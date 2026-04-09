Drugie podejście do wejścia na szczyt – od Ghostrunnera do grozy wojen napoleońskich

Jednym z moich flagowych formatów na Gram.pl jest ten, w którym przybliżam Wam polskie studia znajdujące się chwilę przed potencjalnym, dużym krokiem w rozwoju , najczęściej w postaci nowej gry. Jednym się udaje sprostać oczekiwaniom, inni ponoszą porażkę. Nigdy jednak nie poruszałem dwa razy tego samego tematu – do teraz. Powód jest dosyć prosty. Pewne krakowskie studio ma szansę wprowadzić sporo świeżości do gatunku soulslike i wskoczyć do ścisłej czołówki najlepszych krajowych deweloperów.

O One More Level pisałem w 2022 roku. Świat wówczas otrzepywał się po pandemii koronawirusa, która biznesowo dla tego dewelopera była okresem wielkiego sukcesu. Krakowski zespół idealnie wstrzelił się z premierą Ghostrunnera w czas, w którym pół świata siedziało w domu, co znacząco przełożyło się na sprzedaż gier wideo. Oczekiwania co do sequela, który był głównym tematem tamtego tekstu, były więc ogromne. One More Level mogło tym projektem wskoczyć na znacznie wyższą półkę – finansowo i wizerunkowo. Ostatecznie gra, mimo wielu bardzo pozytywnych opinii, sprzedała się wyraźnie słabiej niż pierwsza część. W rozmowie ze mną Szymon Bryła, prezes One More Level, przyznał że jego zespół zrobił co należy w kwestii jakości (potwierdzeniem jest między innymi nominacja na The Game Awards), ale więcej dało się zrobić w kwestii marketingu.

Co do promocji, nie była to nasza rola, a wydawcy. Osobiście jestem zdania, że poszukałbym lepszego okna wydawniczego, skupił się mocno na tranzycji graczy z Ghostrunnera 1 do Ghostrunnera 2 oraz zrezygnował z wcześniejszego dostępu dla najdroższej wersji, tak by nie osłabiać algorytmu Steam wychwytującego i promującego nowe popularne premiery. Jako deweloperzy również wyciągnęliśmy z tego wnioski i była to cenna lekcja.

Szymon Bryła odpiera też zarzuty o to, że gra nie wprowadza zbyt wielu nowości względem pierwszej części. Spotkałem się nawet z zarzutami, że to bardziej DLC do jedynki niż pełnoprawny sequel, z czym osobiście kompletnie się nie zgadzam. Faktem jest jednak to, że pierwsza połowa rozgrywki, do momentu wyjścia z miasta, jest bardzo zbliżona do pierwszej odsłony serii.