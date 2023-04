E3 umarło, ale czy branża chce pochować tradycyjne targi?

Wydaje się, że E3 z kultowych targów stał się chłopcem do bicia. Problemy ciągnęły się za wydarzeniem od dawna, a pandemia wymusiła odwołanie edycji 2020. W tym roku impreza miała jednak wrócić do dawnej formy. Zamiast tego najpierw wszyscy duzi gracze zrezygnowali z udziału, a następnie organizująca E3 ESA ogłosiła odwołanie tegorocznej edycji. To już należy nazwać szokiem. Coś bardzo złego musiało się wydarzyć skoro targi zostały odwołane na trzy miesiące przed terminem. Nasuwają się więc dwa pytania - dlaczego tak się stało i czy to nie oznacza końca E3?

Najprostsza odpowiedź mówi, że nikt już nie potrzebuje stacjonarnych targów. Pandemia pokazała, że można zorganizować wydarzenia online i tam pokazać swoje materiały wideo. Na bok na razie odstawmy fakt, że jest to dosyć płytkie spojrzenie na takie wydarzenia. W końcu E3 to nie tylko konferencje największych firm i festiwal trailerów. Mnóstwo deweloperów i wydawców jeździło do Los Angeles, a mimo wszystko na żadnej prezentacji ich nie było. Wątek, który jest tutaj niezwykle ważny to koszty. Od dłuższego czasu mówi się o “konflikcie” między największymi graczami, a Entertainment Software Association, organizatorem E3. Ze względu na wysokie opłaty za umieszczenie stoiska wiele dużych firm regularnie wycofuje się z uczestnictwa. Jeśli więc szukać powodów odwołania kolejnej edycji, trzeba zacząć właśnie tutaj.