Pominiesz wszystkie cutscenki? Odblokujesz absurdalny 28-minutowy dialog twórców

W Baby Steps odkryto 28-minutową ukrytą scenę, która pojawia się tylko wtedy, gdy gracz pominie każdą cutscenkę w grze. To nie lada wyzwanie, a „nagrodą” jest wyjątkowo absurdalna rozmowa dwóch głównych aktorów i zarazem twórców – Gabe’a Cuzzillo oraz Bennetta Foddy’ego. Duet siedzi przed drewnianą chatką i rozmawia o życiu, Uncharted, Grze o Tron, baglach i... klaunach.

Baby Steps – 28 minut rozmów o wszystkim i o niczym

Jak odkrył jeden z twórców wideo na YouTube, aby odblokować tę scenę, trzeba pominąć absolutnie wszystkie przerywniki filmowe w grze. Po wykonaniu tego wyczynu, gra uruchamia specjalny, trwający niemal pół godziny segment, w którym Nate (Gabe Cuzzillo) i Moose (Bennett Foddy) po prostu siedzą, rozmawiają i testują granice sprzętu motion capture.