Duchowy spadkobierca serii Patapon zbiera „bardzo pozytywne” recenzje na Steam

Mikołaj Ciesielski
2025/09/20 13:00
Ratatan zadebiutowało we wczesnym dostępie na PC.

O Ratatan, czyli nowej strategiczno-rytmicznej grze określanej mianem duchowego spadkobiercy serii Patapon, informowaliśmy Was już ponad dwa lata temu. Wspomniany tytuł odniósł sukces na platformie Kickstarter, dzięki czemu twórcy – wśród których znaleźli się m.in. Hiroyuki Kotani czy Kenmei Adechi – otrzymali możliwość dokończenia swojego projektu. W tym tygodniu produkcja studia Ratata Arts w końcu zadebiutowała na PC i – jak się okazuje – przypadła graczom do gustu.

Ratatan już dostępne w Early Access na Steam. Gra spotkała się z pozytywnym odbiorem

Ratatan ma już blisko 600 recenzji na Steam, z czego aż 89% to opinie pozytywne. Deweloperów ze studia Ratata Arts czeka jednak jeszcze sporo pracy. Wspomniana produkcja znajduje się obecnie we wczesnym dostępie i jest „w pełni grywalna”, ale w pełnej wersji zostanie wzbogacona m.in. o dodatkowe poziomy, postacie, bronie i nie tylko.

Warto dodać, że twórcy Ratatan zdecydowali się na premierę w Early Access, by „dotrzeć do większej liczby osób” oraz poznać ich opinie. Deweloperzy bardzo doceniają wsparcie, które otrzymali od graczy. Dlatego też zespołowi zależy na tym, by ich produkcja w pełni spełniła oczekiwania użytkowników.

Na koniec przypomnijmy, że Ratatan dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Pełna wersja gry ma jednak trafić również na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, a także Nintendo Switch. Zgodnie z przekazanymi informacjami produkcja studia Ratata Arts ma znajdować się w Early Access przez najbliższe 6 do 12 miesięcy.

Źródło:https://gamingbolt.com/patapon-spiritual-successor-ratatan-is-out-now-in-early-access

Tagi:

News
PC
premiera
recenzje
early access
wczesny dostęp
opinie
Patapon
gra rytmiczna
Ratatan
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

