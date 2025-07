Dream Machines RX5080-18PL27 - potężny laptop z możliwością rozbudowy!

Dream Machines RX5080-18PL27 nie uznaje kompromisów, a co ważne – możesz go z łatwością rozbudować o kilka dodatkowych elementów, aby mocy było więcej

Jak mówi kultowy tekst Wujka Bena z uniwersum komiksowego Marvela: „Wielka moc to wielka odpowiedzialność”. Nie inaczej jest w przypadku laptopów Dream Machines, które możesz z łatwością dopasować pod swoje wymagania bez względu na to, czy potrzebujesz więcej miejsca na swoje ulubione gry, czy specjalnej pasty chłodzącej.

Dziś na warsztat bierzemy model Dream Machines RX5080-18PL27 – laptop, który nie uznaje kompromisów od samego początku po wyjęciu z pudełka. Dlaczego? Zaraz się o tym przekonasz!

Dream Machines i konfiguracja laptopa – na czym ona polega?

Po pierwsze – wybór bazy z oferty Dream Machines, która ewentualnie będzie później rozbudowywana według Twoich potrzeb. Wybór jest spory, więc bez problemu znajdziesz coś dla siebie!

W tym przypadku zaszalejemy i będzie to model RX5080-18PL27, który na swoim pokładzie zawiera między innymi:

Ekran: 18,0″, UHD+ (3840×2160), 200 Hz, 500 nit, pokrycie barw 100% DCI-P3, bezramkowy typu „Thin Framed”.

Procesor: Intel Core Ultra 9-275HX – 24 rdzeni / 24 wątki, częstotliwość 2,1 GHz (bazowa) / do 5,4 GHz (Turbo), niewymienny.

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU – 16 GB GDDR7 VRAM, TGP 175 W, niewymienna (grafika zintegrowana na płycie).

Pamięć RAM: 32 GB DDR5 5600 MHz (maks. 192 GB; 4 sloty SO-DIMM, w tym 2 wolne).

Dysk SSD: 1× 2 TB M.2 NVMe (PCIe 4.0 x4) – zainstalowany w jednym z czterech dostępnych slotów M.2 (łącznie 4 sloty, 3 pozostają wolne); brak złączy SATA (0/0).

Sieć 2× LAN 2.5 Gbps (Ethernet) oraz WiFi 7 (802.11be) bezprzewodowo.

Klawiatura: pełnowymiarowa (z blokiem numerycznym), membranowa, podświetlenie RGB Per-Key (wielokolorowe, indywidualne dla każdego klawisza).

Kamera: wbudowana 5 MP (obsługa Windows Hello).

Audio: zintegrowany układ Sound Blaster Studio Pro 2 (High Definition Audio).

Bateria: akumulator 8-komorowy (litowo-polimerowy) o pojemności ~98 Wh.

Zasilacz: zewnętrzny 330 W (wejście AC 100–240 V, 50/60 Hz; wyjście DC 20 V, 330 W).

Wymiary i waga: 402 × 320 × 28 mm; waga ~3,90 kg.

Ponadto Dream Machines RX5080-18PL27 w kwestii portów i dodatkowych złączy zawiera:

2× USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps),

2× Thunderbolt 5 (80 Gbps, w tym 1 port z obsługą Power Delivery 3.1),

1× HDMI 2.1 (48 Gbps),

1× combo jack audio 3,5 mm (gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe),

1× czytnik kart pamięci Micro SD (6-w-1, typu push-push),

Wyjście obrazu przez HDMI lub Thunderbolt).

W drugim kroku z kolei przechodzimy do konfiguratora, dzięki któremu z łatwością dopasujesz poszczególne komponenty do swoich potrzeb na wybranej bazowej wersji laptopa Dream Machines.

W ramach swojego zamówienia możesz zmienić między innymi:

Model i producent pamięci RAM – możesz wybrać markę i model pamięci, którą preferujesz w swoim laptopie.

– możesz wybrać markę i model pamięci, którą preferujesz w swoim laptopie. Dodatkowa pamięć SSD – duży wybór dostawców oraz pojemności dla tych, którzy szukają idealnej synergii w przypadku ilości miejsca na dysku.

– duży wybór dostawców oraz pojemności dla tych, którzy szukają idealnej synergii w przypadku ilości miejsca na dysku. System operacyjny – zdecyduj, czy laptop ma mieć fabrycznie zainstalowany system (np. Windows 11), czy chcesz zainstalować go samodzielnie (np. masz już licencję i chcesz ją przenieść na nowy sprzęt).

– zdecyduj, czy laptop ma mieć fabrycznie zainstalowany system (np. Windows 11), czy chcesz zainstalować go samodzielnie (np. masz już licencję i chcesz ją przenieść na nowy sprzęt). Moduł Wi-Fi (WLAN) – wybierz konkretną kartę sieci bezprzewodowej, jeśli masz preferencje co do producenta lub standardu, w którym ma ona działać.

– wybierz konkretną kartę sieci bezprzewodowej, jeśli masz preferencje co do producenta lub standardu, w którym ma ona działać. Pasta termoprzewodząca – możesz wybrać między standardową pastą lub marki Thermal Grizzly Kryonaut w wersji podstawowej lub extreme w przypadku modelu RX5080-18PL27.

Dzięki możliwości konfiguracji podzespołów w Dream Machines to Ty decydujesz jak ostatecznie ma wyglądać Twój idealny laptop. Warto trochę posiedzieć, pokombinować i znaleźć idealny zestaw.

Ważnym jest również to, że laptopy Dream Machines możesz również samodzielnie rozbudować bez utraty gwarancji. Dlatego jeśli w tym momencie nie potrzebujesz dodatkowego miejsca na dysku lub też mocniejszego modułu Wi-Fi, to możesz zmienić to później. Co więcej – w przypadku ewentualnych problemów z laptopem Dream Machines możesz polegać na specjalistach producenta dzięki dożywotniemu wsparciu technicznemu.

Dream Machines RX5080-18PL27 to multimedialny kombajn – pierwsze wrażenia

To, co pierwsze od razu rzuca się w oczy w przypadku tego modelu Dream Machines to fakt, że jednak jest to dość spory sprzęt jak na przenośny komputer gamingowy. Czego by bowiem nie mówić – 18 cali w przypadku ekranu nie jest zbyt częstym widokiem. Z drugiej strony mimo gabarytów RX5080-18PL27 oferuje naprawdę dobre i efektywne chłodzenie podzespołów systemem Dream Cooling. Całość utrzymana jest w klasycznym dla Dream Machines stylu gamingowym – stylowa czerń z delikatnymi detalami mającymi wskazywać charakter tej maszyny robi bardzo pozytywne wrażenie. GramTV przedstawia:

Również pozytywnie zaskakuje odpowiednie rozłożenie portów tak, aby jak najmniej przeszkadzało w codziennym użytkowaniu laptopa i wkomponowanie go do swojego setupu. Takie porty jak zasilanie, sieć czy HDMI są umieszczone z tyłu, natomiast po bokach mamy dostęp do portów USB, wejścia słuchawkowego czy karty pamięci. Wszystko po to, aby z łatwością móc podpiąć lub odpiąć to, czego nie potrzebujemy podczas grania czy pracy.

Wygodna klawiatura z podświetleniem RGB również sprawdza się tutaj bez zarzutu bez względu na to, czy korzystamy z niej w trybie stacjonarnym czy też mobilnym dając sporo oparcia, choć tutaj wszystko zależy od gustu oraz możliwości biorąc pod uwagę gabaryty samego laptopa.

A jak Dream Machines RX5080-18PL27 wypada w grach?

W naszym teście staraliśmy się wybierać przekrojowo różne tytuły, które potrafiły postawić dość mocne warunki w kwestii optymalizacji i nie tylko. Dlatego też wszystkie były włączane w maksymalnej dostępnej rozdzielczości (3840x2160) oraz najwyższych ustawieniach graficznych z wykorzystaniem możliwości karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5080 również jeśli chodzi o DLSS w trybie jakościowym (jeśli były one dostępne).

Na pierwszy ogień rzucona została gra, która niedawno wyszła ze Steam Early Access – Le Mans Ultimate. Tytuł, który potrafi sprawić problemy ze względu na mnogość elementów symulacyjnych oraz konieczności obliczeń na raz bezproblemowo działał na Dream Machines RX5080-18PL27. Na ustawieniach Ultra w trakcie sesji treningowej udało się uzyskać spokojnie przedział 140 – 160 FPS, natomiast w trakcie wyścigu było to 100 – 120 FPS. Innym, dość problematycznym tytułem może być STALKER 2: Shadows of Chernobyl. Tutaj na ustawieniach Epickich z wykorzystaniem DLSS udało się uzyskać przedział 60 – 72 FPS.

Chcąc nieco podgrzać atmosferę czasami trzeba wyruszyć do samego piekła… dlatego też kolejne w kolejce było Diablo IV. Popularny Action RPG od Blizzard Entertainment w trybie Ultra Ray Tracing z włączonym DLSS uzyskał wynik na poziomie 65 – 84 w zależności od liczby przeciwników oraz natężenia efektów na ekranie. Natomiast Warhammer 40K: Darktide na ustawieniach wysokich z włączonym Ray Tracingiem również uzyskał średnią na poziomie 72 FPS.

Na koniec, jako ciekawostka – Delta Force, które od dłuższego czasu nazywane jest „pogromcą Battlefielda” na ustawieniach Extreme bez problemów trzymało poziom FPS w przedziale 104-115.

Podsumowanie

Dzięki możliwościom stworzenia swojej wymarzonej konfiguracji wykorzystując szeroką ofertę Dream Machines nie musisz opierać się na jednej, określonej maszynie w dwóch lub trzech odsłonach, które będą niedomagały w pewnych aspektach. Otrzymujesz bowiem nie tylko możliwość dostosowania wszystkiego do swoich potrzeb, ale również wsparcie specjalistów, którzy pomogą w przyszłości w razie ewentualnych problemów.

Niemniej jednak Dream Machines RX5080-18PL27 to laptop, który nawet w swojej podstawowej wersji potrafi zaskoczyć jakością wykonania, ale również i wydajnością podczas rozgrywki. Dzięki potężnym podzespołom powinien bezproblemowo stawić czoła nie tylko najnowszym grom, ale również i tym, które w ostatnich latach mogły sprawiać pewne problemy na starszych konfiguracjach.

Artykuł przygotowany we współpracy z marką Dream Machines.