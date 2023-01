2023 rok w wykonaniu Xboksa - jakie gry na wyłączność szykuje Microsoft?

Skąd aż tak wielki powiew optymizmu, zwłaszcza po rozczarowującym zeszłym roku? Spójrzmy. Po pierwsze, Microsoft ma ogromną bazę studiów, a do tego nawiązał rekordowo dużo współprac z zewnętrznymi deweloperami. To są fakty, z którymi ciężko się dyskutuje. Widać to było też w 2022 roku, w którym na rynek trafiły takie produkcje jak Grounded, Pentiment, High on Life czy As Dusk Falls. Po drugie, ostatni okres rozczarował nie dlatego, że dużych gier nie było, tylko dlatego że trzy kluczowe tytuły zaliczyły opóźnienie. Dzięki temu 2023 rok wygląda jeszcze bardziej imponująco. Oczywiście przyszłość może przynieść kolejne poślizgi i rozczarowania. Mimo wszystko na dzisiaj oferta Microsoftu wygląda imponująco. Zainteresowani szczegółami?

Trzecia premiera to również spadkowicz z 2022 roku, czyli spektakularny i pełen klimatu Stalker 2. W jego przypadku opóźnienia wynikały z przyczyn niezależnych, czyli zbrodniczej agresji Rosji na Ukrainę. Z tego też względu trudno powiedzieć kiedy dojdzie do premiery. W momencie rozpoczęcia wojny projekt był już jednak bardzo bliski ukończenia. Z tego co da się nieoficjalnie dowiedzieć, Microsoft mocno zaangażował się w dokończenie gry. Mówili o tym zresztą sami deweloperzy, zaraz po publikacji ostatniego trailera. Zdradzili oni, że wsparcie niosło za sobą również nowe rozmowy dot. wyłączności i dostępności gry w Game Passie. Istnieje więc szansa na to, że Microsoft zapewnił sobie wydłużenie ekskluzywności Stalkera 2, która podobno miała wynosić tylko 3 miesiące.

Na koniec zostawiłem grę na wyłączność od “starego” studia Microsoftu. Po kilku latach przerwy Turn 10 wraca z nową Forzą Motorsport. Szczególnie pasjonujące będą porównania do Gran Turismo 7. Ciekawe też jak rozwijana będzie gra, która zgodnie z założeniami ma otrzymywać nową zawartość przez lata. Podsumowując, wszystkie cztery duże gry na wyłączność same w sobie zapewnią Microsoftowi świetny rok. Na tym jednak nie koniec. Do niego bardzo daleka droga.

Niespodzianki z worka AAA

Microsoft ma ogromną bazę zapowiedzianych gier z segmentu AAA. Wiemy o nich od dawna, ale nic oprócz CGI nie widzieliśmy. Pierwszą tego typu produkcją, która trafi do sprzedaży będzie Forza Motorsport. Drugą może być Hellblade 2. Premiera w tym roku? W ostatnich dniach insiderzy potwierdzają taki wariant (z kolei w 2024 roku ma wyjść Evowed). Skąd ten optymizm? Zacznijmy od tego, że pierwszy gameplay widzieliśmy już rok temu na The Game Awards. Takich rzeczy nie pokazuje się na lata przed premierą, tylko wtedy kiedy prace zbliżają się do końca. Tak jest też w rzeczywistości. Ninja Theory w grudniu oznajmiło, że zakończyło nagrywanie sesje motion capture. Do tego studio niedawno ogłosiło powrót do publikowania dzienników deweloperskich. Xboksowi Insiderzy są w większości zgodni, że Hellblade 2 będzie wielką jesienną premierą Microsoftu.

Czy możemy liczyć na jeszcze jakieś niespodzianki? Microsoft ma mnóstwo tytułów jak Contraband, Perfect Dark, The Outer World 2, Project Mara, Fable czy Everwild. Wydaje się jednak, że największe nadzieje możemy mieć co do Ark 2. Kontynuacja wielkiego hitu studia Wildcard od dawna planowana jest na 2023 roku i niewiele się tutaj zmienia. Mało też pewnie osób pamięta, że ma to być produkcja na wyłączność dla Xboksa (nie wiemy tylko czy ograniczona czasowo). Niestety o samej rozgrywce wiemy tylko tyle, że w kampanii wystąpi Vin Diesel. Wydaje się jednak, że niedługo może być o tej grze głośno.

Gdzieś w okolicy krąży też nowy shooter science fiction od Bethesdy o tytule Hi-Fi Rush. Taki projekt wyciekł jakiś czas temu (między innymi znak towarowy) i według niektórych insiderów może się pojawić jeszcze w tym roku. Potraktujcie to jednak w kategorii ciekawostki.