W co zagrać z dzieckiem podczas kwarantanny? #zostańwdomu

Adam "Harpen" Berlik

Książki przeczytane, planszówki ograne, klocki rzucone w kąt, tak samo jak lalki czy samochodziki… Wszystko może się znudzić, więc może warto spędzić trochę czasu z dzieckiem przed telewizorem? Radzimy, w co zagrać podczas kwarantanny.

Seria LEGO

Możliwość rozgrywki we dwóch na jednym ekranie, przygody w doskonale znanych światach (Harry Potter, Władca Pierścieni, Piraci z Karaibów, Gwiezdne Wojny, Indiana Jones) zbudowanych z klocków LEGO, proste do opanowania sterowanie i mnóstwo humoru – oto gry z serii LEGO w pigułce. Idealne na wolny czas z młodszym, jak i nieco starszym dzieckiem.

Overcooked

Jeśli nie chcemy gotować czegoś wspólnie, zawsze możemy spróbować swoich sił w grze. Overcooked to zwariowana zręcznościówka dla maksymalnie czterech osób, w której będziemy przyrządzać fast-foody, wykwintne dania, a nawet desery. Brzmi prosto, ale łatwo na pewno nie będzie. Zwłaszcza, gdy ktoś zacznie wyrzucać przypadkiem gotowe produkty do kosza.

Pokemon GO!

Ale zaraz, jak to? Przecież #zostańwdomu by uratować świat, prawda? Twórcy gry Pokemon GO! zmodyfikowali jednak rozgrywkę, dzięki czemu można łapać stworki bez wychodzenia z domu, kupując pokeballe i incense’y za symbolicznego pokecoinsa. Niedługo w domowym zaciszu weźmiemy także udział w rajdach.

Tools Up!

Overcooked ograne na wszystkie strony? A może ktoś tu zamiast gotować woli remontować? Tools Up! to gra, w której malujemy ściany, kładziemy tapety, dźwigamy meble, a następnie po sobie sprzątamy, by oddać klientowi wyremontowane mieszkanie. Banał, prawda? Praktyka udowadnia, że nie do końca.

Rayman Legends

Skakanie, omijanie przeszkód i pokonywanie wrogów w rytm muzyki? Takie rzeczy to (chyba) tylko w Rayman Legends, gdzie muzyczne poziomy już od dawna robią ogromną furorę. A co poza tym? Wariacja na temat piłki nożnej (Kung Foot), a także mnóstwo innych, świetnie zaprojektowanych etapów, w których będziemy się na przykład przebijać przez… ciasto.

FIFA 20

Na transmisje meczów w telewizji jeszcze sobie trochę poczekamy, więc fanom piłki nożnej nie pozostaje nic innego, jak zagrać w FIFA 20. Nawet profesjonalni zawodnicy uruchomili grę, by dzięki streamom z rozgrywki zebrać pieniądze na walkę z koronawirusem. Widzieliście, jak Krzysztof Piątek strzelił Krzysztofem Piątkiem gola w FIFA 20 przeciwko Finlandii? I to w… piątek, oczywiście.

Goat Simulator

Zapytałem domowników, co mogę napisać o Goat Simulator, bo sam niestety (?) nie grałem, tylko widziałem leżące kozy ślizgające się w stronę krążka hokejowego… Na pytanie, co można robić „w kozie” odpowiedzieli, że „wszystko”, włącznie z odkrywaniem metod na popsucie gry. Oprócz tego są też normalne zadania: wyścigi, przejmowanie flagi, piłka nożna, próby czasowe. A dzięki DLC można nawet polecieć w kosmos.

Seria Just Dance

Wychodzić nie można, biegać po lesie tym bardziej… To co wolno, jak nic nie wolno? Jeśli chcemy trochę się rozruszać, możemy włączyć którąkolwiek odsłonę serii Just Dance i przy jednym ekranie tańczyć razem z pozostałymi domownikami. Na przykład w rytm Baby shark, doo doo doo doo doo doo…

Unravel Two

Co może być bardziej uroczego niż maskotka upleciona z włóczki? Dwie maskotki uplecione z włóczki, rzecz jasna. Unravel Two to przepiękna gra, w której dwóch graczy musi nieustannie ze sobą współpracować, by uporać się z zagadkami środowiskowymi i przejść do kolejnych etapów.

Pikuniku

Czy to gra zrobiona w Paincie? Nie zrażajcie się – Pikuniku graficznie nie powala, ale ma swój urok. To dwuwymiarowa platformówka logiczna, w której pomagamy dziwnie poruszającym się postaciom w rozwiązywaniu łamigłówek. Tak, zgadliście. Można grać we dwie osoby. Jak we wszystkie inne gry z tego zestawienia.