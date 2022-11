Depresja i grzechy przeszłości – recenzja horroru Duchy przeszłości

Duchy przeszłości mniej lub bardziej szczegółowo prezentują rozmaite problemy. Mamy tu przede wszystkim warstwę stricte psychologiczną – ukazanie destrukcyjnej siły depresji; zagrożenie alkoholizmem (czuły punkt indyjskiego społeczeństwa); uwikłanie we wzajemną zależność, żal, gniew, miłość, która rodzi pytanie, na ile może być to relacja bezinteresowna (i czy w ogóle) oraz płynny przepływ władzy w rodzinie. Przy tej okazji zarysowana została kwestia niedostatecznej, traktowanej przez państwo po macoszemu opieki psychiatrycznej, a także psychoterapeutycznej, która – jak można by wnosić przynajmniej z tego filmu – bazuje bardziej na aktywistach-pasjonatach niż rozwiniętych ośrodkach, do których warto się zwrócić.

Duchy przeszłości przemycają kwestie socjologiczne w kilku aspektach: Bezradność ubogich, Ashy nie stać było na pielęgniarkę, tak samo z ewentualnym ośrodkiem – czy to domem opieki dla matki, czy to leczeniem uzależnień. Patriarchat rozpychający się łokciami w matrylinearnej Kerali, niegdyś mającej dużo silniejsze elementy matriarchatu niż obecnie (z racji wpływu Brytyjczyków, a potem muzułmanów i przybyszów z innych części Indii), co po trosze obrazuje apodyktyczne zachowanie brata Ashy (Babu Annur), który usiłuje przejąć stery nad życiem siostry i siostrzeńca (kobiecie ciężko się bronić ze względu na kondycję psychiczną – to wyraźnie jeden z powodów, dla których tak kurczowo trzyma syna). Owo zachowanie i sposób przedstawienia małżeństwa „wannabe patriarchy” z cichutką żoną, zawsze pozostającą w tle, zostaje niejako przeciwstawione dynamice małżeństwa sąsiadów i postawie pewnej siebie Priyi (Athira Patel) – dziewczyny Vinu. W filmie ważne są względy religijne versus postępująca sekularyzacja społeczeństwa, co u Sadasivana objawia się zarówno w postaci wymagań korporacji i przedmiotowego traktowania kandydata, jak i konfliktu szkiełko i oko kontra czucie i wiara. W tym wypadku chodzi oczywiście o zdarzenia paranormalne, które są z uporem odrzucane przez wspomnianego brata. Tu warto zaznaczyć, iż pomoc przychodzi z nader nieoczekiwanej strony...