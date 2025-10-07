Pominiesz wszystkie cutscenki? Odblokujesz absurdalny 28-minutowy dialog twórców

Baby Steps zaskoczyło fanów – ukryta scena rozmowy dwóch deweloperów trwa prawie pół godziny.
W Baby Steps odkryto 28-minutową ukrytą scenę, która pojawia się tylko wtedy, gdy gracz pominie każdą cutscenkę w grze. To nie lada wyzwanie, a „nagrodą” jest wyjątkowo absurdalna rozmowa dwóch głównych aktorów i zarazem twórców – Gabe’a Cuzzillo oraz Bennetta Foddy’ego. Duet siedzi przed drewnianą chatką i rozmawia o życiu, Uncharted, Grze o Tron, baglach i... klaunach.
Baby Steps – 28 minut rozmów o wszystkim i o niczym
Jak odkrył jeden z twórców wideo na YouTube, aby odblokować tę scenę, trzeba pominąć absolutnie wszystkie przerywniki filmowe w grze. Po wykonaniu tego wyczynu, gra uruchamia specjalny, trwający niemal pół godziny segment, w którym Nate (Gabe Cuzzillo) i Moose (Bennett Foddy) po prostu siedzą, rozmawiają i testują granice sprzętu motion capture.
W trakcie rozmowy pojawia się wątek Naughty Dog:
Foddy: Tęsknię za Uncharted, chciałbym, żeby do niego wrócili.
Cuzzillo: Minęło już sporo czasu.
Foddy: Nie sądzę, że zrobią nową część.
Cuzzillo: Ta nowa wygląda nieźle.
Foddy: Która? „Kosmiczne Uncharted”?
Cuzzillo: Tak, zagram w to.
Foddy: Nie pominę żadnej z tych cutscenek.
Twórcy żartują również o wkładaniu brokułów do bajgli, zdradzają spoilery z Gry o Tron, a nawet dyskutują o najsłynniejszych klaunach popkultury – od Pennywise’a po Ronalda McDonalda. W końcówce zastanawiają się, czy gracz pominął też tę scenę, po czym ruszają „szukać gościa od napisów końcowych”.
GramTV przedstawia:
Fani określają tę scenę jako „jedną z najlepszych ukrytych cutscenek w historii”, a wielu chwali jej absurdalny humor i naturalność. Deweloperzy celowo przełamują czwartą ścianę, by pożartować z gracza za jego decyzję o pomijaniu fabuły.
Baby Steps, stworzone przez Gabe’a Cuzzillo (Ape Out) i Bennetta Foddy’ego (Getting Over It), zaskakuje nie tylko nietypową rozgrywką, ale też poczuciem humoru, które stało się znakiem rozpoznawczym duetu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!