OMEN MAX 16 - niepozorny, elegancki i w dodatku potężny!

W dzisiejszych czasach przywiązywanie się do jednego, konkretnego miejsca do grania jest niezwykle trudne. Nawet, jeśli wiele osób mówi, iż dom twój tam, gdzie internet bezproblemowo łączy się po Wi-Fi lubimy grać wszędzie – również na wyjazdach czy w pracy kontynuując swoje wirtualne przygody.

OMEN MAX 16 to również 16-calowy ekran WQXGA IPS 2560×1600 o odświeżaniu od 60 do 240 Hz przy czasie reakcji 3ms. Matryce pokryto powłoką antyrefleksyjną. Wyświetlacz cechuje niska emisja niebieskiego światła oraz jasność na poziomie 500 nitów. Warto również wspomnieć o tym, że dostępna jest również wersja z ekranem OLED, podobnym czasem odświeżania oraz HDR.

To, czym zaskakuje OMEN MAX 16 to wygląd, który z zewnątrz przypomina bardzo elegancki komputer biznesowy odchodząc od typowego dla gamingowych laptopów krzykliwego i agresywnego designu . Nadal zachowuje elementy, które docenią osoby lubujące się w personalizacji swoich komputerów. Do dyspozycji użytkownika oddaje podświetlaną klawiaturę RGB w technologii HyperX czy też specjalny lightbar. Chłodna, aluminiowa obudowa również nadaje całości wytrzymałości, dzięki czemu nie musisz obawiać się o ewentualne przypadkowe uszkodzenia. Wszystko to przy zachowaniu wagi na poziomie 2,68 kg oraz wymiarach 35,7 × 26,9 × 2,3 cm z przodu oraz 35,7 × 26,9 × 2,5 cm z tyłu laptopa. Dzięki swojej smukłości komputer z łatwością zmieści się do plecaka czy torby, gdy musisz zabrać go ze sobą w podróż lub na spotkanie służbowe.

Gry komputerowe wymagają także wszechstronnych i mocnych układów i podzespołów nie tylko wykorzystujących efektywnie wszelkie programy wspierane przez AI. Tym bardziej, że każdy gracz poszukuje nowego sprzętu, który nie tylko będzie wydajnościowo lepszy, ale również pozwoli na personalizację urządzenia i dopasowanie go do własnego stylu.

Mimo wszystko jednak wiadomo również, że raz na jakiś czas trzeba ten sprzęt porządnie oczyścić z drobinek kurzu. Tu z pomocą przychodzi OMEN MAX 16 Fan Cleaner, który co jakiś czas (domyślnie co cztery godziny) uruchomi wentylatory w odwrotnym kierunku po to, aby zapobiegać nagromadzeniu się zabrudzeń. Dzięki temu nie musisz obawiać się o spadki wydajności czy wzrost temperatury.

A jak wypada OMEN MAX 16 w grach?

Jak dobrze wiadomo Microsoft Game Pass to świetne źródło nie tylko dobrze znanych klasyków i uznanych gier, ale również nowości. Dlatego też postanowiliśmy tym razem sprawdzić kilka tytułów w jak najwyższej jakości. Sprawdźmy, jak wypadły w trakcie testów.

Na pierwszy rzut poszedł DOOM: The Dark Ages w jakości Ultrakoszmar z włączonym Path Tracingiem. Tutaj udało się uzyskać od 115 – 120 FPS w trakcie zabawy w zależności od widocznych efektów na ekranie. Z drugiej strony inny tytuł, który potrafi postawić dość mocne warunki – STALKER 2: Shadows of Chornobyl – również utrzymywał się w bardzo podobnym zakresie klatek na sekundę w jakości Epickiej. Udało się bowiem uzyskać 118 – 122 FPS.

Dla fanów strategii również coś się znalazło. Age of Mythology: Retold podczas testów benchmarkowych uzyskał wynik na poziomie 90 FPS z ustawieniami graficznymi na poziomie Mitycznym, przy czym warto pamiętać, iż tego typu testy są dość specyficzne i mają na celu mocno nadwyrężyć podzespoły liczbą jednostek, efektów oraz wykonywanych akcji na raz. Niemniej jednak wynik robi bardzo pozytywne wrażenie.

Inną grą, która w ostatnim czasie mocno interesuje graczy to Clair Obscur: Expedition 33. Tutaj na ustawieniach Epic udało się osiągnąć średnią na poziomie około 80 FPS i można było cieszyć się brakiem wyraźnego spadku klatek w trakcie zabawy. Z kolei dla fanów klasyki w odświeżonym stylu – The Elder Scrolls IV: Oblivion oraz Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 w obu przypadkach trzymało około 120 FPS przy maksymalnych ustawieniach graficznych. Nie musicie się więc obawiać, że coś przeszkodzi czy to w ponownym zwiedzaniu Cyrodiil, czy to w deskorolkowym szaleństwie na dobrze znanych parkach.

Smukła, niepozorna, gamingowa bestia – OMEN MAX 16 to marzenie hardkorowego gracza

Trzeba sobie to powiedzieć jasno i wyraźnie, że OMEN MAX 16 to laptop, w którym eleganckie i niebanalne wykonanie idzie w parze z zastosowanymi podzespołami. To idealna maszyna, która będzie pasowała nie tylko do gamingowego setupu w twoim domu, ale również z łatwością przeniesie doznania na zupełnie nowy poziom tam, gdzie tylko tego chcesz.

Łatwość parowania peryferiów od HyperX, a także maksymalizowanie osiągów przy bezpośrednim dbaniu o temperaturę oraz kulturę pracy urządzenia stawi czoła najnowszym grom oraz programom użytkowym wymagającym dużej mocy.

Okiełznaj moc OMEN MAX 16 i znajdź swoją ulubioną grę z Windows 11!

Artykuł przygotowany we współpracy z marką OMEN