Saros wykorzysta "technologię macek" z Returnal. Twórcy zapowiadają jeszcze bardziej imponujące efekty wizualne

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/07 22:00
Twórcy zdradzili kilka nowych szczegółów na temat gry Saros, która ma się ukazać w marcu 2026 roku.

Saros wyraźnie nawiązuje do klimatu i rozwiązań Returnal, ale twórcy podkreślają, że nie jest to jedynie kontynuacja pomysłów sprzed lat. Saros ma pójść o krok dalej, zarówno pod względem rozgrywki, jak i technologii przedstawienia świata.

Saros
Saros

Saros ma nas oczarować wizualnie

W nowym wpisie deweloperzy opisali, jak każdy system, każdy efekt wizualny i każdy wzór ataku przeciwników został zaprojektowany tak, aby podkreślić dynamikę gry. Dyrektor artystyczny Simone Silvestri określa estetykę Saros jako połączenie neoklasycyzmu i włoskiego futuryzmu. Gracze przemierzą Carcosę, czyli świat, który jest jednocześnie organiczny, obcy, ale też pełen przemyślanej geometrii, mającej podkreślać niepokój i poczucie obcości. Kształty środowiska mają wciągać gracza coraz głębiej, a architektura ma zmieniać się i reagować na styl gry.

W przeciwieństwie do Selene z Returnal, protagonista Saros, Arjun Devraj, jest bardziej nastawiony na bezpośrednią walkę i posiada tarczo-projekcję Soltari Shield, która potrafi pochłaniać pociski. Tarcza i jej mechanika wpłynęły nawet na sposób projektowania wzorów pocisków, co ma znaleźć odzwierciedlenie nie tylko w walce, ale i w zagadkach środowiskowych. Według głównego projektanta rozgrywki Abebe Tinari, otwiera to zupełnie nowe strategie:

Daje to dodatkową metodę radzenia sobie z chaosem, a nawet pozwala graczowi rosnąć w siłę i zwiększać swoją siłę ognia.

Returnal był chwalony za oświetlenie, spektakularne efekty cząsteczkowe i ogromną liczbę pocisków na ekranie. Saros ma iść o krok dalej oferując warstwowe, dynamiczne systemy cząsteczek, reaktywne oświetlenie, symulację fizyczną pocisków oraz bardziej zaawansowaną destrukcja otoczenia. Do tego wszystkiego ma powrócić słynna technologia macek z Returnal. Jest to system, który łączy animacje ręczne z procedurami generatywnymi, steruje ruchami odnóży, kabli, czułków i struktur organicznych oraz nadaje im fizyczną wiarygodność i element nieprzewidywalności.

Saros zadebiutuje 20 marca 2026 roku wyłącznie na PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/saros-features-returnals-visually-sleek-and-creepy-sounding-tentacle-technology

Tagi:

News
gra akcji
strzelanka
Technologie
PlayStation
grafika
Housemarque
science fiction
fantasy
PlayStation 5
PS5
strzelanina
Returnal
efekty specjalne
sci-fi
Saros
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

