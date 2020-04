Najlepsze gry free-to-play na PC (edycja 2020)

Inne

Maria Wawrzyniak ,

Jakiś czas temu opublikowaliśmy obszerne zestawienie najlepszych (oczywiście, jest to kwestia osobistych preferencji, chodzi tutaj o zdanie redakcji, a Wasze propozycje w komentarzach widzimy i planujemy je również zamieszczać!) mobilnych gier free-to-play. Na dniach możecie również spodziewać się ostatnich podsumowań ubiegłego roku, które mam nadzieję, że również przyniosą jakąś wartość, a niektórzy znajdą w nich coś dla siebie! Niemniej jednak, jak już mówiliśmy wielokrotnie – uznaliśmy, że warto będzie odrobinę umilić Wam ten trudny czas, który wszyscy powinniśmy (jeżeli jeszcze tego nie robimy) spędzać w domu.

Z tego względu dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kolejne zestawienie, tym razem najlepszych gier free-to-play na komputery osobiste. Jak również możecie zobaczyć w tytule, jest to edycja tegoroczna, bowiem zestawienie będzie aktualizowane w kolejnych latach (lub częściej!), jeżeli pojawią się na rynku nowe – i wystarczająco dobre oraz interesujące – darmowe pecetowe produkcje. Zachęcamy również do dzielenia się Waszymi propozycjami w komentarzach!

1. Brawlhalla

PREMIERA: 17 października 2017 roku

17 października 2017 roku PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android GATUNEK: bijatyka

Brawlhalla to dwuwymiarowa bijatyka z elementami klasycznej platformówki, za której stworzenie odpowiada studio Blue Mammoth Games. Gra jest przeznaczona zarówno do rozgrywek jednoosobowych, jak i wieloosobowych – w tym celu twórcy oddali nam do dyspozycji szeroką gamę trybów. Możemy więc rywalizować z innymi dla czystej przyjemności w różnych wariantach (zarówno w postaci zabawy w sieci, jak i na jednym komputerze lub konsoli), a możemy również nieco podnieść sobie poprzeczkę i spróbować swoich sił w rozgrywkach rankingowych. Wszystko sprowadza się jednak do toczenia dynamicznych pojedynków na zróżnicowanych arenach. Każdy mecz jest tutaj prawdziwym testem naszych umiejętności, zaś kluczem do spektakularnego zwycięstwa jest oczywiście szybkość, zwinność, czas reakcji, umiejętność tworzenia silnych kombinacji ciosów oraz prawidłowe używanie specjalnych umiejętności naszego bohatera. To ostatnie może się jednak okazać wyjątkowo trudnym zadaniem, bowiem dostępnych postaci jest łącznie aż kilkadziesiąt – twórcy czerpią tutaj głównie inspiracje z różnych komiksów czy kreskówek, co oznacza, że znajdziemy zarówno średniowiecznych rycerzy, jak i kosmitów. Każdy ma własną, unikalną historię, a także indywidualny zestaw ciosów i umiejętności specjalnych. Gdyby porównać Brawlhallę do innych produkcji, większość zapewne pomyślałaby od razu o Super Smash Bros. Ultimate. Jest to jak najbardziej trafne porównanie, aczkolwiek wiadomo, że Brawlhalla jest stosunkowo mniejszym tytułem opartym o model free-to-play, więc pamiętajcie, że na pewno nie zwali Was z nóg. Nie zmienia to jednak faktu, że jest bardzo dobrym sposobem na spędzenie wieczoru.

2. Destiny 2

PREMIERA: 6 września 2017 roku

6 września 2017 roku PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One

PC, PlayStation 4, Xbox One GATUNEK: gra akcji (pierwszoosobowa strzelanka)

Destiny 2 to bezpośrednia kontynuacja ciepło przyjętej pierwszoosobowej strzelanki od studia Bungie Software. Warto na samym początku zaznaczyć, że od października ubiegłego roku podstawowa wersja gry dostała podtytuł New Light i została udostępniona w modelu free-to-play na platformie Steam (tyczy się do całej zawartości, którą twórcy zdążyli wydać w przeciągu pierwszych dwunastu miesięcy od premiery). Gra posiada funkcję cross-save, dzięki czemu możemy bez problemu zachowywać nasze postępy i kontynuować zabawę od tego samego momentu na dowolnej z dostępnych platform. Akcja Destiny 2 rozgrywa się po wydarzeniach pierwszej części – ostatnie Miasto zostało zniszczone przez Czerwony Legion kosmicznej rasy Kombinatu. Naszym zadaniem jest ponowne zjednoczenie Strażników, aby zmobilizować wszystkich do ostatecznego starcia z wrogiem i odzyskania wszelkich utraconych mocy. Co ważne, twórcy postanowili tutaj nałożyć znacznie większy nacisk na fabułę – kolejne wątki poznajemy albo w trakcie przerywników filmowych, albo poprzez słuchanie wypowiedzi postaci niezależnych podczas misji. Rozgrywka w Destiny 2 jest bardzo podobna do tej, którą znamy z pierwszej części – rozpoczynamy od stworzenia nowego bohatera, by następnie skupić się przede wszystkim na eksploracji, wykonywaniu zadań głównych związanych z fabułą oraz misji pobocznych i zróżnicowanych aktywności. Naszym głównym celem jest nieustanne podnoszenie swojego poziomu Światła oraz zdobycie możliwie jak najlepszego (i przy okazji egzotycznego) ekwipunku. Lokacje są jednak nieco większe, przez co wszystko przypomina bardziej grę z otwartym światem. Jeśli zaś chodzi o tryby gry, oczywiście, w Destiny 2 możemy wszystko załatwić w pojedynkę, tak nie zmienia to faktu, że produkcja została stworzona z myślą o rozgrywce wieloosobowej. Prócz podstawowego trybu fabularnego mamy bowiem naprawdę wiele trybów multiplayer, jak chociażby Najazdy czy pięć trybów walki na arenach PvP.

3. Dungeons & Dragons Online

PREMIERA: 28 lutego 2006 roku

28 lutego 2006 roku PLATFORMY: PC

PC GATUNEK: gra MMORPG

Tym razem mamy dla Was nieco starszy tytuł – Dungeons & Dragons Online to gra z gatunku MMORPG oparta na systemie Dungeons & Dragons w wersji 3.5, która zadebiutowała 28 lutego 2006 roku wyłącznie na komputerach osobistych. Warto zaznaczyć, że jest to jedna z pierwszych pełnoprawnych produkcji z gatunku MMORPG, która bazuje na wspomnianym systemie. Twórcy postanowili oddzielić trzy główne założenia Dungeons & Dragons Online: pierwszym filarem jest bardzo rozbudowany system walki, drugim ogromna ilość zawartości, a trzecim społeczność. Co ciekawe, w grze, zamiast wielkich otwartych światów, mamy do czynienia z nieco mniejszymi kontynentami mieszczącymi maksymalnie kilkaset osób. W połowie 2009 roku deweloperzy zdecydowali się również odejść od modelu biznesowego bazującego na subskrypcji na model free-to-play z mikropłatnościami. Trzy lata później, w 2012 roku, wypuszczono pierwszy duży dodatek pod tytułem Dungeons & Dragons: Menace of the Underdark, który zabiera nas do Fearun, gdzie możemy z kolei przedostać się do Podmroku – tam zaś, w siedzibie Lolth naszym zadaniem jest pokrzyżować plany Królowej Pająków. Rok później gra została wzbogacona o drugi duży dodatek pod tytułem Dungeon & Dragons Online: The Shadowfell Conspiracy, który przenosi nas do więziennego miasta Wheloon i górskich przełęczy Stormhorms. Jeśli zaś chodzi o tworzenie swojej postaci, do dyspozycji oddano nam cztery rasy: ludzie, niziołki, krasnoludy oraz elfy. W kwestii klas dostępne są wszystkie te, które zostały zaimplementowane we wspomnianym systemie. Rozgrywkę urozmaica również rozbudowany system gildii. Pomimo upływu czasu, Dungeons & Dragons Online wciąż może pochwalić się całkiem sporym gronem niezwykle wiernych fanów.

4. Fallen London

PREMIERA: 28 września 2009 roku

28 września 2009 roku PLATFORMY: PC (przeglądarka), iOS, Android

PC (przeglądarka), iOS, Android GATUNEK: gra przygodowa

Fallen London to jedna z tych gier, o której większość z Was prawie na pewno nie słyszała. Mowa o narracyjnej grze przygodowej z elementami RPG opracowanej przez studio Failbetter Games, która zadebiutowała w pierwszej kolejności 28 września 2009 roku w formie gry przeglądarkowej. Dopiero w roku 2016 pojawiła się również na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Akcja Fallen London toczy się w alternatywnej wersji epoki wiktoriańskiej, gdzie Książę Albert, który realnie zmarł w 1861 roku, został w grze uratowany przez swoją żonę, Królową Wiktorię, której udało się dobić targu z organizacją Bazar. Zapłatą było jednak przeniesienie całego Londynu milę pod ziemię. Gdy rozpoczynamy rozgrywkę, metropolia znajduje się tam już trzecią dekadę z rzędu – otoczona przez ocean nazwany Unterzee. Cała zabawa polega na braniu udziału w najróżniejszych opowieściach. Naszym zadaniem jest eksploracja świata oraz miejsc, z którymi możemy podjąć interakcję, rozpoczynając tym sposobem związaną z lokacją historię. Następnie śledzimy jej przebieg, podejmując w odpowiednich momentach decyzje wpływające na dalszy przebieg wydarzeń. Przy tym wszystkim mamy do czynienia z klasycznymi elementami RPG, jak tworzenie swojej postaci oraz rozwijanie jej. Nie zabrakło jednak też elementów MMO, bowiem niektóre z przygód wpływają na kształt miasta, które jest wspólne dla nas oraz innych użytkowników.

5. Guild Wars 2

PREMIERA: 28 sierpnia 2012 roku

28 sierpnia 2012 roku PLATFORMY: PC

PC GATUNEK: gra RPG

Guild Wars 2 to kontynuacja wydanej w 2005 roku gry MMO, za której stworzenie ponownie odpowiada amerykański zespół ArenaNet. Podobnie jak pierwsza część, dwójka nie wymaga od nas opłacania comiesięcznej subskrypcji, działając jako produkcja free-to-play w oparciu o system mikropłatności. Przenosimy się do zupełnie nowej krainy – wszystko rozgrywa się aż 250 lat po wydarzeniach z Eye of the North. Świat znacząco się zmienił, tyle że w negatywnym tego słowa znaczeniu. Za sprawą pojawienia się starożnytnych smoków zniszczeniu uległa większość terenów oraz miast znanych graczom z pierwszej części, zaś rasa ludzka znalazła się praktycznie na skraju przepaści. My natomiast w trakcie gry poznajemy różne aspekty głównej historii każdej z frakcji, razem z zupełnie nowymi technologiami. Twórcy postanowili rozszerzyć możliwości kreatora postaci – tym razem możemy bowiem wcielić się, prócz człowieka, w Charrów, Asurów czy Sylvari. Następnie rozwijamy naszego bohatera, zdobywając kolejne poziomy doświadczenia i coraz lepszy ekwipunek. Ciekawą nowością jest z kolei możliwość pływania, dzięki czemu mamy okazję zwiedzić sporo podwodnych lokacji. Większość gry możemy przejść samodzielnie, aczkolwiek równie ważna jest gra z innymi, zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w wielu miejscach spotkamy nie tylko członków drużyny, ale także innych graczy z całego świata. Możemy wykonywać różne obszarowe wydarzenia, w których biorą udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od tego, czy znajdujemy się w ich drużynie. Guild Wars 2 w 2015 roku doczekało się pierwszego dużego rozszerzenia fabularnego pod tytułem Guild Wars 2: Heart of Thorns, pozwalającego nam poznać zupełnie nową historię rozgrywaną w niedostępnym wcześniej obszarze, czyli dżungli Maguuma. Następnie, dwa lata później, wydano kolejny dodatek fabularny Guild Wars 2: Path of Fire, którego akcja toczy się po wydarzeniach z Heart of Thorns, gdzie musimy obronić południowe królestwo Elona przed Balthazarem.

6. Neverwinter

PREMIERA: 20 czerwca 2013 roku

20 czerwca 2013 roku PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One

PC, PlayStation 4, Xbox One GATUNEK: gra RPG

Neverwinter to gra z gatunku MMORPG oparta na zasadach czwartej edycji gry fabularnej Dungeons & Dragons, za której stworzenie odpowaida studio Cryptic. Przenosimy się do krainy Forgotten Realms, a dokładnie w okolice tytułowego miasta Neverwinter. Akcja rozpoczyna się równe sto lat po tym, jak wielka magiczna plaga całkowicie zmieniła kontynent – większość miast przestała istnieć, wielkie imperia legły w gruzach, a pozostałymi ruinami władają najróżniejsze potwory. To właśnie Neverwinter jest jednym z ostatnich bastionów ludzkości, a przynajmniej do momentu, kiedy po 75 latach spokoju doszło do erupcji pobliskiego wulkanu – w jednej z dzielnic miasta pękła ziemia, tworząc ogromną szczelinę, z której krótko po całej tragedii zaczęły wyłazić mroczne stwory. Gdy jednak rozpoczynamy grę, Neverwinter znajduje się w nieco lepszej sytuacji dzięki Lordowi Neveremberowi z Waterdeep. Ten zjawił się bowiem w mieście ze swoimi oddziałami, zaprowadził w większości dzielnic porządek, aby przemianować się na Lorda Protektora i wezwać wszystkich poszukiwaczy przygód oraz ambitnych bohaterów do pomocy w odbudowaniu Neverwinter. Gra stanowi połączenie MMO z klasycznym sieciowym RPG akcji, nastawionym przede wszystkim na rozgrywkę wieloosobową. Zadania natomiast mocno przypominają klasyczne RPG-owe misje. Oczywiście, nie brakuje również walki, zwiedzania ogromnych lokacji, a także mnóstwa misji pobocznych. W dużym skrócie: jeśli szukacie czegoś, co przyciągnie Was i zatrzyma na długie godziny, to Neverwinter nadaje się idealnie.

7. Path of Exile

PREMIERA: 23 października 2013 roku

23 października 2013 roku PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One

PC, PlayStation 4, Xbox One GATUNEK: gra RPG typu hack’n’slash

Path of Exile to gra z gatunku RPG typu hack’n’slash, za której stworzenie odpowiada studio Grinding Gear Games. Gracz wciela się w tytułowego wygnańca, który został wyrzucony ze swojej ojczyzny na nieprzyjazny kontynent o nazwie Wraeclast. Tam musi podjąć bardzo ważną decyzję – sprzymierzyć się z innymi banitami dzikiej ziemi, czy może działać na własną rękę, stawiając czoła wszelkim przeciwnościom losu. Path of Exile zadebiutowało 23 października 2013 roku na komputerach osobistych, 24 sierpnia 2017 roku na konsolach Xbox One oraz 26 marca 2019 roku na konsolach PlayStation 4. Od momentu premiery gra jest mocno wspierana nowymi dodatkami, które regularnie debiutują. Najnowszym rozszerzeniem jest Delirium, które wprowadziło do gry unikalne lustra – przekroczenie ich równa się ze znalezieniem się w zasięgiu działania tak zwanej mgły koszmaru. Z niej z kolei wyłaniają się nowi przeciwnicy, zaś wcześniej znani oponenci stają się silniejsi i zyskują przy okazji szereg nowych zdolności. Path of Exile słynie głównie ze swojego monstrualnego drzewka umiejętności, dzięki któremu mamy do czynienia z nieliniowym systemem rozwoju naszego bohatera. Co ciekawe, wspomniane drzewko składa się z aż 1350 indywidualnych cech, wspólnych dla wszystkich klas postaci, które różnią się między sobą wyłącznie historią oraz miejscem, gdzie rozpoczynamy rozwój drzewka. Całość z kolei opiera się na typowym grindzie, aczkolwiek niezwykle przyjemnym.

8. Shakes and Fidget

PREMIERA: 6 lipca 20110 roku

6 lipca 20110 roku PLATFORMY: PC, przeglądarka, iOS, Android

PC, przeglądarka, iOS, Android GATUNEK: gra RPG

Shakes and Fidget to humorystyczne RPG opracowane przez niezależne studio Playa Games. Tytuł zadebiutował w pierwszej kolejności 6 listopada 2010 roku jako gra przeglądarkowa, w kolejnych latach pojawiając się również na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS, a także, w roku 2016, na komputerach osobistych. Fabuła gry jest stosunkowo prosta – przenosimy się do fantastycznej krainy, garściami czerpiącej z Świata Dysku autorstwa Terry’ego Pratchetta. Tam z kolei przeżywamy różne, niejednokrotnie dziwaczne i całkiem zabawne przygody, rozwijając tworzonego od podstaw bohatera. Do wyboru oddano nam aż osiem ras i trzy profesje (mag, łucznik oraz wojownik). Głównym celem w Shakes and Fidget jest zajęcie głównego, zaszczytnego miejsca w sali chwały. By jednak to osiągnąć, musimy się naprawdę postarać – realizować coraz to trudniejsze zadania, toczyć turowe pojedynki z przeciwnikami oraz osiągać kolejne poziomy. Całość została jednak utrzymana w klimacie humorystycznym, z solidną porcją żartów, którymi gra częstuje nas od samego początku.

9. TERA

PREMIERA: 1 maja 2012 roku

1 maja 2012 roku PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One

PC, PlayStation 4, Xbox One GATUNEK: gra MMORPG

TERA, czy raczej The Exiled Realm of Arborea, to debiutanckie dzieło z gatunku MMORPG koreańskiego studia Bluehole. Począwszy od 6 lutego 2013 roku produkcja jest dostępna w modelu free-to-play. Fabuła gry przedstawia nam losy Federacji Valkyon – organizacji zrzeszającej rasy całego świata Arboreii, której zadaniem jest chronić je przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Co ciekawe, mamy tutaj do czynienia z wątkiem politycznym, bowiem wraz z dynamicznym rozwojem wydarzeń bierzemy udział w różnych rozgrywkach, pnąc się po kolejnych stopniach władzy. Łącznie do dyspozycji oddano nam siedem grywalnych ras i trzynaście różnych profesji – począwszy od znanych i klasycznych ras ludzi czy elfów, poprzez poteżną rasę Amani, a skończywszy między innymi na uroczych Elin. Jeśli zaś chodzi o profesje, możemy być na przykład tankiem czy uzdrowicielem, jak i wojownikiem walczącym w zwarciu lub na dystans. Warto zwrócić tutaj uwagę na model sterowania, który nieco różni się od tradycyjnych reprezentantów gatunku znacznie bardziej zręcznościowymi rozwiązaniami.

10. Warframe

PREMIERA: 25 marca 2013

25 marca 2013 PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch GATUNEK: gra akcji

Warframe to sieciowa gra akcji oparta na modelu free-to-play z mikropłatnościami, za której stworzenie odpowiada studio Digital Extremes. Wcielamy się w przedstawiciela starożytnej rasy Tenno – na pozór ludzkich osobników, które zostały obdarzone niezwykłymi zdolności poprzez kontakt z Pustką (The Void). Aby jednak ujarzmić wspomniane moce, zdecydowano się skonstruować biomechaniczne powłoki, tytułowe Warframe’y, które są ściśle połączone ze świadomością Tenno. Pełnoprawa rozgrywka rozpoczyna się wraz z przebudzeniem Tenno, który zostaje uwolniony przez jedną z frakcji pragnącej za wszelką cenę mieć pewność, że nie uda nam się pokrzyżować ich planów – jak nietrudno się jednak domyślić, sprawy toczą się zupełnie odwrotnie, a my zostajemy wprowadzeni w szczegóły świata przedstawionego, jego zasad i konfliktu toczącego się na obecną skalę. Sama zabawa jest przede wszystkim dynamiczna i łączy w sobie elementy klasycznych strzelanek, zręcznościówek oraz produkcji z gatunku RPG. Mamy do wyboru naprawdę spory arsenał broni: główną, boczną, do walki wręcz. Do tego dochodzą umiejętności specjalne – każdy Tenno posiada własny zestaw. W grze występują również kompani, któych możemy rozwijać i ulepszać. Przemierzamy proceduralnie generowane lokacje, zdobywamy niezbędne do craftingu zasoby, karty modów i inne rzeczy – krótko mówiąc, jeśli nie przepadacie za grindem, możecie się z Warframe nie polubić. A jeśli jest odwrotnie, to polecamy jak najbardziej!

