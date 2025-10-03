Galaktyczny rejs - recenzja Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Pamiętam czasy, gdy pojawienie się remastera/remake’u (zazwyczaj) znanej i lubianej gry było nie lada wydarzeniem. Dziś podchodzę do takich premier raczej na chłodno, bo jednak przesyt, spowodowany wydawaniem n-tej wersji starego hitu na kolejną platformę zrobił swoje. Ciągle mam w pamięci rok, gdy dosłownie co miesiąc recenzowałem taką “nową” grę - nie tylko ze stajni Nintendo. Mimo to jest coś wyjątkowego w polityce wydawniczej Big N, które opanowało do perfekcji umiejętność sprawiania przyjemności “Mamoniom”, monetyzując nostalgię i przenosząc wielu z nas do czasów beztroskiej młodości.

Odsuńmy jednak na bok sentymenty i spójrzmy chłodnym okiem na dwie “nowości”, które wylądowały w październiku na półkach w sklepach z grami i wirtualnej przestrzeni eShopu: Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy 2. Fanom konsolowej rozrywki raczej nie trzeba prezentować obu pozycji, ale dla porządku przypomnę, że galaktyczne przygody hydraulika pojawiły się po raz pierwszy na Wii w 2007 i 2010 roku. Pięć lat temu pierwsza część SMG przeżywała swoją drugą młodość na Nintendo Switch jako część zestawu Super Mario 3D All Stars, który oceniłem na 8/10. Jako jeden z nielicznych minusów całej kolekcji wymieniłem wówczas brak Super Mario Galaxy 2. Dopiero teraz posiadacze Switcha mogą więc sprawdzić obie części przełomowej platformówki na swojej konsoli w dużo ładniejszej i przyjemniejszej formie niż dawno temu z Wiilotem w ręku.

Super Mario Galaxy i Super Mario Galaxy 2 w wersji na Switcha można kupić oddzielnie lub w zestawie. Ten drugi wariant jest nieco korzystniejszy finansowo (pojedyncza gra w eShopie kosztuje prawie 170 zł, zestaw chodzi po niecałe 300 zł) i można go kupić nie tylko w wersji cyfrowej. Nowe wydanie jest oczywiście kompatybilne z konsolą Switch 2 i nie wymaga płatnej aktualizacji znanej np. z dwóch części Zeldy.

O samych grach nie ma się co rozpisywać, bo to absolutne klasyki gatunku, od lat okupujące czołowe miejsca na listach gier wszech czasów (średnia na Metacritic: 97 procent). Wizjonerskie kamienie milowe, absolutnie fantastyczne produkcje, które bronią się po latach i pod pewnymi względami nadal stanowią niedościgły wzór. I choć miejscami o wiele wyżej cenię sobie Super Mario Odyssey, to wiem, jak wiele ona zawdzięcza galaktycznej dylogii.

Powtórka po latach

O ile same gry są 9-10/10, to mówimy tutaj przede wszystkim o remasterach, czyli jak bardzo zmieniły się one po przeniesieniu na nową konsolę. A raczej konsole, bo wersje Switch i Switch 2 troszkę się różnią. Zacznijmy jednak od ogólnych założeń, czyli wspólnego mianownika. Remastery SMG i SMG 2 poza ulepszoną grafiką (o której więcej za chwilę) wyróżniają się zmodernizowanym interfejsem użytkownika. To detal nie wpływający znacząco na ogólne wrażenia, ale doceniam tę drobną zmianę. Zdecydowanie istotniejszą nowością jest Assist Mode – opcja doskonale znana z innych gier Nintendo, dzięki której niedoświadczony gracz nie będzie się frustrował po kolejnym nieudanym skoku. Po włączeniu “asystenta” Mario ma więcej żyć i automatycznie ratuje się przed upadkiem w przepaść. Bardzo fajna opcja np. dla młodszego rodzeństwa/potomstwa, w którym chcemy zaszczepić miłość do grzybów i księżniczek. Świetnym pomysłem była również implementacja sterowania Joy-Conem 2 jako myszą w trybie kooperacji dla dwóch graczy.