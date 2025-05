Silny początek roku dla Nvidii. Firma prognozuje wzrost przychodów w przyszłości

Nvidia zarobiła 44,1 mld dolarów w Q1 2026

W pierwszym kwartale Nvidia odnotowała przychody w wysokości 44,1 miliarda dolarów. Jest to wzrost o 12% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 69% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Nvidia, choć historycznie znana głównie z kart graficznych dla graczy, rozszerzyła swoją działalność znacznie poza ten segment, wchodząc w obszary takie jak AI, robotyka czy pojazdy autonomiczne.