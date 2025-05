Gry w klimacie Clair Obscur: Expedition 33 - alternatywy, które warto sprawdzić

To jest wspaniałe! - krzyczy od samego tytułu nasza recenzja Clair Obscur: Expedition 33. Debiut zespołu Sandfall Interactive to bez wątpienia branżowe wydarzenie tego roku. Dawno nie otrzymaliśmy gry, która tak działała na emocje. Z jednej strony mamy do czynienia z wybitną produkcją, z drugiej – zaskoczenie potęgowały stosunkowo niskie oczekiwania. Długo pewnie czegoś takiego nie przeżyjemy.

Tym bardziej ma sens pozostać w klimacie. Clair Obscur sprzedaje się wyśmienicie i to nawet mimo obecności w Game Passie. Myślę, że mnóstwo osób odwiedziło już ten magiczny świat i powoli myśli o tym co dalej. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje wiele produkcji, które prezentują podobne doznania - pod kątem rozgrywki oraz opowiadania historii. Będzie więc okazja nadrobić kilka zaległości oraz lepiej poznać francuski gamedev.

Gry podobne do Clair Obscur: Expedition 33 – w co warto zagrać?

Final Fantasy VII: Remake

Clair Obscur to jRPG, a więc naturalnym jest, że w pierwszej części tekstu mocno skupimy się na tego typu grach. Myślę, że dla wielu osób Expedition 33 to pierwszy kontakt z taką rozgrywką, a więc warto pójść za ciosem. Na początek, oczywiście, najlepiej sprawdzić Final Fantasy. Do wyboru jest szesnasta część, a także remake siódemki. Osobiście polecam tę drugą opcję, która moim zdaniem jest znacznie bliższa, pod kątem klimatu, Clair Obscur. To zresztą fantastyczna produkcja, tyle że z bardziej dynamiczną walką w czasie rzeczywistym. Trzeba też nastawić się na drobne naleciałości japońskiej kultury. Nie są one jednak na tyle duże, aby przysłonić liczne walory tej gry, ze świetnymi pojedynkami (głównie z bossami) oraz reżyserią na wysokim poziomie na czele.

Metaphor: ReFantazio

Kolejny świetny jRPG od studia, które dobrze radzi sobie w tym gatunku - Atlusa. Metaphor: ReFantazion to jedna z najlepszych zeszłorocznych produkcji. Myślę, że świat tam przedstawiony jest nawet nieco podobny do tego z Clair Obscur. Trzeba tylko wziąć poprawkę na stylistykę bliższą anime niż fotorealizmowi. Podobieństwa widać też w walce, która w Metaphor jest w turach. Gra zdobyła bardzo duże uznanie rozbudowanymi mechanikami, dobrą historią i reżyserią. Można też liczyć na wiele bardzo mocnych i dojrzałych wątków, które poruszają twórcy ze studia Atlus. Pamiętajcie, że ReFantazio to bardzo duża gra, której przejście zajmie więcej czasu niż Clair Obscur (oraz Final Fantasy VII). Jeśli więc macie go w nadmiarze, warto rozważyć tę opcję.

Sea of Stars

Pozostajemy w gatunku, ale tym razem prezentujemy jRPG w klasycznej formie, bliższej starym odsłonom Final Fantasy czy przede wszystkim Chrono Trigger. Sea of Stars nie jest też japońską grą, a więc pod kątem klimatu jest to nieco bliższa nam produkcja. Gameplay opiera się na eksploracji świata w 2D oraz walce. Do tego dochodzi dosyć rozbudowana warstwa fabularna. Trudno opisać co konkretnie jest w tej grze niezwykłego - od niej po prostu ciężko się oderwać. Sam podchodziłem do niej jako nowicjusz w gatunku i byłem w wielkim szoku jaką przyjemność sprawiła mi kampania. Sea of Stars też zresztą było ogromnym hitem sprzedażowym, potwierdzając tym samym, że klasyczne gry jRPG, mimo że wydają się reliktem przeszłości, nadal przyciągają rzesze graczy. Do tego wszystkiego ciągle mają to coś, co pozwala zachwycić graczy.

Steelrising

W pierwszej części tekstu mieliśmy skupić się na jRPG, ale zrobimy mały skok w bok. Obiecuję jednak, że niewielki. Nadal pozostajemy w bardzo szeroko pojętym segmencie RPG, ale tym razem z większym nastawieniem na wymagającą akcję. Steelrising to soulslike, również od francuskiego studia, czyli ekipy Spiders. Historia przenosi nas do alternatywnej, magicznej wersji Paryża stojącego u progu rewolucji. Najwięcej podobieństw do Clair Obscur widać więc w kwestii świata i nawiązań do Francji. Walka jest z kolei zupełnie inna - dużo bardziej wymagająca skupienia, cierpliwości i opanowania mechanik. Doznania są więc nieco inne, ale może dla części graczy nie będzie to problemem. Oczywiście paryski Spider nie jest szczególnie dużym studiem, a więc ich soulslike nie jest klasykiem gatunku. Mimo wszystko fani gatunku powinni znaleźć w Steelrising sporo przyjemności.