EXTRA - W co zaGRAMy w lutym 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2026/01/31 17:00
Czas na dokładkę, bo ciekawych premier w lutym z pewnością nie zabraknie!

Norse: Oath of Blood

  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
  • data premiery: 3 lutego
  • producent: Arctic Hazard
  • wydawca: Tripwire Presents

Lubicie strategie? A nordyckie klimaty? A strategie w nordyckich klimatach? Jeśli tak, to Norse: Oath of Blood może was zainteresować. To osadzona w epoce wikingów taktyczna turówka przedstawiająca losy młodego wojownika, którego ojciec został zamordowany, a on sam uciekł ze spalonej, rodzinnej wioski. Postanowił zrobić wszystko, by pomścić tych, których stracił, zarazem odzyskując honor i jednocząc rozproszonych ludzi. Warto dodać, że za historię przedstawioną w Norse: Oath of Blood odpowiada bestsellerowy autor powieści historycznych, Giles Kristian. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to otrzymamy tu klasyczny przebieg starć rozgrywanych na mapach charakteryzujących się różnym ukształtowaniem terenu, a to, jak go wykorzystamy i w jaki sposób rozmieścimy jednostki może zadecydować o naszym być albo nie być w danym momencie. Na tym jednak nie koniec, bo w Norse: Oath of Blood niezwykle istotne znaczenie będzie miał także rozwój osady i zarządzanie członkami społeczności, wśród których - poza wojownikami - znajdą się także między innymi rolnicy i rzemieślnicy.

Crisol: Theater of Idols

  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
  • data premiery: 3 lutego
  • producent: Vermila Studios
  • wydawca: Blumhouse Games

W ostatniej chwili do zestawienia dołączyła gra Crisol: Theater of Idols, która niedawno otrzymała dzienną datę premiery. Patrząc na przedpremierowe zrzuty ekranowe nietrudno dostrzec inspirację kultowym Bioshockiem, choć pod pewnymi względami tytuł od Vermila Studios przywołuje także na myśl serię Dishonored. Za sprawą Crisol: Theater of Idols przeniesiemy się na wzorowaną na Hiszpanii wyspę Tormentosa, gdzie pokierujemy żołnierzem dysponującym nietypową mocą umożliwiającą wykorzystywanie własnej krwi jako broni. Zwiedzając mroczny świat na motywach historycznych z elementami folkloru będziemy musieli wypełnić boską misję powierzoną nam przez Boga Słońca, nieustannie stawiając na szali zdrowie protagonisty, bowiem każdy wystrzał zmniejsza jego poziom energii życiowej. Poza walką w Crisol: Theater of Idols zajmiemy się także rozwiązywaniem zagadek oraz, rzecz jasna, rozwojem postaci, odblokowując nowe rodzaje uzbrojenia i zdolności.

Adam "Harpen" Berlik

W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

