Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony znowu stawia na nietypową grę. Baby Steps zbiera dobre recenzje

Mikołaj Berlik
2025/09/24 14:00
0
0

PlayStation po raz kolejny promuje nietypowy projekt.

Baby Steps to połączenie komedii, filozoficznej refleksji i zręcznościowej gry o stawianiu kroków. Wcielamy się w 35-letniego Nate’a, który nieporadnie porusza się po zróżnicowanych terenach. Gracze muszą kontrolować każdą nogę osobno, co prowadzi do zabawnych upadków i absurdalnych sytuacji.

Baby Steps
Baby Steps

Baby Steps – recenzje chwalą humor i styl rozgrywki

Średnia ocen Baby Steps wynosi obecnie 74%, a krytycy podkreślają, że gra wyróżnia się poczuciem humoru, fizyką i ciekawym podejściem do progresji. Doceniane są także projekt poziomów oraz różnorodność lokacji – od mglistych łąk i bagien, przez strome pagórki, aż po kartonowy labirynt. Każde potknięcie może stać się niezapomnianym momentem, a dźwięk i animacje budują komediowy klimat.

Nie brakuje jednak głosów krytyki. Niektórzy recenzenci wskazują, że sterowanie bywa frustrujące, a powolne tempo rozgrywki wymaga sporej cierpliwości. Dla części graczy balansowanie na wąskich kładkach czy powtarzanie upadków może okazać się męczące, zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

GramTV przedstawia:

Mimo mieszanych opinii co do trudności, Baby Steps jest uznawane za jedną z ciekawszych niezależnych premier tego roku. To propozycja dla osób, które cenią nietypowe pomysły, lubią śmiać się z własnych niepowodzeń i chcą spróbować czegoś zupełnie innego niż klasyczne gry akcji. Sony kolejny raz wspiera projekt, który pokazuje różnorodność gier dostępnych na PS5.

Tagi:

News
PC
oceny
recenzje
PlayStation 5
ocena
Baby Steps
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112