EXTRA - W co zaGRAMy w październiku 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2025/09/30 17:00
Październik zbliża się wielkimi krokami – sprawdźcie, jakie jeszcze gry zadebiutują w najbliższym miesiącu!

Kingmakers

  • platformy docelowe: PC
  • data premiery: 8 października
  • producent: Redemption Road
  • wydawca: tinyBuild

Drugą część zestawienia najciekawszych premier października (pierwszą opublikowaliśmy wczoraj) rozpoczynamy od Kingmakers, czyli gry, która zajmuje 7. miejsce na liście najczęściej dodawanych produkcji do listy życzeń na platformie Steam. W tym tytule, który może spodobać się fanom Mount & Blade II: Bannerlord, przeniesiemy się do 1461 roku do Anglii, gdzie na średniowiecznych polach bitew będziemy kierować poczynaniami współczesnego żołnierza. Kingmakers zaoferuje połączenie trójwymiarowej strzelanki i strategii. Podczas rozgrywki zajmiemy się eliminowaniem napotkanych przeciwników za pomocą rozmaitych typów broni palnej, a także będziemy - tym razem nie w czasie rzeczywistym, ale w turach - stawiać różnego rodzaju budynki, dzięki czemu ochronimy swoją bazę przed atakami wrogów. Co istotne, Kingmakers zaoferuje możliwość rozgrywki w pojedynkę oraz w trybie kooperacji dla trzech graczy.

Keeper

Keeper, EXTRA - W co zaGRAMy w październiku 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca
  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S
  • data premiery: 17 października
  • producent: Double Fine Productions
  • wydawca: Xbox Game Studios

Wygląda na to, że pracownicy Double Fine Productions, czyli ekipa mająca na swoim koncie takie gry, jak Psychonauts, Stacking czy Costume Quest, wciąż ma głowy pełne pomysłów. Bo jak inaczej wytłumaczyć oryginalnie zapowiadającą się surrealistyczną przygodówkę logiczną zatytułowaną Keeper? To właśnie w niej będziemy kierować… latarnią morską, eksplorując tajemniczą wyspę znajdującą się pośród dawno zapomnianego morza. Latarnia morska obudzona pod wpływem rozrastających się mrocznych macek wyruszy w podróż po świecie razem z żywiołowym ptakiem morskim. Gracze będą świadkami opowieści podejmujących wiele trudnych, lecz istotnych tematów - cała historia zostanie przedstawiona bez użycia słów. Keeper będzie grą, w której zajmiemy się nie tylko zwiedzaniem rozmaitych miejsc, ale i rozwiązywaniem zagadek środowiskowych.

Adam "Harpen" Berlik

W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

