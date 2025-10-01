Zwiększ wydajność swojego komputera. Lossless Scaling w dużej promocji na Steam

Jeżeli jesteście posiadaczami dosyć starego komputera, który nie obsługuje DLSS oraz FSR, to powinien zainteresować Was program Lossless Scaling. Jest to narzędzie pozwalające na skalowanie obrazu oraz generowanie dodatkowych klatek, bez znaczącej utraty jakości i płynności obrazu. Program dostępny jest obecnie w promocji w ramach Steam Autumn Sale 2025.

Lossless Scaling to potężne narzędzie, które poprawia wrażenia z gry, czyniąc rozgrywkę płynniejszą dzięki generowaniu klatek LSFG oraz opcjonalnie zwiększa jakość lub wydajność za pomocą różnych algorytmów skalowania i modeli uczenia maszynowego, takich jak LS1. Jest kompatybilne z większością gier, nawet tych, które nie posiadają wbudowanego generowania klatek czy skalowania, a także z innymi aplikacjami i szeroką gamą sprzętu.

Generowanie klatek LSFG 3

Ta funkcja tworzy dodatkowe klatki, aby gry wyglądały na płynniejsze. Idealnie sprawdza się w grach, które nie mają wbudowanego rozwiązania lub wymagają nowego sprzętu, a także w starszych grach i emulatorach z zablokowaną liczbą klatek na sekundę.

LSFG to autorski model uczenia maszynowego opracowany od podstaw specjalnie dla Lossless Scaling, który przeszedł już kilka znaczących aktualizacji.

Jest kompatybilny z szeroką gamą sprzętu i posiada osobny model wydajności dla energooszczędnych GPU.

Tryb Fixed pozwala zwielokrotnić oryginalną liczbę klatek, natomiast tryb Adaptive umożliwia określenie docelowej liczby FPS, która nie musi być wielokrotnością wartości początkowej.

Skalowanie

Skalowanie pozwala poprawić wydajność poprzez obniżenie natywnej rozdzielczości i zastosowanie upscalingu w celu odzyskania części jakości obrazu. Doskonale sprawdza się także w starszych grach oraz produkcjach typu pixel art, które nie obsługują nowoczesnych rozdzielczości ani trybu pełnoekranowego.