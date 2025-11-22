Lista premier na Xbox i PC. Powrót Terminatora i kolejna nowość w Game Pass

Sprawdźcie, jakie produkcje zadebiutują w przyszłym tygodniu na konsolach Microsoftu.

Zgodnie z tradycją Microsoft zaprezentował listę gier, które w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 40 nowymi produkcjami. Jednym z najciekawszych tytułów w zestawieniu wydaje się Terminator 2D: No Fate, które ukaże się 26 listopada 2025 roku.

W przyszłym tygodniu nie zabraknie też nowości dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate. Już 25 listopada 2025 roku odbędzie się bowiem premiera pełna wersja Kill it with Fire! 2, która od razu trafi w ręce subskrybentów Microsoftu. Wspomniana produkcja ponad rok temu zadebiutowała we wczesnym dostępie i obecnie może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam.

Warto zwrócić także uwagę na Project Motor Racing – nowy symulator wyścigów samochodowych, nad którym pracuje Ian Bell, czyli współtwórca serii GTR i ojciec Project CARS. Jak wspomnieliśmy na samym początku, w nadchodzących dniach na konsolach Xbox i w Microsoft Store na PC zadebiutuje 40 produkcji. Pełną listę przyszłotygodniowych nowości na platformach Microsoftu znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox. Premiery gier na Xbox i PC (24-28 listopada 2025) 24 listopada – Primal Fray (Optimized for Xbox Series X|S)

25 listopada – A.I.L.A (Optimized for Xbox Series X|S)

25 listopada – Compadrone: Land Wars

25 listopada – Delivery of Us (Optimized for Xbox Series X|S)

25 listopada – Kill it with Fire! 2 (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

25 listopada – Mudness Offroad & Buried Alive (Optimized for Xbox Series X|S)

25 listopada – Project Motor Racing

26 listopada – Brotherhood (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)

26 listopada – Dude, Where Is My Beer? (Optimized for Xbox Series X|S)

26 listopada – King’s Justice (Optimized for Xbox Series X|S)

26 listopada – Knight’s Quest (Optimized for Xbox Series X|S)

26 listopada – Poko’s Arctic Quest

26 listopada – Schildmaid MX (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)

26 listopada – Space Frontier (Optimized for Xbox Series X|S)

26 listopada – Terminator 2D: No Fate (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

26 listopada – Torii

27 listopada – Delivery Driver Massacre (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

27 listopada – Garten of Banban 8: Anti Devil (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

27 listopada – Quick Whiskers (Optimized for Xbox Series X|S)

27 listopada – Snake.io (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)

27 listopada – Star Ores Inc. (Optimized for Xbox Series X|S)

27 listopada – Street Racer Collection (QUByte Classics) (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)

28 listopada – Aero Cosmos

28 listopada – Bee Simulator: The Hive (Optimized for Xbox Series X|S)

28 listopada – BucketCrusher (Xbox Play Anywhere)

28 listopada – El Coco (Optimized for Xbox Series X|S)

28 listopada – Emoji Battlefield – Origins (Optimized for Xbox Series X|S)

28 listopada – Habitat Shapes (Optimized for Xbox Series X|S)

28 listopada – I’m on Observation Duty 8 (Optimized for Xbox Series X|S)

28 listopada – Keybybara

28 listopada – Red Pippy (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

28 listopada – Wild West: Hidden Objects (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)

