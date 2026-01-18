Zwroty za ulepszenie Red Dead Redemption ruszyły. Xbox przyznaje się do błędu

Sprawa aktualizacji Red Dead Redemption na konsolach Xbox Series X wreszcie doczekała się rozstrzygnięcia. Po niemal dwóch miesiącach od wybuchu kontrowersji część graczy zaczęła otrzymywać zwroty pieniędzy za płatny upgrade, który zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami miał być darmowy dla posiadaczy cyfrowej wersji gry. Informacje o refundacjach zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych oraz na Reddicie, gdzie użytkownicy dzielą się wiadomościami otrzymanymi bezpośrednio od wsparcia technicznego Xboxa.

Red Dead Redemption i problematyczna aktualizacja. Gracze na Xbox Series X dostają refundy

Część użytkowników, mimo wcześniejszego zakupu cyfrowej wersji gry, nie mogła skorzystać z darmowego ulepszenia i była zmuszana do ponownego zapłacenia za dostęp do poprawionej edycji. Przełom nastąpił dopiero teraz, gdy użytkownicy zaczęli otrzymywać wiadomości od wsparcia Xbox.