Darkest Dungeon 2: Kingdoms, czyli symulacja zarządzania kryzysem w wersji hard

Aż trudno uwierzyć, że ekipa Red Hook Studios rozdała moduł Kingdoms do Darkest Dungeon II za darmo w czasach, gdy za tryb NG Plus trzeba u niektórych dopłacać

Długo myślałem o tym czy to, co przeczytacie poniżej powinno być recenzją czy tez raczej opisem wrażeń. Głównie dlatego, że dodatek Kingdoms do Darkest Dungeon 2 jest w pełni darmowym modułem rozgrywki do podstawowej wersji gry. Zasadniczo pod względem oceny lub też zasadności kupna dodatku Inhuman Bondage wprowadzającego postać Abominacji już bardziej pasuje do obrazka i tych kilka słów na temat samego dodatku również się w tym tekście pojawi.

Jednakże najbardziej chcę się skupić właśnie na Kingdoms, ponieważ wprowadza od po pierwsze bardzo dużo świeżości do rozgrywki, a z drugiej niejako wraca do podstaw, których mogliśmy doświadczyć w pierwszym Darkest Dungeon. Ale to tylko taki dodatkowy smaczek, który powinien niektórym się tutaj spodobać.

Mimo wszystko jednak powiem na wstępie tak – Red Hook Studios ponownie zaskoczyło i to pozytywnie, choć do tempa zabawy w przypadku Kingdoms trzeba się mocno przyzwyczaić.

Czym jest Darkest Dungeon II: Kingdoms, jak nie symulatorem… zarządzania korpo?

Pierwsze skojarzenie, które miałem w momencie włączenia modułu to fakt, że tak naprawdę wiele elementów możemy tutaj ustawić pod siebie począwszy od tego ile mają trwać poszczególne etapy, aż po wybór czy nasi bohaterowie mają ginąć i już nie wracać na pole bitwy, być zastępowani przez innych bohaterów czy też odrodzić się w karczmie. Oczywiście można również pójść w kierunku jednego z czterech poziomów trudności przygotowanych przez twórców, ale sam fakt możliwości zabawy suwakami sprawia, że wcale nie musi być aż tak trudno – nadal będzie wymagająco, ale na nieco innych zasadach.

Inną sprawą jest fakt, że mamy również do wyboru jeden z trzech układów mapy w zależności od tego jaką intensywność najazdów wroga preferujemy, a także możemy wybrać przeciwnika, z którym będziemy się mierzyć. Tutaj ciekawowstka – wygląda na to, że wraz z kolejnymi aktualizacjami czeka nas powrót krwiopijców dobrze znanych z pierwszego Darkest Dungeon, co pewnie ucieszy fanów dodatku The Crimson Court.

Wybieramy dodatkowo naszą ekipę na start i… mapa zmienia się na nieco inną. Zasady dobrze znane z Darkest Dungeon II idą również poniekąd na bok, ponieważ tak naprawdę wiele tutaj będzie zależało od umiejętności zarządzania kryzysem.

Nie musimy co prawda poruszać się tylko i wyłącznie dorożką, aby pomóc danej karczmie, która przez kilka dni jest oblężona przez przeciwnika. Możemy na miejsce wysłać pozostałych bohaterów, których mamy w naszym rosterze i strategicznie rozdzielać ich między miejscówkami, aby mogli sprawnie reagować na zagrożenie. Z drugiej strony wraz z ulepszeniami związanymi pomocnikami możemy mieć na miejscu dodatkowych strażników. Nie są co prawda tak potężni jak bohaterowie, ale w przypadku problemów z obstawieniem karczmy mogą się przydać na polu bitwy.

Tutaj ciekawostka, ponieważ w trakcie prezentacji Red Hook Studios Chris Bourassa, szef zespołu mówił o tym, że w trakcie zamkniętych testów niektórzy gracze byli w stanie wygrać trudne walki mając zaledwie jednego bohatera, gdzie reszta to byli wyszkoleni strażnicy. Czy jest możliwe pokonanie najeźdźców mając samych strażników? Chris powiedział, że właściwie jest to możliwe… wszystko zależy od tego jak dobrze rozlokujemy punkty ulepszeń i na jakim etapie rozgrywki jesteśmy.

Jak już przy ulepszeniach jesteśmy, to system z nimi związany jest bardzo podobny do tego, który pojawił się w Darkest Dungeon. Z tą różnicą, że zamiast zużywać surowce zdobywane w trakcie wypraw (złoto, błyskotki i inne) otrzymujemy dodatkową walutę w zależności od wykonanych zadań podczas wypraw.

To co jednak może być delikatnie kontrowersyjne to fakt, że każdą z karczm ulepszamy osobno i oznacza to, że w początkowej fazie rozgrywki chcąc wzmocnić umiejętności naszych bohaterów będziemy musieli w wielu różnych miejscach ulepszyć możliwości specjalistki od mistrzostwa kosztem np. zniżek u lekarzy czy możliwości ulepszania dorożki. Dlatego przejazdy dorożką z punktu A do punktu B również warto przemyśleć dokładając do tego fakt, iż będzie to z czasem wybór mniejszego zła oraz przeliczania czy można sobie pozwolić na ewentualną stratę karczmy, bowiem limity tutaj również występują w zależności od wybranego poziomu trudności.

Sztuka zarządzania Zasobem Ludzkim w Darkest Dungeon II: Kingdoms

Jak wspomniałem wcześniej kwestia bohaterów w Kingdoms również się zmienia. Nie tylko ze względu na to, że tym razem do wyboru mamy właściwie wszystkich dostępnych od razu (tak, łącznie z Bounty Hunterem, a Abomination trzeba odblokować poprzez kapliczki w trybie Confessions), ale musimy sprawnie zarządzać humorami oraz relacjami między wszystkimi.

Jak to podsumował Chris Bourassa – „Mieliście problemy z ogarnięciem czwórki… to pomyślcie co się dzieje, gdy macie dwunastu bohaterów”.

Do tego fakt, że pojawia się element zmęczenia każdego z bohaterów. Nie ma więc opcji, w której przykładowo Plague Doctor, który sprawdza się świetnie w wielu kompozycjach na ostatnich liniach będzie jeździł cały czas dorożką bezkarnie – nagle z pełnego paska zdrowia będziemy mieli połowę, a ewentualne podreperowanie kondycji czy to poprzez lekarza, czy to przez przedmioty jest kosztowne. Zostaje więc pozostawienie bohatera w karczmie, ale tu również trzeba zapewnić sprawną rekonwalescencję (trochę jakbyśmy grali w Darkest Dungeon i zostawiali naszych podopiecznych w lazarecie, hm?).

W pewnym momencie na pewno dojdzie do momentu, w którym albo będziemy jeździli mocno przetrzebioną przez podróże ekipą, albo będziemy próbowali sklejać optymalną kombinację z tych w pełni sił… albo będziemy się bronić zmęczonymi bohaterami bez synergii i w dodatku zdenerwowanymi, że Abominacja znowu jest w ich zespole.