Oblivion Remastered na Switchu 2 już w sierpniu. Gracze GTA 6 patrzą z zazdrością

Fallout 4: Anniversary Edition pojawiło się na NS2 jeszcze w lutym. Z kolei Indiana Jones i Wielki Krąg w maju.

Remaster Obliviona na Switchu 2 już w sierpniu

Teraz pora na The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, które jako jedyne przy okazji wspomnianego pokazu nie otrzymało konkretnego terminu. To już jednak nieaktualne, bo Bethesda wreszcie ujawniła datę premiery – ta będzie mieć miejsce 11 sierpnia, a sama gra dostępna będzie w wersjach cyfrowej podstawowej oraz cyfrowej i fizycznej Deluxe. Co istotne, w ramach tej ostatniej w pudełku znajdziemy nie kartkę z kodem (jak w przypadku Grand Theft Auto 6 na PS5 i XSX/S), a kartridż zawierający pełną, podstawową wersję gry. To znaczy, kod też będzie, ale w tym wypadku da nam on dostęp do ekskluzywnych dla Deluxe Edition zestawów pancerza, uzbrojenia i zbroi dla koni Akatosha i Mehrunesa Dagona.