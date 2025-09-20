Nvidia przestała sprzedawać RTX 5090 i RTX 5080 Founders Edition

Portal ComputerBase sprawdził sytuację po raporcie jednego z czytelników. Okazało się, że RTX 5090 Founders Edition nie jest już dostępny w oficjalnym sklepie NVIDII. Przynajmniej w krajach, w których firma nie ma własnych partnerów detalicznych.

W Niemczech RTX 5090 Founders Edition całkowicie zniknął z listy. W USA i Wielkiej Brytanii usunięto zarówno RTX 5090, jak i RTX 5080 Founders Edition. Jedynym modelem, który wciąż jest wyświetlany na stronie, pozostaje RTX 5070 Founders Edition.

Nie wiadomo, czy to tylko tymczasowa zmiana, czy też NVIDIA zakończyła produkcję własnych wersji topowych modeli. Niemiecki oddział firmy nie udzielił jeszcze odpowiedzi, czy sprzedaż zostanie wznowiona, gdy zapasy zostaną uzupełnione.