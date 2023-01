2023 w wykonaniu PlayStation - jakie gry na wyłączność szykuje Sony?

Zaczynając zbierać dane do tego tekstu myślałem, że to będzie słabszy rok dla Sony. Po tym jak część tytułów przesunęła się na 2022 rok, ostatnie 12 miesięcy okazało się bardzo udane dla PlayStation 5. Teraz jednak takiej sytuacji nie ma. Patrząc na portfolio gier first party wygląda to dosyć mizernie. Im jednak mocniej zagłębiałem się w temat tym więcej ciekawych rzeczy dostrzegłem. To może być przyzwoity okres dla Sony.

Fakty są jednak takie, że Sony w tym roku mocno traci grami first party, które do tej pory były motorem napędowym PlayStation. Straty udaje się (na papierze) nadrobić tytułami od zewnętrznych firm. Swoje robi też PlayStation VR 2, które w lutym trafi do sprzedaży, razem z grupką produkcji na wyłączność. Gier będzie więc sporo, ale część z nich to czasowa wyłączność, a inne wymagają dodatkowej, dużej inwestycji. Każdy powinien więc samemu ocenić jak prezentuje się tegoroczna oferta Sony.

Polecam również zapoznać się z zestawieniem gier na wyłączność na Xbox Series X|S|gier na wyłączność na Xbox Series X|S, które pojawią się w 2023 roku.

Studia first party wciskają pauzę

Sporym rozczarowaniem może być oferta dużych gier od studiów first party. Brak większej konferencji (na wzór tego co zawsze było na E3) w 2022 roku sprawia również, że niewiele wiemy o dalszych planach PlayStation Studios. Zapowiedzianych gier są tylko trzy. Wolverine, mimo że może być wielkim hitem, na razie nie sprawia wrażenia czegoś, co ma wyjść w 2023 roku. Raczej nie nastawiałbym się tutaj na pozytywne zaskoczenie. To samo The Last of Us: Factions, a więc wieloosobowa, samodzielna gra w świecie wykreowanym przez Naughty Dog.