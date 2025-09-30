EXTRA - W co zaGRAMy w październiku 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Drugą część zestawienia najciekawszych premier października (pierwszą opublikowaliśmy wczoraj) rozpoczynamy od Kingmakers, czyli gry, która zajmuje 7. miejsce na liście najczęściej dodawanych produkcji do listy życzeń na platformie Steam. W tym tytule, który może spodobać się fanom Mount & Blade II: Bannerlord, przeniesiemy się do 1461 roku do Anglii, gdzie na średniowiecznych polach bitew będziemy kierować poczynaniami współczesnego żołnierza. Kingmakers zaoferuje połączenie trójwymiarowej strzelanki i strategii. Podczas rozgrywki zajmiemy się eliminowaniem napotkanych przeciwników za pomocą rozmaitych typów broni palnej, a także będziemy - tym razem nie w czasie rzeczywistym, ale w turach - stawiać różnego rodzaju budynki, dzięki czemu ochronimy swoją bazę przed atakami wrogów. Co istotne, Kingmakers zaoferuje możliwość rozgrywki w pojedynkę oraz w trybie kooperacji dla trzech graczy.