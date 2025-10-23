Jak żyć po Battlefield 6? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Battlefield 6 nie daje łatwo o sobie zapomnieć. Jeśli nie chcesz schodzić z tej emocjonalnej fali, mamy dla Ciebie 8 propozycji, które utrzymają cię w klimacie.

Electronic Arts długo kazało nam czekać na powrót Battlefielda. Niegdyś jedna z największych marek, skutecznie rywalizująca z Call of Duty, od lat jest w poważnym odwrocie. Nastąpił jednak przełom. Battlefield 6 to wielka gra, niezwykle efektowna i bardzo grywalna. Aż chce się więcej wirtualnych, globalnych konfliktów, nawet jeśli w świecie rzeczywistym jest tego zdecydowanie zbyt wiele.

Jakie są więc podobne gry do Battlefield 6? Przygotowałem dla Was 8 propozycji oraz kilka dodatkowych filmów, seriali oraz książek, które pozwolą pozostać w klimacie produkcji EA. Nie będą to jednak same pierwszoosobowe shootery. W pierwszej części artykułu skupimy się tylko na nich, ale w drugiej spojrzymy na globalny konflikt w zupełnie innych gatunkach.

Dajcie znać w komentarzach czy znaleźliście w tym tekście coś ciekawego dla siebie.

Call of Duty: Modern Warfare – największy konkurent w konflikcie globalnym

W przyszłym miesiącu swoją premierę ma już siódma odsłona Black Ops. To jednak klimat świata przyszłości (2035 rok), a więc doznania się odrobinę inne. Battlefield 6 jest dużo bliższy podserii Modern Warfare, która również koncentruje się na realiach współczesnych. W kwestii kampanii single player jest to prawdziwa jazda bez trzymanki. Odwiedzamy cały świat, gdzie nie brakuje spektakularnych bitew, a kreacja postaci jest na pewno znacznie lepsza niż w nowym hicie EA. Bez wątpienia po reboocie pierwsze Modern Warfare jest zdecydowanie najlepsze – w trybie single oraz multiplayer. Dwójka i trójka są jednak mniejszym lub większym rozczarowaniem.

Dlaczego warto?

współczesny konflikt w spektakularnej skali

w swoim segmencie Call of Duty nie ma konkurencji

ekstremalnie szybkie tempo

Nasza recenzja – Pocztówka z “delegacji”

The Finals – show od weteranów Battlefielda

Magnus Nordin, Rob Runesson, Stefan Strandberg, Jenny Huldschiner, Johan Andersson oraz Patrick Söderlund. Te nazwiska powinni znać fani Battlefielda. Każde z tych miało duży udział w stworzeniu w tej serii, w szczególności Söderlund, który przez wiele lat był twarzą cyklu. Doświadczeni twórcy w 2018 roku założyli nowe studio. W ramach zespołu Embark zadebiutowali pierwszoosobowym shooterem The Finals. Wprawdzie świat jest bardziej futurystyczny, ale jednak w kwestii rozgrywki widać mnóstwo punktów wspólnych, na przykład rozwinięta destrukcja otoczenia czy rozmach. Zamiast wojny mamy bitewne show, ale nadal lista podobieństw jest bardzo duża. Warto więc wykorzystać premierę Battlefield 6 jako pretekst do tego, aby zobaczyć, co tym razem przygotował Patrick Söderlund z zespołem. W kolejnym kroku warto sprawdzić też świeżutkie ARC Raiders, które akurat akację przedstawia w perspektywie trzeciej osoby.