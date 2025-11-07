Saros wykorzysta "technologię macek" z Returnal. Twórcy zapowiadają jeszcze bardziej imponujące efekty wizualne

Twórcy zdradzili kilka nowych szczegółów na temat gry Saros, która ma się ukazać w marcu 2026 roku.

Saros wyraźnie nawiązuje do klimatu i rozwiązań Returnal, ale twórcy podkreślają, że nie jest to jedynie kontynuacja pomysłów sprzed lat. Saros ma pójść o krok dalej, zarówno pod względem rozgrywki, jak i technologii przedstawienia świata.

Saros ma nas oczarować wizualnie

W nowym wpisie deweloperzy opisali, jak każdy system, każdy efekt wizualny i każdy wzór ataku przeciwników został zaprojektowany tak, aby podkreślić dynamikę gry. Dyrektor artystyczny Simone Silvestri określa estetykę Saros jako połączenie neoklasycyzmu i włoskiego futuryzmu. Gracze przemierzą Carcosę, czyli świat, który jest jednocześnie organiczny, obcy, ale też pełen przemyślanej geometrii, mającej podkreślać niepokój i poczucie obcości. Kształty środowiska mają wciągać gracza coraz głębiej, a architektura ma zmieniać się i reagować na styl gry.