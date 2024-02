Sony zamyka kolejne swoje studio i dokonuje masowych zwolnień. Firma wydała oświadczenie

Odchodzący prezes Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, opublikował nowe oświadczenie korporacji, w którym ogłoszono, że firmę czekają masowe zwolnienia, zamknięcie jednego ze studiów deweloperskich i zredukowanie etatów w innych studiach. Jest to więc jedna z ostatnich podjętych decyzji Jima Ryana, który przekazał, że był to trudny dzień dla Sony.

W oświadczeniu czytamy, że japońska firma rozpoczęła redukcję ogólnego zatrudnienia o około 8%, co przekłada się na około 900 osób. Dotyczy to pracowników na całym świecie, w tym studiów odpowiedzialnych za produkcję gier.

Dzisiaj rano firma wysłała maila do swoich pracowników, który w całości został udostępniony w oświadczeniu opublikowanym na stronie. Dowiadujemy się z niego, że London Studios zostanie całkowicie zamknięte. Deweloperzy odpowiadają za takie gry, jak EyeToy, SingStar, czy produkcje na PlayStation VR, w tym Blood & Truth oraz PlayStation VR Worlds. Deweloperzy mieli pracować nad nową grą wieloosobową na PlayStation 5. Wcześniej ten sam los spotkał studio Pixelopus, twórców Concrete Genie, którzy zostali zamknięci w czerwcu ubiegłego roku.

Ponadto studio Firesprite, autorów The Persistence, którzy pomagali również w pracach nad Horizon Call of the Mountain, czeka reedukacja etatów i część pracowników pożegna się z pracą. Również inne studia deweloperskie zostały dotknięte zwolnieniami, ale w mniejszym stopniu. Dodano, że niektóre gry zostały skasowane. Listę tytułów nie podano.

Dziś piszę ze smutną wiadomością. Dyskusje prowadzone w ciągu ostatnich kilku miesięcy na temat zmieniającego się krajobrazu gospodarczego, zmian w sposobie, w jaki opracowujemy, dystrybuujemy i wprowadzamy na rynek produkty oraz zapewniania, że ​​nasza organizacja jest gotowa na przyszłość w tej szybko zmieniającej się branży, doszliśmy do wniosku, że trudne decyzje stały się nieuniknione. Zespół kierowniczy i ja podjęliśmy niezwykle trudną decyzję o restrukturyzacji działalności, która niestety wiąże się z redukcją zatrudnienia, co ma wpływ na bardzo utalentowane osoby, które przyczyniły się do naszego sukcesu.

Po dokładnym rozważeniu i wielu dyskusjach na temat przywództwa prowadzonych przez ostatnich kilka miesięcy stało się jasne, że należy wprowadzić zmiany, aby móc dalej rozwijać działalność i rozwijać firmę. Musieliśmy zrobić krok wstecz, spojrzeć na naszą działalność całościowo i ruszyć dalej, koncentrując się na długoterminowym zrównoważonym rozwoju firmy i zapewnianiu naszej społeczności możliwie najlepszych doświadczeń. Celem jest usprawnienie naszych zasobów, aby zapewnić ciągły sukces i zdolność dostarczania wrażeń, których gracze i twórcy zaczęli od nas oczekiwać. […]

Nie będzie to łatwe i zdaję sobie sprawę, jaki wpływ będzie to miało na samopoczucie. Dotknięci pracownicy otrzymają wsparcie, w tym odprawy. Choć są to trudne czasy, nie oznacza to braku siły naszej firmy, naszej marki czy naszej branży. Naszym celem jest zachowanie elastyczności i możliwości dostosowania się oraz dalsze skupianie się na zapewnianiu możliwie najlepszych wrażeń z gier teraz i w przyszłości.

Dziękujemy za zrozumienie w tym trudnym okresie. Prosimy, bądźcie życzliwi dla siebie i siebie nawzajem.

Jim Ryan