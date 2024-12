Analitycznie o przyszłości, czyli czym w 2025 roku będzie żyć polski gamedev

Psychologia mówi, że ludzie są wyjątkowo ułomni w przewidywaniu przyszłości, mimo że robią to na każdym kroku. Dlatego tym razem podejdziemy do tematu zupełnie inaczej. Zamiast wróżyć ugryziemy go bardziej analitycznie i skupimy się na najważniejszych tematach, które mają duże szanse zdominować dyskusję o rodzimej branży w 2025 roku.

Na potrzeby tego tekstu skontaktowałem się z branżowymi analitykami, specjalizującymi się między innymi w branży gier wideo. Rozmawiałem z dwoma - Mateuszem Chrzanowskim z Noble Securities oraz Tymoteuszem Turskim z XTB. Obaj przedstawili swoje spojrzenie z perspektywy rynku akcji (nie liczcie jednak na rekomendacje), ale obiecuję, że gracze również znajdą w tym wiele interesujących informacji. Zaczynajmy więc przegląd najważniejszych tematów i studiów, które w 2025 roku powinny mieć istotne branżowe znaczenie.

CD Projekt branżowym liderem odbicia

Już w podsumowaniu 2024 roku w polskiej branży gier pisałem, że to był dobry czas dla CD Projektu. Zapowiedź Wiedźmina IV była tylko wisienką na torcie. Wygląda na to, że studio w pełni wygrzebało się z problemów jakie niosła za sobą rozczarowująca premiera Cyberpunka 2077. Potwierdzają to wyniki finansowe, które według Tymoteusza Turskiego stanowią solidny fundament dalszego rozwoju.