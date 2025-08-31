EXTRA - W co zaGRAMy we wrześniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Pamiętacie grę Ruiner? Wspominam o niej dlatego, że za kilka dni (i to od razu w pełnej wersji, a nie we wczesnym dostępie) pojawi się nowa produkcja rodzimego studia Reikon Games odpowiedzialnego właśnie za Ruinera. Będzie to dynamiczna strzelanka z perspektywy pierwszej osoby zatytułowana Metal Eden, która została zapowiedziana już jakiś czas temu pod nazwą Final Form. Patrząc na opis gry i oglądając przedpremierowe materiały trudno nie odnieść wrażenia, że twórcy mają ambicje, by oddać do naszej dyspozycji polskiego Dooma. Będzie więc sporo akcji, jeszcze więcej broni i gadżetów, a także wszelakiej maści stworów do ubicia. Wszystko to w futurystycznym, miejscami dość sterylnym, klimacie.

Wkrótce wczesny dostęp opuści bardzo ciepło przyjęta gra z gatunku arena survival, czyli Jotunnslayer: Hordes of Hel, która ma na Steamie bardzo pozytywne opinie (gra zadebiutowała na platformie Valve na początku tego roku). To osadzona w świecie nordyckiej mitologii produkcja nastawiona na masową eksterminację przeciwników. Mamy więc tutaj do czynienia z hack’n’slasem wzbogaconym o elementy rogue-like’a. W trakcie rozgrywki nie możemy skupiać się jednak wyłącznie na walce z wrogami, ale także na realizowaniu celów misji czy unikaniu pułapek. Wszystko po to, aby zyskać dostęp do cennych nagród, nowych elementów wyposażenia i umiejętności zwiększających nasze szanse na przetrwanie w kolejnych starciach, co pozwoli nam z czasem odblokować dostęp do nowych lokacji.