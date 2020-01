Inne

Teksty z kategorii kompendium będą na bieżąco aktualizowane, jeśli w internecie pojawią się nowe informacje, oraz materiały promocyjne na temat danego tytułu – zarówno przed, jak i po premierze. Od teraz kompendia będą dzielone na segmenty – lista może się różnić w zależności od rodzaju gry. Jeżeli w jakimś segmencie na daną chwilę zwyczajnie nie ma czego napisać, zostaje on po prostu pominięty.

AKTUALIZACJA #01 (08.11.2019): Pierwsza bezpłatna aktualizacja – nowe mapy oraz tryb Hardpoint. Informacje w punkcie szóstym.

AKTUALIZACJA #02 (07.01.2020): Pierwszy sezon rozgrywek i przepustka bitewna – informacja w punkcie piątym (a dokładniej 5.1). Uzupełniono również punkt szósty o informacje na temat aktualizacji, która zadebiutowała na serwerach w okresie świąt Bożego Narodzenia.

1. Podstawowe informacje o grze

2. Tło fabularne i bohaterowie

3. Mechanika oraz tryby gry

4. Informacje techniczne

5. Edycje, rozszerzenia i dodatki

6. Aktualizacje oraz patche

7. Recenzje i materiały promocyjne

1. Podstawowe informacje o grze

Call of Duty: Modern Warfare to już szesnasta odsłona kultowego cyklu strzelanek Call of Duty będąca jednocześnie gruntownym rebootem serii Modern Warfare. Cykl jest rozwijany od 2003 roku i niezmiennie tworzony przez studio Infinity Ward – amerykański zespół deweloperski będący własnością większego koncernu wydawniczego Activision Blizzard. Trzeba jednak w tym momencie zaznaczyć, że wspomniane studio zajęło się wersjami na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One, podczas gdy edycja na komputery osobiste przygotował zespół Beenox, również należący do Activision. Podczas gdy Infinity Ward może pochwalić się właściwie głównie serią Call of Duty, Beenox ma na swoim koncie takie tytuły, jak Crash Team Racing Nitro-Fueled czy The Amazing Spider-Man. Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało 25 października 2019 roku na wspomnianych wcześniej platformach, czyli komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

2. Tło fabularne i bohaterowie

Call of Duty: Modern Warfare nie jest w żaden sposób powiązane z poprzednią trylogią – twórcy zdecydowali się na zupełnie nowy, świeży wątek. Akcja kampanii fabularnej rozgrywa się w czasach współczesnych (w 2019 roku), jednak niektóre misje funkcjonują na zasadzie retrospekcji i toczą się kilkanaście lat wcześniej. Historia dotyczy obecnej sytuacji na świecie, a dokładniej wojny z terrorem – gdy agresorzy wchodzą w posiadanie niebezpiecznej broni chemicznej, brytyjski oddział SAS postanawia połączyć swoje siły z CIA i partyzantami z fikcyjnego państwa o nazwie Urzikistan w celu odzyskania skradzionego przez terrorystów ładunku. Deweloperzy wielokrotnie podkreślali, że kampania jest poważna, przez co przeznaczona została raczej dla dorosłych odbiorców – możemy spodziewać się licznych brutalnych scen. Jeżeli natomiast chodzi o bohaterów, fabuła została zaprezentowana z perspektywy kilku różnych osób.

Po pierwsze, spotkamy kapitana Johna Price’a, którego miłośnicy serii na pewno skojarzą z poprzednich części Modern Warfare. Około piętnaście lat przed wydarzeniami z pierwszej odsłony, młody jeszcze wówczas Price o stopniu porucznika wyruszył do Prypeci na Ukrainie razem z kapitanem MacMillanem, gdzie jego zadaniem było wyeliminowanie przywódcy Ultranacjonalistów. Zamach ostatecznie się nie udał, przywódca przeżył, a dwójka bohaterów została tym samym zmuszona do odwrotu. Uciekając, również nie mieli szczęścia – MacMillan został bowiem ciężko zraniony w nogę, jednak Price zaniósł go do strefy ewakuacji, gdzie, w oczekiwaniu na transport, dzielnie bronił się przed wrogami. Wsparcie przybyło, MacMillan przeżył, a John Price niedługo po tych zdarzeniach przejął dowodzenie nad drużyną SAS o nazwie Bravo Team. Jednym z zadań grupy był szturm na statek towarowy, na którym znajdowało się urządzenie jądrowe. Misja z jednej strony się udała – statek ostatecznie zatonął, ale zespół Price’a został ostrzelany, zaś jego przywódca z resztą ocalałych uciekł na pokład śmigłowca, który wcześniej udało mu się wezwać. W późniejszym okresie John dostał jeszcze wiele innych zleceń. Przeżył wiele – był porywany, torturowany, ostrzeliwany, pozostawiany na pastwę losu, jednak nigdy się nie poddał. Dzięki tej właśnie determinacji stał się legendą na polu bitwy, w dodatku niezwykle szlachetną – Price wierzy bowiem, że walczy w imię większego dobra.

Kolejną ważną postacią w Call of Duty: Modern Warfare jest komendantka Farah Karim. Kobieta urodziła się w kraju opętanym wojną – jeszcze przed wiekiem nastoletnim doświadczyła śmierci obojga rodziców, podczas gdy wojska rosyjskie były obecne w Urzikstanie. Jej matka została zmiażdżona przez gruz podczas ataku artyleryjskiego, ojca zamordowano na jej oczach – Farah razem z bratem Hadirem udało się zabić żołnierza, który dokonał egzekucji. Udało jej się uciec. Kilka lat później została przywódcą urzykistańskich zbrojnych bojówek, czyli partyzantów, którzy bronią swojej ojczyzny przed terrorystami oraz okupantami. Poznajemy ją jako rozważnego lidera, dbającego o swoich żołnierzy – Karim kieruje się żelaznymi zasadami, których niezmiennie przestrzega. Jej siły zbrojne tworzą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, jednak kobieta nie pozwala wstępować do armii młodym poniżej 15 roku życia. Z rozwagą podchodzi również do wszelkich kwestii związanych z finansami, starając się, aby ludzie działający pod jej rozkazem potrafili o siebie zadbać bez nadmiaru środków. Światopogląd Farah wyznacza przede wszystkim ostrą linię rozgraniczenia pomiędzy nią i wrogiem – bohaterka wierzy całym swoim sercem w to, że razem ze swoimi ludźmi są „siłą ochronną, ratownikami, a nie zabójcami”.

Po trzecie, mamy Alexa – profesjonalnego agenta CIA, „który każdą misję realizuje do końca, nie zostawiając miejsca na sentymenty”. Mężczyzna jest oficerem operacyjnym w dziale działań specjalnych, przez co odpowiada za tajne misje o wysokim zagrożeniu. Najczęściej dowodzi niewielkimi drużynami, które zostały gruntownie przeszkolone i przygotowane do skutecznej infiltracji linii wroga, a także przetrwania nieludzkich wręcz warunków na nieprzyjaznym terytorium. W niektórych sytuacjach najsilniejszym argumentem Alexa jest walizka pełna pieniędzy, jego wiedza o kulturze świata i umiejętności językowe – specjalizuje się w pozyskiwaniu informacji wywiadowczych dzięki kontaktom z lokalnymi armiami. W ten sposób udaje mu się śledzić działania zarówno sojuszników, jak i wrogów, dlatego po pewnym czasie jest w stanie pomóc i doradzić odpowiednie działania w sytuacjach kryzysowych. Alex jest bardzo mocno zaangażowany w swoją pracę. Poznajemy go jako żołnierza walczącego wśród lokalnych sił rebeliantów.

Na koniec mamy Wilka oraz sierżanta Kyle’a Garricka. Ten pierwszy to tak naprawdę Omar Sulaman, lider Al-Katali, czyli organizacji terrorystycznej – jest więc jednym z głównych antagonistów Call of Duty: Modern Warfare. Odpowiada głównie za kradzież broni chemicznej, w tym chloru gazowego z Urzikstanu. Wilk stara się przede wszystkim wywalczyć niepodległość dla siebie oraz swoich rodaków – co ważniejsze, jest gotów zrobić to na wszelkie możliwe sposoby. Jego głównym celem jest pozbycie się okupantów z ojczyzny. Drugi bohater, sierżant Kyle Garrick jest z kolei jedną z grywalnych postaci – w przeszłości oficer brytyjskiej armii, Garrick pracuje obecnie w Londynie jako specjalista od operacji antyterrorystycznych. Uważa, że rządy państw mogłyby zrobić znacznie więcej w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom i jest zawiedziony otaczającą go rzeczywistością.

3. Mechanika oraz tryby gry

Call of Duty: Modern Warfare jest dynamiczną pierwszoosobową strzelanką. Gra działa na podstawie nowego silnika (dzięki czemu wspiera technologię ray tracing), który poza ulepszoną, wysokiej jakości oprawą wizualną i znacznie czystszym dźwiękiem, umożliwił również stworzenie od podstaw mechaniki strzelania – twórcy zadbali o odpowiednie animacje odrzutu oraz odgłosy przeładowań i strzałów. Jedną z wielu nowości w Modern Warfare jest możliwość zmniejszenia odrzutu poprzez oparcie broni o poszczególne elementy otoczenia. Gra cechuje się również ogromnym realizmem. Kiedy na przykład wyposażymy się w stary celownik, algorytmy automatycznie zmniejszą skuteczność danej broni. Dopracowano także widok w podczerwieni oraz walkę z użyciem noktowizorów. Call of Duty: Modern Warfare jest równocześnie pierwszą grą w całej historii marki, która całkowicie wspiera funkcję cross-play. Oficjalnie potwierdzono wsparcie dla klawiatury i myszy na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One, dzięki czemu użytkownicy konsol będą mogli grać z posiadaczami pecetów. Działa to również w drugą stronę – jeżeli pecetowiec zdecyduje się grać na padzie, będzie mógł rywalizować z konsolowcami przy użyciu klasycznego sterowania. W grze jest również dostępne specjalne lobby, gdzie nie obowiązują żadne reguły pod względem platformy – w rozgrywce mogą wziąć udział absolutnie wszyscy, niezależnie od sprzętu, na jakim grają. Twórcy zadbali przy tym, aby funkcja cross-play była całkowicie opcjonalna – w menu obecne są bowiem filtry, które pozwalają całkowicie ją wyłączyć. Dzięki wsparciu tej funkcji deweloperzy mają nadzieję maksymalnie skrócić czas oczekiwania na mecze we wszystkich trybach gry. Należy jednak przy tym pamiętać, że cross-play nie jest dostępny w meczach rankingowych oraz turniejowych.

Po okrągłym roku przerwy do serii Call of Duty powrócił tryb kampanii fabularnej dla pojedynczego gracza. Jak już wspomnieliśmy, fabuła została zaprezentowana z perspektywy kilku różnych osób i nawiązuje do współczesnych wydarzeń, przedstawiając obraz wojny z terrorem. Głównym wątkiem jest z kolei konflikt zbrojny w fikcyjnym państwie Urzikstan. Jeżeli zaś chodzi o rozgrywkę wieloosobową, w ofercie znajduje się klasyczny tryb multiplayer oraz tryb Special Ops (Spec-Ops), któremu poświęciliśmy osobny akapit. Z tego względu zaczniemy od zwykłego multiplayera. Tryb pozwala między innymi na grę na ogromnych mapach z interaktywnymi pojazdami, dla 64 lub więcej graczy jednocześnie. Nie ma tutaj podziału na klasy – gracze dowolnie dobierają swoje uzbrojenie, mogą również zmieniać zestawy w trakcie trwania meczu. Operatorzy różnią się między sobą wyłącznie wyglądem – wybór nie ma wpływu na samą walkę. Niektóre warianty rozgrywki obejmują dodatkowe modyfikacje, głównie pod postacią mapy pogrążonej w mroku czy chociażby usuniętego interfejsu lub jego elementów. Dobra wiadomość dla weteranów: powróciły killstreaki, czyli nagrody za nieprzerwaną serię zabójstw w przypadku ataku ciężkim sprzętem. Pełną listę killstreaków z opracowaniem znajdziecie między innymi tutaj. Łącznie mamy pięć trybów w rozgrywce wieloosobowej:

Domination (przejmujemy i utrzymujemy dane punkty na mapie),

(przejmujemy i utrzymujemy dane punkty na mapie), Cyber Attack (szukamy i uzbrajamy bombę),

(szukamy i uzbrajamy bombę), Ground War (bitwa na wielką skalę dla 54 lub więcej graczy),

(bitwa na wielką skalę dla 54 lub więcej graczy), Gunfight (dwuosobowe drużyny rywalizują na małych mapach bez odradzania się, 6 rund po 40 sekund),

(dwuosobowe drużyny rywalizują na małych mapach bez odradzania się, 6 rund po 40 sekund), Team Deathmatch (klasyk, dwie drużyny walczą o największą liczbę zabójstw).

Wspomniane już modyfikacje to: Night map, czyli mapa w wersji nocnej – wówczas konieczne jest używanie noktowizorów – oraz Authentic, czyli rozgrywka bez interfejsu, która ma na celu zwiększenie realizmu. Wszystko z kolei rozgrywa się na ośmiu różnych mapach: Aniyah Palace, Azhir Cave, Grazna Raid, Gun Runner, Hackney Yard, King, Pine oraz Stack.

3.1. Tryb Special Ops

Tryb Special Ops to kooperacja z maksymalnie trzema innymi graczami, gdzie wszystkie zadania powiązane są w jakimś stopniu z warstwą fabularną, więc skupiają się głównie na walce międzynarodowej koalicji Armistice z terrorystami z armii Al-Katala. W Special Ops dostępne są dwa główne podtryby: Operacje oraz Misje. Twórcy zobowiązali się do popremierowego wspierania Spec Ops kolejnymi zadaniami na wszystkich platformach. Za wykonywanie ich odblokowujemy nagrody, które są później dostępne również w zwykłym trybie wieloosobowym i kooperacji. Podobnie jest z poczynionymi postępami – progres postaci, który osiągniemy w Spec Ops, przenosi się do rozgrywki wieloosobowej oraz kampanii fabularnej. Jeżeli natomiast chodzi o Operacje, rozegramy je na największych mapach w czteroosobowych drużynach, dodatkowo mając również opcję publicznego matchmakingu. Początkowo dostępne są cztery, wszystkie jednak rozgrywają się na największej mapie miejskiej, czyli City of Verdansk. Gracze zawalczą przeciwko sterowanym przez komputer przeciwnikom, grając tak długo, aż osiągną określony cel, którym może być między innymi zniszczenie jakiejś infrastruktury – przy tym do dyspozycji dostaną wszystkie rodzaje pojazdów. Rozgrywkę urozmaicą sieciowe killstreaki, a także możliwość wskrzeszania się na polu walki. Ciekawostką jest natomiast fakt, że metoda osiągnięcia celu może być dowolna – nie musimy się ograniczać. Możemy więc zaatakować od frontu, ale równie dobrym rozwiązaniem jest na przykład załatwienie wszystkiego po cichu. Warto zaznaczyć, że do Operacji potrzebujemy czteroosobowej drużyny, jednakże gra pozwoli nam na matchmaking. Uzupełnieniem Operacji są Misje, gdzie rozgrywka drużynowa jest opcjonalna – równie dobrze gracze będą mogli spróbować swoich sił bez czyjejkolwiek pomocy. Mają one – według twórców oczywiście – dostarczać mnóstwa emocji bez względu na to, ile razy je powtórzymy. Pod koniec każdej takiej Misji zostaniemy nagrodzeni odpowiednią liczbą gwiazdek. Najwięksi śmiałkowie będą mogli spróbować „pobić czas Infinity Ward” w osiągnięciu danego celu.

Oprócz tego istnieje także Survival, czyli tryb hordy, gdzie naszym zadaniem jest jak najdłuższe przetrwanie kolejnych fal wrogów. Tryb nie jest w żaden sposób powiązany fabularnie z Misjami czy Operacjami, jest jedynie dodatkową formą rozgrywki w trybie kooperacji. Pamiętajmy jednak, że Survival do 1 października 2020 roku będzie dostępny wyłącznie na platformie PlayStation 4. Nowinka spotkała się oczywiście z ostrą krytyką ze strony fanów serii, o czym możecie przeczytać pod tym adresem.

4. Informacje techniczne

Jak już pewnie wiecie, Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało na trzech platformach: komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Produkcja obsługuje rozdzielczość 4K oraz technologię ray tracingu. Warto w tym momencie wspomnieć, że na pecetach Modern Warfare jest dostępne wyłącznie na platformie Battle.net. Ponadto, jest to pierwszy tytuł z serii, który został stworzony na zupełnie nowym silniku graficznym (oraz fizycznym), co pozwoliło na wdrożenie kilku technologicznych nowości. Do tego Modern Warfare wspiera funkcję cross-play, czyli rozgrywkę pomiędzy graczami na wszystkich platformach – wówczas system matchmakingu bazuje na używanym kontrolerze i wykrywa, kto korzysta z klawiatury oraz myszki, a kto ze zwykłego pada.

Minimalne wymagania sprzętowe:

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 7 SP1 lub 10 64-bitowy

Windows 7 SP1 lub 10 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i3-4340 3.3 GHz lub AMD FX-6300 4.0 GHz

Intel Core i3-4340 3.3 GHz lub AMD FX-6300 4.0 GHz KARTA GRAFICZNA: Nvidia GeForce GTX 670 lub GTX 1650 lub AMD Radeon HD 7950

Nvidia GeForce GTX 670 lub GTX 1650 lub AMD Radeon HD 7950 PAMIĘĆ RAM: 8 GB

8 GB MIEJSCE NA DYSKU: 175 GB wolnej przestrzeni

175 GB wolnej przestrzeni DIRECTX: 12

Rekomendowane wymagania sprzętowe:

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10 64-bitowy

Windows 10 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i5-2400 3.1 GHz lub AMD FX-8150 3.6 GHz

Intel Core i5-2400 3.1 GHz lub AMD FX-8150 3.6 GHz KARTA GRAFICZNA: Nvidia GeForce GTX 970 lub AMD Radeon R9 390 lub RX 580

Nvidia GeForce GTX 970 lub AMD Radeon R9 390 lub RX 580 PAMIĘĆ RAM: 12 GB

12 GB MIEJSCE NA DYSKU: 175 GB wolnej przestrzeni

175 GB wolnej przestrzeni DIRECTX: 12

Pod tym adresem znajdziecie również wymagania dla obsługi RTX oraz monitorów o wysokiej częstotliwości odświeżania.

5. Edycje, rozszerzenia i dodatki

Nowa odsłona kultowego cyklu strzelanek nie będzie posiadała ani przepustki sezonowej, ani płatnych dodatków (w tym map i trybów), ani nawet skrzynek z dodatkową zawartością. Zamiast wspomnianych lootboksów i innych sposobów zarobków, twórcy postanowili wprowadzić przepustkę bitewną – system będzie działać identycznie, jak w produkcjach z gatunku battle royale. Dzięki przepustce będziemy mogli odblokować dodatkowe bronie, ulepszenia oraz skórki. Zadbano przy tym, aby gracze mieli możliwość rozwoju gry na dwa sposoby: płatny i darmowy. Zaznaczono przy tym jednak, że wszystkie funkcjonalne treści, czyli bronie bazowe oraz rozszerzenia będziemy mogli odblokować poprzez zwykłą rozgrywkę. W przepustce bitewnej pojawią się także najróżniejsze przedmioty kosmetyczne, które nie będą miały wpływu na jakikolwiek balans w grze. Battle Pass nie zostanie jednak uruchomiony w dniu premiery – na początku gracze mogą jedynie poznać podstawową zawartość. Modern Warfare dostępne jest w trzech cyfrowych edycjach oraz, oprócz standardowego wydania pudełkowego, w specjalnej edycji kolekcjonerskiej Dark Edition.

Edycja standardowa:

gra Call of Duty: Modern Warfare

specjalny Taktyczny nóż w grze

klasyczna postać Kapitana Price’a w Call of Duty: Black Ops 4

Edycja operatora:

gra Call of Duty: Modern Warfare

specjalny Taktyczny nóż w grze

klasyczna postać Kapitana Price’a w Call of Duty: Black Ops 4

wczesny dostęp do otwartej bety

Pakiet Operatora “Wszyscy w Kamuflażu”

Pakiet Operatora “Załoga Zbyteczna”

Pakiet Operatora “Podżegacze Wojenni”

Ulepszona edycja operatora zawiera wszystko to, co znajdziemy w edycji zwykłej oraz dodatkowo 300 punktów Call of Duty.

Edycja kolekcjonerska Dark Edition:

gra Call of Duty: Modern Warfare

specjalny Taktyczny nóż w grze

klasyczna postać Kapitana Price’a w Call of Duty: Black Ops 4

wczesny dostęp do otwartej bety

Pakiet Operatora “Wszyscy w Kamuflażu”

Pakiet Operatora “Załoga Zbyteczna”

Pakiet Operatora “Podżegacze Wojenni”

noktowizor z podstawką (działający z widocznością na 20 metrów)

steelbook

5.1. Pierwszy sezon rozgrywek i przepustka bitewna

3 grudnia ubiegłego roku o godzinie 19:00 jednocześnie na wszystkich platformach wystartował pierwszy sezon Call of Duty: Modern Warfare. Razem z nim gracze otrzymali największą do tej pory aktualizację zawartości, aczkolwiek warto podkreślić, że nie wszystkie atrakcje, jakie przygotowano, stały się od razu dostępne – na niektóre z nich będziemy musieli poczekać. Na razie jednak darmowa zawartość to przede wszystkim sześć nowych map w rozgrywkach wieloosobowych, trzy tryby multiplayer, cztery misje w kooperacji, dwie bronie oraz dwie skórki dla operatorów. Za darmo będziemy mogli odblokowywać nagrody do 23. poziomu, przy czym osiągnięcie każdego z nich zajmie nam około godziny grania. Jeżeli natomiast będziemy chcieli odblokować tych nagród więcej, musimy wówczas zaopatrzyć się w płatną przepustkę bitewną (Battle Pass), która pozwoli nam kontynuować zabawę do poziomu setnego, oferując sporo przedmiotów kosmetycznych.

Nowością jest natomiast możliwość odblokowywania punktów COD poprzez granie, jako nagrody w przepustce bitewnej. Mogą one później posłużyć do zakupu samego Battle Passa w następnym sezonie, co praktycznie jest takim samym systemem, który funkcjonuje chociażby w grze Fortnite. Droższa wersja przepustki odblokuje od razu nagrody do 20. poziomu, aczkolwiek każdą z nich będziemy mogli również kupić od razu osobno za 150 punktów COD lub razem za 150 000 punktów. Przepustka bitewna kosztuje 1000 punktów COD lub 10 dolarów (około 40 złotych). Poniżej możecie zobaczyć film jednego z twórców na YouTubie o pseudonimie eColiEspresso, który zaprezentował w nim wszystkie przedmioty przepustki do setnego poziomu. Wraz z aktualizacją zawartości w pierwszym sezonie pojawiło się dla wszystkich graczy za darmo siedem nowych map, trzy nowe tryby rozgrywki, nowe misje w trybie kooperacji oraz dwie nowe bronie: RAM-7 i Holger-26.

6. Aktualizacje oraz patche

Aktualizacja #01 została opublikowana 8 listopada 2019 roku. W ramach pierwszego bezpłatnego rozszerzenia twórcy udostępnili na wszystkich platformach nowe mapy oraz tryb Hardpoint. Mapa dla trybu wieloosobowego nosi nazwę Shoot House i jest przeznaczona do rozgrywek 6v6. Druga mapa została stworzona dla trybu Ground War i nazywa się Krovnik Farmland. Tryb Hardpoint niektórzy mogą kojarzyć z poprzednich odsłon – dwie drużyny powalczą o kontrolę nad punktami strategicznymi. Ponadto udostępniono również patch balansujący rozgrywkę i naprawiający niektóre błędy – wprowadzono zmiany, które usprawniają miny, tarcze oraz shotguny.

Kolejna ważna aktualizacja (bożonarodzeniowa) została opublikowana 24 grudnia 2019 roku i wprowadziła do gry nową zawartość utrzymaną w klimacie trwających wówczas świąt Bożego Narodzenia. Twórcy oddali nam do dyspozycji tryb Snowfight będący specjalnym wariantem standardowego trybu Gunfight, gdzie rozpoczniemy grę uzbrojeni wyłącznie we własne pięści oraz śnieżki. Same zasady gry pozostały bez zmian – zmienił się jedynie arsenał broni. Do gry powrócił także dedykowany walce na punkty kluczowe tryb Drop Zone.

7. Materiały promocyjne

