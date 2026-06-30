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Oblivion Remastered na Switchu 2 już w sierpniu. Gracze GTA 6 patrzą z zazdrością

Maciej Petryszyn
2026/06/30 19:10
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Już podczas lutego Nintendo Direct Bethesda zapowiedziała premiery kilku swoich hitów na konsoli Switch 2. Z tego większość już się ukazała.

Fallout 4: Anniversary Edition pojawiło się na NS2 jeszcze w lutym. Z kolei Indiana Jones i Wielki Krąg w maju.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Remaster Obliviona na Switchu 2 już w sierpniu

Teraz pora na The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, które jako jedyne przy okazji wspomnianego pokazu nie otrzymało konkretnego terminu. To już jednak nieaktualne, bo Bethesda wreszcie ujawniła datę premiery – ta będzie mieć miejsce 11 sierpnia, a sama gra dostępna będzie w wersjach cyfrowej podstawowej oraz cyfrowej i fizycznej Deluxe. Co istotne, w ramach tej ostatniej w pudełku znajdziemy nie kartkę z kodem (jak w przypadku Grand Theft Auto 6 na PS5 i XSX/S), a kartridż zawierający pełną, podstawową wersję gry. To znaczy, kod też będzie, ale w tym wypadku da nam on dostęp do ekskluzywnych dla Deluxe Edition zestawów pancerza, uzbrojenia i zbroi dla koni Akatosha i Mehrunesa Dagona.

Ponadto w każdym wariancie gracze otrzymają nie tylko podstawową wersję gry, ale i dwa dodatki fabularne – Shivering Isles i Knights of the Nine. Do tego dochodzi też zawartość do pobrania w postaci Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, The Orrery i Horse Armor Pack. – Wejdźcie do serca Tamriel i wytyczcie własną ścieżkę. Odkrywajcie ogromną prowincję Cyrodiil, walczcie w wymiarach Otchłani i zmierzcie się z siłami Mehrunesa Dagona w jednej z najbardziej uwielbianych przygód RPG wszech czasów. Wykorzystajcie sprzęt Nintendo Switch 2 i jego wyjątkowe sterowanie ruchem, które rzuci was bezpośrednio w sam środek akcji – zachęca nas Bethesda.

GramTV przedstawia:

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered pierwotnie trafiło na rynek w kwietniu 2025 roku, trafiając wówczas na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Sam tytuł to wspólna praca Virtuos oraz Bethesda Game Studios, które wykorzystały Unreal Engine 5 do ulepszenia oprawy graficznej oraz Gamebryo do ulepszenia fizyki oraz walk. To przełożyło się na przyzwoite recenzje oraz 9 milionów graczy w 3 miesiące – zarówno tych, którzy kupili produkcję, jak i tych, którzy zagrali w nią poprzez Game Passa.

Źródło:https://elderscrolls.bethesda.net/pl-PL/news/2AQF1Pmy3m8GGT8s0RTkJT/the-elder-scrolls-iv-oblivion-remastered-nintendo-switch-2-launch-date

Tagi:

News
Bethesda
Bethesda Softworks
remaster
The Elder Scrolls
Oblivion
Virtuos
Switch 2
Nintendo Switch 2
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
4
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 20:03
koNraDM4 napisał:

Myślę, że znacznie, znacznie dłużej niż pół roku. Pamiętasz Wieśka 3? Tak przez trzy do czterech lat był to regularny temat na tej stronie, później trochę zmniejszyła się częstotliwość ale i tak się przewijała ta gra

Tego się właśnie obawiam...

koNraDM4
Gramowicz
Dzisiaj 20:01
Silverburg napisał:

Czy teraz przez następne pół roku wszystko będzie musiało być porównywane do GTA?

Myślę, że znacznie, znacznie dłużej niż pół roku. Pamiętasz Wieśka 3? Tak przez trzy do czterech lat był to regularny temat na tej stronie, później trochę zmniejszyła się częstotliwość ale i tak się przewijała ta gra

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 19:22

Czy teraz przez następne pół roku wszystko będzie musiało być porównywane do GTA?




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112