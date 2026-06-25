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Po 32 latach pierwszy Tekken wraca na współczesne konsole

Jakub Piwoński
2026/06/25 07:30
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Legendarna bijatyka, która zapoczątkowała jedną z najważniejszych serii w historii gatunku, doczeka się nowego wydania na PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.

Choć dziś uwaga fanów skupia się przede wszystkim na Tekkenie 8, Bandai Namco postanowiło przypomnieć o początkach swojej kultowej marki. 25 czerwca pierwsza odsłona serii, wydana pierwotnie w 1994 roku, trafi na współczesne platformy. Odbędzie się to w ramach programu Arcade Archives 2, za który odpowiada firma Hamster. Nowe wydanie będzie dostępne na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Tekken
Tekken

Pierwszy Tekken dostępny na konsolach nowej generacji

Oryginalny Tekken zadebiutował w salonach arcade w 1994 roku, a rok później trafił na pierwsze PlayStation. Produkcja szybko stała się jednym z symboli konsoli Sony i zapoczątkowała serię, która do dziś pozostaje jednym z filarów gatunku bijatyk obok Street Fightera czy Mortal Kombat. Przez lata kolejne części były wielokrotnie wznawiane na nowych platformach, jednak sam pierwszy Tekken pozostawał zaskakująco trudno dostępny. Jego ponowne wydanie rozwiązuje ten problem i pozwoli nowym graczom poznać początki serii.

GramTV przedstawia:

Hamster nie zdecydował się na pełnoprawny remake ani remaster. Gra zachowa oryginalną oprawę i mechanikę znaną z automatów arcade, ale otrzyma kilka współczesnych udogodnień. Wśród nowości znalazło się wsparcie dla technologii VRR (Variable Refresh Rate) oraz nowy tryb Time Attack, w którym gracze będą rywalizować o jak najszybsze ukończenie gry.

Nowe wydanie Tekkena będzie kosztować 16,99 dolara i trafi do sprzedaży w PlayStation Store, Microsoft Store oraz Nintendo eShop. Dla fanów bijatyk to nie tylko okazja do sentymentalnej podróży, ale także możliwość zagrania w tytuł, który ponad trzy dekady temu zapoczątkował jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii w historii elektronicznej rozrywki.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/tekken-1-game-new-release-2026/

Tagi:

News
sprzedaż gier
Namco Bandai
bijatyka
Tekken
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Tekken 8
Nintendo Switch 2
wznowienie
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112