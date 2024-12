Dwubiegunowość (nie)oficjalnym słowem roku w polskiej branży gier wideo A.D. 2024

Zaczynamy do tego co najważniejsze, czyli hitów. W tym roku doczekaliśmy się kolejnego kosmicznie dużego sukcesu, który należy umieścić w jednym rzędzie obok takich gier jak Wiedźmin 3 czy Dying Light. Jednoosobowe studio (nie zapominajmy o podwykonawcach!) Slavic Magic przygotowało city builder, który rozbił bank. Patrząc po wynikach sprzedaży widać, że Manor Lords odjechało reszcie stawki o kilka długości. W dodatku bez znanego IP i tylko we wczesnym dostępie. Przyszłość zapowiada się bardzo ciekawe. Numerem dwa pod kątem sprzedaży jest Silent Hill 2, który można uznać za artystycznie największy sukces roku. W zasadzie ekipie Bloober Team wyszło wszystko z wyjątkiem niedawnej gali The Game Awards - mimo kilku nominacji nie udało się zdobyć ani jednej nagrody. Do tego tematu jeszcze wrócimy.

Na liście wielkich sukcesów mamy też inne wczesne dostępy. Świetnie radzi sobie Infection Free Zone, którego pełna wersja będzie jednym z głównych wydarzeń 2025 roku. Nie inaczej jest z Bellwright od nieco mniej znanej ekipy Donkey Crew, który wzbudza duże zainteresowanie. Sufit dla takich gier jest ustawiony bardzo wysoko, a więc jeśli Early Access będzie dobrze poprowadzony, będzie to nowy, polski hit eksportowy. Podobnie wygląda sytuacja z Witchfire, które w tym roku zadebiutowało na Steamie, pokazując bardzo dobre opinie graczy oraz utrzymującą się na niezłym poziomie sprzedaż. Myślę, że pełna wersja ma ogromne szanse zostania wielkim przebojem.

Na tym lista dużych hitów się nie kończy. Bardzo dobrymi wynikami sprzedaży oraz fantastycznymi opiniami (97% pozytywów na Steamie) może się pochwalić Crime Scene Cleaner. To bez wątpienia największy sukces polskiego symulatora w tym roku i dowód na to, że w tym gatunku nadal da się zarabiać ogromne pieniądze. Zresztą nie jedyny, bo dobrze poradził sobie też Drug Dealer Simulator 2, który wyjątkowo zaoferował kooperację. Cichym hitem roku jest też Storage Hunter Simulator, który bardzo dobrze radzi sobie we wczesnym dostępie, również pod kątem sprzedaży. Takich niepozornych gier, które należy docenić jest zresztą więcej. Bardzo dobrą premierę zaliczył Łukasz Jankowski, którego Age of History 3 radzi sobie fantastycznie. Wybitnych liczb nie robią za to dwie gry taktyczne - Rogue Waters oraz Sumerian Six. W obu przypadkach mówimy jednak o bardzo kompetentnych produkcjach, których średnia ocen przekroczyła 80% (via Metacritic), co należy uznać za spory sukces. Nie zapominajmy też o Nobody Wants to Die od debiutującego Critical Hit Games, które zachwyciło klimatem noir oraz narracją.

Wisienką na torcie powinien być Frostpunk 2. Gra zebrała bardzo dobre oceny od branżowych recenzentów i zaliczyła udany debiut, głównie pod kątem sprzedaży. Zwieńczeniem wielu lat pracy jest nagroda na The Game Awards w kategorii Best Sim/Strategy Game. 11 bit studios stało się więc drugim w historii polskim studiem, które zdobyło tę prestiżową statuetkę. Niestety sytuacja Frostpunka 2 jest dosyć skomplikowana. Grę umieszczam więc nie tylko w sekcji sukcesów, ale też porażek.