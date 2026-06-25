Po 32 latach pierwszy Tekken wraca na współczesne konsole

Legendarna bijatyka, która zapoczątkowała jedną z najważniejszych serii w historii gatunku, doczeka się nowego wydania na PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.

Choć dziś uwaga fanów skupia się przede wszystkim na Tekkenie 8, Bandai Namco postanowiło przypomnieć o początkach swojej kultowej marki. 25 czerwca pierwsza odsłona serii, wydana pierwotnie w 1994 roku, trafi na współczesne platformy. Odbędzie się to w ramach programu Arcade Archives 2, za który odpowiada firma Hamster. Nowe wydanie będzie dostępne na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Pierwszy Tekken dostępny na konsolach nowej generacji

Oryginalny Tekken zadebiutował w salonach arcade w 1994 roku, a rok później trafił na pierwsze PlayStation. Produkcja szybko stała się jednym z symboli konsoli Sony i zapoczątkowała serię, która do dziś pozostaje jednym z filarów gatunku bijatyk obok Street Fightera czy Mortal Kombat. Przez lata kolejne części były wielokrotnie wznawiane na nowych platformach, jednak sam pierwszy Tekken pozostawał zaskakująco trudno dostępny. Jego ponowne wydanie rozwiązuje ten problem i pozwoli nowym graczom poznać początki serii.