Rockstar miał pokonać problemy z GTA 6 na Switchu 2. Port w 2027 roku?

Wcześniej mówiło się o równoczesnej premierze na wszystkich platformach. Teraz doniesienia są jednak nieco inne.

Wraca temat Grand Theft Auto 6 na Switcha 2

Jak podaje insider Nasha Weedle, port Grand Theft Auto 6 na Nintendo Switch 2 znajduje się w fazie aktywnego rozwoju. Niemniej nie zostanie on opublikowany w tym samym momencie, co wersje na PlayStation 6 i Xbox Series X/S. Powód? Rockstar miał podobno mierzyć się z problemami natury deweloperskiej, co raczej nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę potencjał sprzętowy NS2. Niemniej wszystko miało zostać już przezwyciężone. Pomóc mieli specjaliści od portów na Switcha 2, których firma zaangażowała. Dzięki temu GTA 6 na konsolę Nintendo ma trafić na rynek już w 2027 roku.