EXTRA - W co zaGRAMy we wrześniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2025/08/31 17:00
0
0

Nie wszystkie ciekawe gry mogły trafić do naszego wczorajszego zestawienia. Dlatego czas na dogrywkę!

Metal Eden

  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
  • data premiery: 2 września
  • producent: Reikon Games
  • wydawca: Deep Silver

Pamiętacie grę Ruiner? Wspominam o niej dlatego, że za kilka dni (i to od razu w pełnej wersji, a nie we wczesnym dostępie) pojawi się nowa produkcja rodzimego studia Reikon Games odpowiedzialnego właśnie za Ruinera. Będzie to dynamiczna strzelanka z perspektywy pierwszej osoby zatytułowana Metal Eden, która została zapowiedziana już jakiś czas temu pod nazwą Final Form. Patrząc na opis gry i oglądając przedpremierowe materiały trudno nie odnieść wrażenia, że twórcy mają ambicje, by oddać do naszej dyspozycji polskiego Dooma. Będzie więc sporo akcji, jeszcze więcej broni i gadżetów, a także wszelakiej maści stworów do ubicia. Wszystko to w futurystycznym, miejscami dość sterylnym, klimacie.

Jotunnslayer: Hordes of Hel

  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
  • data premiery: 3 września
  • producent: Games Farm, ARTillery
  • wydawca: Grindstone

Wkrótce wczesny dostęp opuści bardzo ciepło przyjęta gra z gatunku arena survival, czyli Jotunnslayer: Hordes of Hel, która ma na Steamie bardzo pozytywne opinie (gra zadebiutowała na platformie Valve na początku tego roku). To osadzona w świecie nordyckiej mitologii produkcja nastawiona na masową eksterminację przeciwników. Mamy więc tutaj do czynienia z hack’n’slasem wzbogaconym o elementy rogue-like’a. W trakcie rozgrywki nie możemy skupiać się jednak wyłącznie na walce z wrogami, ale także na realizowaniu celów misji czy unikaniu pułapek. Wszystko po to, aby zyskać dostęp do cennych nagród, nowych elementów wyposażenia i umiejętności zwiększających nasze szanse na przetrwanie w kolejnych starciach, co pozwoli nam z czasem odblokować dostęp do nowych lokacji.

Strona 1/5
Następna strona

Adam "Harpen" Berlik

W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

