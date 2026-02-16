Wycięta zawartość ostatniego Dragon Age'a. Były nawiązania do Inkwizycji

Niemniej tym razem okazuje się, że pierwotnie mogliśmy przenieść do Straży Zasłony więcej wyborów dokonanych w poprzedniej grze serii, czyli Dragon Age: Inkwizycja. Odkryto wszak niewykorzystaną w ostatecznym produkcje rozmowę między naszym protagonistą, Rookiem, a Inkwizytorem . I tutaj pojawia się miejsce dla DA z 2014 roku.

Już w momencie premiery odkryto, że część zawartości gry została wycięta . Nie jest to zresztą żadna rzadka praktyka.

W rzeczonej rozmowie Inkwizytor wspomina bowiem swoją miłość z czasów Dragon Age: Inkwizycja . Jeżeli zresztą w tamtej produkcji naszą opcją romansową był Solas, pojawiają się dodatkowo unikalne dialogi. Ponadto nasz rozmówca w większym stopniu opowiada nam o tym, czym zajmuje się w południowym Thedas.

Odmienny jest zresztą ton całego spotkania i rozmowy. W wersji, z której finalnie zrezygnowano, wszystko miało bardziej żartobliwy charakter. Sam Inkwizytor podczas spotkania informuje nas też, że nie może pozostać w Tevinter na zbyt długo, gdyż nieustannie przygotowywane są zamachy na jego życie.

Dlaczego twórcy finalnie zrezygnowali z takiego poprowadzenia dialogu? Być może twórcy obawiali się, iż ton Rooka może zostać uznany za niespecjalnie pasujący do sytuacji. Inna wersja mówi, że problemem była konieczność importu klasy naszego Inkwizytora. Wiadomo, że na pewnym etapie produkcji faktycznie była taka możliwość, ale w pewnym momencie i ją usunięto.

Dragon Age: Straż Zasłony ukazało się 31 października 2025 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jest to czwarta odsłona całego cyklu i jednocześnie najgorzej oceniana. Wersja PC w wersie Metacritic osiągnęła średnią ocen na poziomie 76, czyli gorszą niż w przypadku powszechnie krytykowanego przez fanów Dragon Age II.