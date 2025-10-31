USA ogłasza strategiczne umowy z Japonią i Koreą Południową. Celem jest rozwój AI, komputerów kwantowych i innych technologii

USA, Japonia i Korea Południowa łączą siły, aby szybciej rozwijać kluczowe technologie.

Stany Zjednoczone ogłosiły nowe strategiczne partnerstwa z Japonią i Koreą Południową, które mają umocnić ich pozycję w globalnym wyścigu technologicznym. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Biały Dom, umowy nazwane “Technology Prosperity Deals” mają na celu wspólne napędzanie przełomów w takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, biotechnologia, technologie kosmiczne, sieci 6G oraz energia termojądrowa. Nowe porozumienia stanowią rozwinięcie wcześniejszej umowy “TPD”, zawartej we wrześniu między USA, a Wielką Brytanią. USA, Japonia i Korea Płd. łączą siły w zakresie rozwoju technologii Według informacji z Białego Domu, umowa z Japonią obejmuje skoordynowane działania w zakresie eksportu technologii oraz wspólne inicjatywy mające na celu zabezpieczenie ekosystemu innowacji. Kluczowe obszary współpracy to bezpieczeństwo badań, odporne łańcuchy dostaw biotechnologicznych i farmaceutycznych, a także ochrona technologii kwantowych. W ramach porozumienia oba kraje będą także współpracować nad rozwojem technologii kosmicznych, 6G oraz energii termojądrowej, które mają stanowić fundament przyszłej gospodarki opartej na innowacjach.

Z kolei porozumienie z Koreą Południową koncentruje się na ułatwieniu działalności firm technologicznych oraz platform cyfrowych poprzez redukcję biurokratycznych obciążeń. Waszyngton i Seul zobowiązały się również do wspierania eksportu technologii oraz promowania edukacji z zakresu sztucznej inteligencji, tak aby przygotować młode pokolenie do pracy w gospodarce przyszłości. Inicjatywa edukacyjna na rzecz AI nawiązuje do dekretu prezydenckiego z kwietnia 2025 roku, który zakłada rozwój krajowych programów szkoleniowych w tej dziedzinie.

Sztuczna inteligencja od kilku lat znajduje się w centrum globalnych rozmów handlowych i technologicznych, a rola Stanów Zjednoczonych w tym procesie jest dominująca. W lipcu prezes Nvidii, Jensen Huang, nazwał Donalda Trumpa “unikalną przewagą Ameryki” w wyścigu o prymat w AI. Nvidia, której wartość rynkowa przekroczyła niedawno 5 bilionów dolarów, stała się symbolem boomu na technologie sztucznej inteligencji. Jednocześnie pojawiają się głosy ostrzegające przed potencjalną “bańką AI”. Senator Bernie Sanders zwraca uwagę, że rozwój sztucznej inteligencji może doprowadzić do utracenia milionów miejsc pracy i określa technologię mianem meteoru zmierzającego w stronę Ziemi. Sanders opowiada się również za rozbiciem OpenAI na mniejsze podmioty, aby ograniczyć monopolizację rynku. Warto podkreślić, że choć ogłoszone umowy stanowią deklarację współpracy, nie zawierają one żadnych konkretnych liczb dotyczących finansowania lub zobowiązań. Wzmianki o eksporcie czy wspólnych inwestycjach pozostają na poziomie ogólnych obietnic. Mimo to, eksperci podkreślają, że sam fakt podpisania porozumień otwiera drzwi do głębszej współpracy technologicznej między USA, a jednymi z najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów świata. Nowe umowy mają nie tylko wzmocnić pozycję Stanów Zjednoczonych w globalnym wyścigu o dominację w AI, ale też stworzyć trójkąt innowacji USA-Japonia-Korea Południowa, który może stać się jednym z kluczowych filarów rozwoju światowej technologii w nadchodzącej dekadzie.