51. stan: Master Set - może i retro, ale nadal wielka planszówka

Mimo całej sympatii dla tego tytułu, sadzenie pomidorków i zbieranie drewna do postawienia budynków nie do końca trafia w moje gusta tematyczne. 51. stan: Master Set to zupełnie inna bajka. Akcja toczy się w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych, przez lata dręczonych wojną. Wojną, która doprowadziła do upadku rządu, a nawet całej cywilizacji. Ponieważ jednak natura nie znosi próżni, na zgliszczach tej szarej rzeczywistości formują się nowe siły. Są to mutanci, kupcy, nowojorczycy i Federacja Appalachów. Każde ze stronnictw będzie starało się zdominować pozostałe poprzez rozwój własnej infrastruktury, ale także napaść zbrojną na przeciwników.

Przetrwają najobrotniejsi

51. stan: Master Set jest grą karcianą, w której gracze na zmianę wykonują akcje, starając się zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Przed rozpoczęciem rozgrywki każdy otrzymuje planszę swojego stronnictwa. Ta określa jakie zasoby generowane są na początku rundy, a także koszt wymiany poszczególnych zasobów na żetony kontaktów. Żetony te są zasobem końcowym i występują w trzech kolorach: szarym (pozwala na stawianie nowych budynków, czyli wykładanie kart z ręki na stół), niebieskim (służy do podpisywania umów na dostawę wskazanych na kartach zasobów) oraz czerwonym (napadanie na lokacje przeciwnika lub rabowanie własnych kart na ręce).

Optymalne wykorzystywanie i obracanie zasobami jest kluczem do zwycięstwa w 51. stanie. Grę zaczynamy z trzema pracownikami, jednym z zasobów (w zależności od frakcji, którą gramy, będzie to: broń, paliwo, żelazo lub budulec), szarym żetonem kontaktu i kilkoma kartami na ręce. Dwóch pracowników można wymienić na dowolny zasób, a zasoby - zgodnie ze wskazaniem na planszy frakcji - na określoną liczbę żetonów kontaktu określonego koloru. System wymiany dóbr nie jest więc nader skomplikowany. Nawet początkujący gracze nie powinni zginąć tu od nadmiaru opcji. Jednocześnie gra zapewnia nam na tyle szerokie możliwości, by każdy wydeptał własną ścieżkę rozwoju swojej frakcji.

W każdym ruchu podejmujemy decyzję, z której wynikać będą kolejne kroki. Jest to swoisty system naczyń połączonych, gdzie wszystkie trybiki pełnią swoją funkcję w płynnym działaniu całości. Jeden nieprzemyślany ruch może sprawić, że w danej rundzie zostaniemy w tyle względem przeciwników. Właśnie dlatego w grze może wystąpić paraliż decyzyjny. Konieczność przemyślenia nawet kilku kroków w przód zajmuje trochę czasu. Na szczęście o swoich decyzjach możemy rozmyślać podczas tury przeciwnika. Na jego ruchy też co prawda trzeba zwracać uwagę - by pomieszać mu szyki w newralgicznym momencie lub nie dać się zaskoczyć - ale nie wymaga to nadzwyczajnego skupienia. Znacznie więcej czasu pochłaniają decyzje dotyczące rozwoju własnej frakcji.

Siła leży w kartach