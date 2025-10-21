GeForce NOW na RTX 5080 - czy warto inwestować w najdroższy abonament?

GeForce NOW to usługa chmurowa NVIDIA, która od kilku lat pozwala graczom cieszyć się tytułami AAA bez konieczności posiadania kosztownego komputera. W praktyce oznacza to, że gry odpalane są na serwerach wyposażonych w karty graficzne klasy GeForce RTX, a obraz przesyłany jest strumieniowo do urządzenia użytkownika - czy to będzie komputer, laptop, tablet, smartfon, telewizor, czy nawet handheld pokroju Steam Deck. Kluczową rolę odgrywa tutaj infrastruktura serwerowa, którą NVIDIA nieustannie rozwija.

Najświeższą nowością jest upgrade do architektury Blackwell RTX i przejście na serwery RTX 5080 SuperPOD. Każdy z nich oferuje moc obliczeniową na poziomie 62 TFLOPS, co czyni je trzykrotnie wydajniejszymi od PlayStation 5 Pro i niemal trzykrotnie mocniejszymi od wcześniejszych RTX 4080 SuperPOD-ów. To nie tylko liczby - przekłada się to na szereg technologii, które znacząco poprawiają jakość rozgrywki w chmurze.

Do dyspozycji graczy trafiają:

● technika DLSS 4 z obsługą Multi-Frame Generation i Super Resolution,

● pełny Ray Tracing z Ray Reconstruction,

● streaming w 5K przy 120 FPS,

● tryby dla graczy e-sportowych: 360 FPS w 1080p oraz 240 FPS w 1440p, z opóźnieniem poniżej 30 ms,

● Cinematic Quality Streaming (CQS) - nowy system kodowania obrazu zapewniający precyzyjne odwzorowanie kolorów i szczegółów.

CQS wykorzystuje model kolorów YUV z próbkowaniem 4:4:4 i obsługą HDR 10-bit, co daje zauważalnie lepsze odwzorowanie barw, ostrzejsze krawędzie i głębszy kontrast. Efekt jest szczególnie widoczny w grach pełnych detali.

Nowością jest także system Install-to-Play (I2P), który dzięki technologii NVMesh pozwala na pobieranie gier bezpośrednio na pamięć serwera - tak, jakby były instalowane lokalnie. Dzięki temu biblioteka GeForce NOW wzrosła do ponad 4500 tytułów, czyli niemal dwukrotnie w stosunku do wcześniejszych lat. Wisienką na torcie jest również oficjalne wsparcie dla kierownic, co ma niebagatelne znaczenie dla sporego przecież grona fanów wyścigów i rajdów.

Polski serwer RTX 5080

Kluczowym elementem udanej zabawy w chmurze jest niski ping. NVIDIA uruchomiła już w Polsce serwer obsługujący RTX 5080, co oznacza, że krajowi gracze mogą korzystać z mocy Blackwella bez ryzyka wysokich opóźnień. To bardzo istotne, bo w grach sieciowych nawet dodatkowe 20–30 ms potrafi zepsuć rozgrywkę. Obecność lokalnego serwera przekłada się na płynne działanie nawet w rozdzielczości 5K oraz możliwość komfortowej gry w trybach e-sportowych.

Abonamenty

NVIDIA oferuje trzy poziomy abonamentowe:

● Free - bezpłatny wariant z ograniczoną długością sesji i dostępem do standardowych serwerów. Brak RTX i ray tracingu, ale to dobry sposób na sprawdzenie usługi.

● Priority - środkowy poziom, zapewniający sześciogodzinne sesje, dostęp do GPU z obsługą RTX, rozdzielczość do 1440p 60 FPS i priorytetowe kolejki. To rozwiązanie dla graczy, którzy chcą wyższej jakości bez inwestycji w najdroższy pakiet.

● Ultimate - najdroższa, ale też najbardziej rozbudowana opcja. Tylko tutaj dostępne są serwery RTX 5080 SuperPOD, a wraz z nimi: 5K 120 FPS, 1080p 360 FPS, czy też 1440p 240 FPS. Czas trwania sesji to aż osiem godzin, co w praktyce oznacza brak realnych ograniczeń.

Nie ma też limitu sesji, co sprawia, że zaraz po zakończeniu jednej możemy rozpocząć kolejną.

Dla osób, które nie chcą płacić miesięcznego abonamentu, przygotowano także Day Passy - dobowy dostęp do wariantu Performance lub Ultimate z pełnym pakietem usług.

Jak się grało, czyli wrażenia z testów

Tyle podstawowych informacji. A jak wygląda to w praktyce? Usługę sprawdziliśmy na kilku konfiguracjach sprzętowych i w różnych warunkach. Oczywiście na przemiał poszły przede wszystkim nowe produkcje, na dodatek bardzo wymagające i jakby było tego było mało, fatalnie zoptymalizowane. Z Borderlands 4 na czele. W sumie okazało się, że to doskonały probierz, bo rzeczywiście było czym zająć chmurowego RTX 5080. Nie będziemy się też skupiać na liczeniu każdej klatki, a bardziej na wrażeniach z rozgrywki.

Zaczęliśmy od hardkoru, czyli już wspomnianych Borderlandsów 4. Gra pod względem optymalizacji okryła się już złą sławą zarówno wśród posiadaczy pecetów, jak i zwłaszcza konsolowców, gdzie upscaling z rozdzielczości 320p (sic!) jest ponoć normą. Ale i na PC gra nie błyszczy, grywalna stała się dopiero na kompie z RTX 4080 SUPER z DLSS i generowaniem dodatkowych klatek. Jak więc poradził sobie z nią GeForce NOW?

Otóż bardzo dobrze. Nawet chyba lepiej, niż można było się spodziewać, ale o tym za chwilę, bo najpierw kilka słów o ustawieniach i warunkach w jakich przeprowadzaliśmy testy. Ustawiliśmy w zasadzie wszystko na maksa, jedynym wyjątkiem był tryb kinowy (CQS) z kolorami YUV z próbkowaniem 4:4:4 i 10-bitowym HDR, co wynikało z tego, że wymaga on Windowsa 11, a obydwa nasze pecety stały na Win10. Jest to pewien minus, ale nie zapominajmy, że wsparcie dla Win10 właśnie się kończy, więc rozsądek nakazuje i tak przesiadkę na nowszą wersję systemu.