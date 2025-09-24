Sony znowu stawia na nietypową grę. Baby Steps zbiera dobre recenzje

Baby Steps to połączenie komedii, filozoficznej refleksji i zręcznościowej gry o stawianiu kroków. Wcielamy się w 35-letniego Nate’a, który nieporadnie porusza się po zróżnicowanych terenach. Gracze muszą kontrolować każdą nogę osobno, co prowadzi do zabawnych upadków i absurdalnych sytuacji.

Baby Steps – recenzje chwalą humor i styl rozgrywki

Średnia ocen Baby Steps wynosi obecnie 74%, a krytycy podkreślają, że gra wyróżnia się poczuciem humoru, fizyką i ciekawym podejściem do progresji. Doceniane są także projekt poziomów oraz różnorodność lokacji – od mglistych łąk i bagien, przez strome pagórki, aż po kartonowy labirynt. Każde potknięcie może stać się niezapomnianym momentem, a dźwięk i animacje budują komediowy klimat.