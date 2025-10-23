Actina Selection by XPG - stworzony do gamingu na najwyższym poziomie

Actina Selection wspierany mocą Intel oraz XPG to konfiguracja, która bez problemu poradzi sobie z nowymi grami… a już niedługo sprawdzicie ją na Poznań Game Arena!

Niedługo Poznań Game Arena, a my jak zwykle mamy zamiar przygotować dla was całą masę różnych atrakcji na naszych stoiskach – również dla fanów rywalizacji! A jak dobrze wiemy potężna moc jest potrzebna, aby wszystko poszło gładko i sprawnie. Dlatego też postawiliśmy na sprawdzone w boju komputery Actina wspierane mocą procesorów Intel, a także dobrze znanymi podzespołami marki XPG.

Tradycyjnie wybraliśmy do przetestowania kilka tytułów, które w różny sposób mogą postawić wyzwanie dla mocniejszych konfiguracji. Nawet po kilku latach od premiery. Staraliśmy się więc włączać wszystkie gry na predefiniowanych najwyższych ustawieniach graficznych.

To, co najłatwiej zauważyć, a bardziej usłyszeć to fakt, że przy dość dużym obciążeniu komputera w trakcie grania jest on dość cichy bez umniejszania wydajności chłodzenia. Dlatego też nie musicie się obawiać, że nocne sesje z grami będą przeszkadzały innym domownikom. Z drugiej strony biała, stylowa obudowa również nada nowoczesnego charakteru w twoim gaming roomie. Ale jak dobrze wiemy najważniejsze są wyniki w trakcie grania… więc do nich sprawnie sobie przejdziemy.

Zasilacz Deepcool PL750D WH 750W Bronze White - Alternatywna, biała wersja zasilacza o mocy 750 W z certyfikatem Bronze. Zgodny z nowym standardem ATX 3.0 i gotowy na karty z wtyczką 12VHPWR.

To, że komputer jest w kolorze białym wcale nie oznacza, że jest taki niewinny – drzemie w nim bowiem potężna moc, która jest w stanie okiełznać nawet największe wyzwania stawiające przez gry zarówno nowsze, jak i te starsze ze świetną, choć momentami sprawiającą trudności grafiką.

Dziś dowiecie się, jakie jednostki jadą z nami do stolicy Wielkopolski i będziecie mogli je przetestować w trakcie Poznań Game Arena 2025 , które odbędzie się w dniach 23 – 25 października w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich .

Dlatego też przekrojowo zaczniemy sobie tradycyjnie od Titan Quest 2. W naszym teście na poziomie Epic udało się osiągnąć od 97 do 100 FPS przy dużym natężeniu przeciwników oraz efektów na ekranie, co można uznać za świetny wynik! Z drugiej strony z kolei Le Mans Ultimate utrzymywało stałe 113 – 120 FPS biorąc pod uwagę liczbę pojazdów przed nami oraz konieczność symulowania wielu elementów tak szybko, jak tylko możliwe.

Dla fanów strategii również się coś znajdzie, choć pod tym względem trudno mówić o jakichkolwiek problemach. W przypadku Tempest Rising na poziomie Epic również gra utrzymywała wynik na poziomie około 120 FPS w trakcie zabawy, a z kolei jako ciekawostkę możemy podać, że Warhammer 40K: Dawn of War – Definitive Edition również przy dużym zamieszaniu na najwyższych ustawieniach nie zamierzał drgnąć w dół z liczbą klatek na sekundę… a jak dobrze wiemy na niektórych konfiguracjach potrafiło się to wydarzyć.

Jedną z gier, która potrafi nadal sprawiać problemy w trakcie zabawy jest Borderlands 4. Na komputerze Actina Selected w trybie Badass udało się osiągnąć od 60 do 69 FPS, a z kolei STALKER 2: Heart of Chornobyl trzymał się wyniku na poziomie 82 – 92 FPS w tracie rozgrywki. Po kilku latach również Warhammer 40K Dartide potrafi działać naprawdę sprawnie i to z włączonymi ustawieniami ray tracingu – udało się bowiem rozpędzić się na ustawieniach Epic nawet do 135 FPS, co jeszcze jakiś czas temu było trudne do pomyślenia, a przy dynamicznych starciach ostatnim, czego chcielibyśmy, to spadki płynności.

Podobnie można również powiedzieć o Diablo IV, które w rozgrywce na najwyższych ustawieniach udało się uzyskać średnią od 110 do 120 FPS. Na koniec natomiast to, co wiele osób najbardziej interesuje, czyli hit ostatnich dni – Battlefield 6, który w szczytowym momencie potrafił uzyskać 145 FPS, a przy włączonej synchronizacji pionowej ani myślał o zejściu poniżej 60 FPS.

Potężna moc w potężnym komputerze – z Actina Selection stawiasz na sprawdzoną jakość!

Jak dobrze wiemy kupując komputer myślimy nie tylko o graniu w gry, które na bieżąco pojawiają się w naszych bibliotekach, ale również o takich ogrywanych w bliższej lub dalszej przyszłości. Wybierając Actina Selection stawiasz na sprawdzone konfiguracje przetestowane przez specjalistów, a przede wszystkim również graczy! Połączenie procesorów Intel z potężną mocą kart z serii RTX oraz podzespołów od XPG pozwoli na wyciągnięcie z twoich ulubionych gier jeszcze więcej dobra w świetnej jakości. Bez względu na to, czy grasz dla siebie, czy masz w planach streamowanie rozgrywki na cały świat.

Pamiętaj również o odwiedzeniu nas na Poznań Game Arena 2025 w dniach 23 – 25 października, gdzie sprawdzisz komputery Actina Selection w akcji. Więcej szczegółów na temat tego, co przygotowaliśmy w naszej strefie znajdziesz tutaj. A już dziś możesz skorzystać ze specjalnych promocji w naszej targowej na Sferis.pl – więcej szczegółów znajdziesz o tutaj!