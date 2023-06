Czy jesteście gotowi na PlayStation as a service?

Im dłużej oglądałem ostatnie PlayStation Showcase tym bardziej nie mogłem uwierzyć w to co oglądam. Po dwóch latach przerwy Sony wraca z dużą prezentacją, która bardziej wyglądała jak playlista trailerów zewnętrznych firm, w dodatku głównie multiplatformowych gier. Własnych było jak na lekarstwo. Co gorsza, Spider-Man 2 wygląda efektownie, ale to jednak kolejny raz ta sama przygoda, a wszystkie nowe zapowiedzi to game as a service. To drugie jest tu moim zdaniem najbardziej zastanawiające i na tym chciałbym się skupić.

Po Sony spodziewamy się dużo i przede wszystkim oczekujemy niezapomnianych gier dla pojedynczego gracza. Tym bardziej szokiem było to, że nic takiego nie zostało ogłoszone. Fani PlayStation zaczęli więc panicznie szukać pocieszenia. Nie bez powodu w takich okolicznościach jak dżuma rozprzestrzeniła się ewidentnie nieprawdziwa plotka o tym, że Sony dało zielone światło na produkcję Days Gone 2 (mimo że wcześniej taki projekt został skasowany) oraz przymierza się do kupna CD Projektu (po prawdzie to producenta PlayStation średnio na to stać). Na ratunek przyszły też niektóre amerykańskie media, które zazwyczaj bardzo mocno trzymają stronę Sony. Prawdziwy damage control urządzili redaktorzy powtarzający, że podobno jest sporo zapowiedzi, które japończycy zatrzymali dla siebie, a w drugiej połowie roku pojawi się nawet druga konferencja. Co ciekawe, podawany jako źródło tych rewelacji Tom Henderson (znany z wielu insiderskich informacji) przyznał, że o niczym nie słyszał tylko po prostu nie wyklucza, że taka prezentacja pojawi się za kilka miesięcy.

Prawdą jest jednak to, że te gry faktycznie są. Z jakiś powodów Sony wstrzymało się z pokazaniem dobrze znanych tytułów jak Silent Hill 2, Final Fantasy VII Rebirth, Stellar Blade, czy Rise of the Ronin. Dlaczego? Tego nie wie nikt. O portfolio byłbym więc względnie spokojny. Nie zmienia to faktu, że przed Microsoftem ogromna okazja do wygrania wielkiej wizerunkowej bitwy. Wystarczą “tylko” dobre prezentacje już znanych gier jak Hellblade 2, Starfield, Fable czy Avowed oraz kilka interesujących zapowiedzi. Zostawmy jednak Xboksa, bo nie o nim jest ten tekst. Konferencja Sony była moim zdaniem bardzo słaba, ale nie to samo jest tutaj najważniejsze. Ona przede wszystkim pokazała w jakim kierunku idzie PlayStation. Fani gier single player i cinematic experience muszą się liczyć z tym, że oferta gier na wyłączność już nie będzie zbudowana wokół ich potrzeb. Nadchodzi nowe oczko w głowie Sony - usługi.