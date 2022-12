Artyści gamedev-u, czyli najlepsi współcześni twórcy gier - ranking TOP 10

Branża gier ma to do siebie, że znane są przede wszystkim studia, a nie pojedynczy projektanci. Niektórym udało się jednak nieco wypromować i zdobyć miano ikon elektronicznej rozrywki. Kto więc jest najlepszy?

Tworzenie gier to praca zespołowa, przez co z boku ciężko ocenić wkład pojedynczych osób. Mimo wszystko spróbowałem stworzyć ranking największych nazwisk światowej branży elektronicznej rozrywki. Kilka warunków. Po pierwsze, nie jest to kolejne zestawienie kultowych nazwisk twórców wybitnych przed laty gier. Ich zostawmy sobie na inną okazję. Tym razem chciałem poświęcić miejsce tym, którzy na szczycie są teraz. Po drugie, skupiłem się na twórcach dużych gier. Deweloperzy indie, którzy często sami pracują nad swoimi tytułami, to zupełnie inna historia.

Wybór dziesiątki nie był łatwy, a co dopiero uszeregowanie jej w jakiejś kolejności. Dajcie więc znać w komentarzach jak Wy widzicie swoje TOP 10.

10. Josh Sawyer

Ranking zaczynamy od twórcy, który dopiero co wydał nową grę. Josh Sawyer to jeden z kluczowych pracowników Obsidian Entertainment. Na tyle kluczowy, że mógł dostać mały zespół i zielone światło na realizację autorskiego projektu Pentiment. Trzeba mieć dużą pozycję, aby móc robić takie rzeczy. Sawyer pracował na to przez wiele lat. Zaczynał jeszcze w kultowym Black Isle Studios, gdzie był designerem Icewind Dale. Na koncie ma też uwielbiane w pewnych kręgach Alpha Protocol. Fanom RPG może być jednak znany przede wszystkim jako reżyser Fallout: New Vegas. Nic dziwnego, że w wywiadach Sawyer często jest pytany o możliwość stworzenia nowej części postapokaliptycznej serii. Jeśli Obsidian Entertainment ją kiedyś przygotuje, prawdopodobnie to właśnie on będzie stał na czele zespołu deweloperskiego.

9. Cory Barlog

Tak jak są zespoły jednego hitu, tak Cory Barlog może być uznany za designera jednej serii. Swoją przygodę w Sony Santa Monica zaczął jako animator pierwszego God of War. Przy drugiej części był już jednym z głównych designerów. Barloga można więc cenić za stworzenie wielkiego dzieła jakim była trylogia God of War. Miejsce w rankingu zapewnił sobie jednak czymś innym. Wielką sztuką jest tworzenie rebootów kultowych marek i to w dodatku z taką gracją. Nowe wcielenie God of War to więc jego życiowe dzieło. Myślę, że nikomu nigdy nie udało się tak udanie “zresetować” wielkiej serii. Nie zapominajmy jednak, że Cory Barlog miał w swojej karierze epizod w Crystal Dynamics. Tam odpowiadał za reboot Tomb Raidera. Widać więc, że on wie jak to robić i wcale nie jest twórcą znanym tylko z jednego IP.

8. Greg Kasavin

Zestawienie zdominowane jest przez twórców gier AAA. Zrobiłem jednak jeden wyjątek. Może nie jest to indyk, ale designer z mniejszego zespołu. Greg Kasavin ma całkiem ciekawe portfolio. Zaczynał jako redaktor serwisu GameSpot. Po około 10 latach kariery dziennikarskiej zdecydował się na tworzenie gier i dołączył do EA, gdzie pracował przy marce Command & Conquere. Miał też epizod w 2K Games. Kluczowe było jednak dołączenie do wówczas mało rozpoznawalnego Supergiant Games. Tam odpowiadał za takie hity jak Bastion, Transistor czy przede wszystkim wspaniały Hades. Każda z tych produkcji skradła serca graczy designem i scenariuszem. To akurat dwa elementy, za które odpowiada Greg Kasavin. Doceniłem więc nie tylko wysoki poziom jego ostatnich projektów, ale i bardzo równą formę od wielu lat. Między innymi dzięki niemu Supergiant Games to w swojej kategorii jedno z najlepszych studiów na świecie.