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Rockstar miał pokonać problemy z GTA 6 na Switchu 2. Port w 2027 roku?

Maciej Petryszyn
2026/06/30 15:30
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Temat Grand Theft Auto 6 na Nintendo Switch 2 nieco przycichł. Ale nie na długo – pora na nowe plotki.

Wcześniej mówiło się o równoczesnej premierze na wszystkich platformach. Teraz doniesienia są jednak nieco inne.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Wraca temat Grand Theft Auto 6 na Switcha 2

Jak podaje insider Nasha Weedle, port Grand Theft Auto 6 na Nintendo Switch 2 znajduje się w fazie aktywnego rozwoju. Niemniej nie zostanie on opublikowany w tym samym momencie, co wersje na PlayStation 6 i Xbox Series X/S. Powód? Rockstar miał podobno mierzyć się z problemami natury deweloperskiej, co raczej nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę potencjał sprzętowy NS2. Niemniej wszystko miało zostać już przezwyciężone. Pomóc mieli specjaliści od portów na Switcha 2, których firma zaangażowała. Dzięki temu GTA 6 na konsolę Nintendo ma trafić na rynek już w 2027 roku.

GramTV przedstawia:

Mimo wszystko wciąż trudno uwierzyć w to, że nowa produkcja Rockstara miałaby trafić na Nintendo Switch 2. Mowa wszak o produkcji, która według Digital Foundry niekoniecznie musi gwarantować 60 FPS-ów na o wiele mocniejszych od NS2 PlayStation 6 i Xbox Series X/S. Z drugiej strony oczywiste jest, że edycja tworzona z myślą o sprzęcie wielkiego N byłaby znacząco okrojona względem tych z PS5 oraz XSX i bliżej by jej było do tej z XSS. Tak czy inaczej, wydaje się, że gdyby tematu portu na Switcha 2 nigdy by nie było, temat ten nie pozostawałby żywy tak długo – a przynajmniej wydaje się to dość logiczne.

Przypomnijmy, że Grand Theft Auto 6 trafi na rynek 19 listopada 2026 roku. Będzie to pierwsza w historii serii odsłona, która nie będzie mieć płytye – zamiast tego w pudełku znajdziemy jedynie kartkę z kodem. Do tego dochodzi wspomniane Ultimate Edition, czyli ukrywanie części single’owej zawartości za paywallem. Co jednak najciekawsze, pomimo narzekań wielu graczy i tak deklaruje, że przy okazji listopadowej premiery sięgnie po droższą wersję gry.

Źródło:https://tech4gamers.com/gta-6-switch-2-2027-release/

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GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
Switch 2
Nintendo Switch 2
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112