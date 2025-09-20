Duchowy spadkobierca serii Patapon zbiera „bardzo pozytywne” recenzje na Steam

O Ratatan, czyli nowej strategiczno-rytmicznej grze określanej mianem duchowego spadkobiercy serii Patapon, informowaliśmy Was już ponad dwa lata temu. Wspomniany tytuł odniósł sukces na platformie Kickstarter, dzięki czemu twórcy – wśród których znaleźli się m.in. Hiroyuki Kotani czy Kenmei Adechi – otrzymali możliwość dokończenia swojego projektu. W tym tygodniu produkcja studia Ratata Arts w końcu zadebiutowała na PC i – jak się okazuje – przypadła graczom do gustu.

Ratatan już dostępne w Early Access na Steam. Gra spotkała się z pozytywnym odbiorem

Ratatan ma już blisko 600 recenzji na Steam, z czego aż 89% to opinie pozytywne. Deweloperów ze studia Ratata Arts czeka jednak jeszcze sporo pracy. Wspomniana produkcja znajduje się obecnie we wczesnym dostępie i jest „w pełni grywalna”, ale w pełnej wersji zostanie wzbogacona m.in. o dodatkowe poziomy, postacie, bronie i nie tylko.