkość), do tego dochodzą różnorodne akcje naszego potwora i towarzyszy z ekipy, które można łączyć w zabójcze i niezwykle spektakularne kombinacje. Ponadto mamy różne typy broni, które możemy wybierać w trakcie walki w zależności od potrzeb i zaplanowanej strategii. Mechanika ta wydaje się prosta, ale z czasem rozwija się w skomplikowaną układankę taktyczną. W efekcie system walki w Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection choć jest znajomy, to zdecydowanie bardziej rozbudowany i satysfakcjonujący niż w poprzednich częściach.