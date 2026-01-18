Zaloguj się lub Zarejestruj

Zwroty za ulepszenie Red Dead Redemption ruszyły. Xbox przyznaje się do błędu

Patrycja Pietrowska
2026/01/18 17:00
Płatny upgrade miał być darmowy.

Sprawa aktualizacji Red Dead Redemption na konsolach Xbox Series X wreszcie doczekała się rozstrzygnięcia. Po niemal dwóch miesiącach od wybuchu kontrowersji część graczy zaczęła otrzymywać zwroty pieniędzy za płatny upgrade, który zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami miał być darmowy dla posiadaczy cyfrowej wersji gry. Informacje o refundacjach zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych oraz na Reddicie, gdzie użytkownicy dzielą się wiadomościami otrzymanymi bezpośrednio od wsparcia technicznego Xboxa.

Red Dead Redemption
Red Dead Redemption

Red Dead Redemption i problematyczna aktualizacja. Gracze na Xbox Series X dostają refundy

Część użytkowników, mimo wcześniejszego zakupu cyfrowej wersji gry, nie mogła skorzystać z darmowego ulepszenia i była zmuszana do ponownego zapłacenia za dostęp do poprawionej edycji. Przełom nastąpił dopiero teraz, gdy użytkownicy zaczęli otrzymywać wiadomości od wsparcia Xbox.

W treści komunikatów potwierdzono, że Red Dead Redemption miało być dostępne bez dodatkowych opłat dla osób, które wcześniej nabyły wersję cyfrową. Jednocześnie poinformowano o przyznaniu zwrotu za dokonany zakup upgrade’u. Co istotne, refundacje realizowane są bezpośrednio przez Xboxa, co jednoznacznie wskazuje, że problem leżał po stronie platformy, a nie Rockstar Games.

Nie był to odosobniony przypadek. Kolejni gracze w komentarzach potwierdzili, że otrzymali identyczne wiadomości i zwroty środków. Choć proces rozwiązania sprawy trwał niemal dwa miesiące, sytuacja zaczyna się stabilizować, a poszkodowani użytkownicy odzyskują swoje pieniądze. Ostatecznie gracze na Xbox Series X mogą mieć pewność, że nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów za ulepszoną wersję Red Dead Redemption.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

