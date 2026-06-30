Oblivion Remastered na Switchu 2 już w sierpniu. Gracze GTA 6 patrzą z zazdrością

Już podczas lutego Nintendo Direct Bethesda zapowiedziała premiery kilku swoich hitów na konsoli Switch 2. Z tego większość już się ukazała.
Fallout 4: Anniversary Edition pojawiło się na NS2 jeszcze w lutym. Z kolei Indiana Jones i Wielki Krąg w maju.
Remaster Obliviona na Switchu 2 już w sierpniu
Teraz pora na The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, które jako jedyne przy okazji wspomnianego pokazu nie otrzymało konkretnego terminu. To już jednak nieaktualne, bo Bethesda wreszcie ujawniła datę premiery – ta będzie mieć miejsce 11 sierpnia, a sama gra dostępna będzie w wersjach cyfrowej podstawowej oraz cyfrowej i fizycznej Deluxe. Co istotne, w ramach tej ostatniej w pudełku znajdziemy nie kartkę z kodem (jak w przypadku Grand Theft Auto 6 na PS5 i XSX/S), a kartridż zawierający pełną, podstawową wersję gry. To znaczy, kod też będzie, ale w tym wypadku da nam on dostęp do ekskluzywnych dla Deluxe Edition zestawów pancerza, uzbrojenia i zbroi dla koni Akatosha i Mehrunesa Dagona.
Ponadto w każdym wariancie gracze otrzymają nie tylko podstawową wersję gry, ale i dwa dodatki fabularne – Shivering Isles i Knights of the Nine. Do tego dochodzi też zawartość do pobrania w postaci Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, The Orrery i Horse Armor Pack. – Wejdźcie do serca Tamriel i wytyczcie własną ścieżkę. Odkrywajcie ogromną prowincję Cyrodiil, walczcie w wymiarach Otchłani i zmierzcie się z siłami Mehrunesa Dagona w jednej z najbardziej uwielbianych przygód RPG wszech czasów. Wykorzystajcie sprzęt Nintendo Switch 2 i jego wyjątkowe sterowanie ruchem, które rzuci was bezpośrednio w sam środek akcji – zachęca nas Bethesda.
GramTV przedstawia:
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered pierwotnie trafiło na rynek w kwietniu 2025 roku, trafiając wówczas na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Sam tytuł to wspólna praca Virtuos oraz Bethesda Game Studios, które wykorzystały Unreal Engine 5 do ulepszenia oprawy graficznej oraz Gamebryo do ulepszenia fizyki oraz walk. To przełożyło się na przyzwoite recenzje oraz 9 milionów graczy w 3 miesiące – zarówno tych, którzy kupili produkcję, jak i tych, którzy zagrali w nią poprzez Game Passa.