Zaloguj się lub Zarejestruj

Zwiększ wydajność swojego komputera. Lossless Scaling w dużej promocji na Steam

Radosław Krajewski
2025/10/01 13:15
0
0

Ciekawa alternatywa dla DLSS oraz FSR w wyjątkowej promocji.

Jeżeli jesteście posiadaczami dosyć starego komputera, który nie obsługuje DLSS oraz FSR, to powinien zainteresować Was program Lossless Scaling. Jest to narzędzie pozwalające na skalowanie obrazu oraz generowanie dodatkowych klatek, bez znaczącej utraty jakości i płynności obrazu. Program dostępny jest obecnie w promocji w ramach Steam Autumn Sale 2025.

Lossless Scaling
Lossless Scaling

Narzędzie do upscalingu w promocji na Steam

Lossless Scaling to potężne narzędzie, które poprawia wrażenia z gry, czyniąc rozgrywkę płynniejszą dzięki generowaniu klatek LSFG oraz opcjonalnie zwiększa jakość lub wydajność za pomocą różnych algorytmów skalowania i modeli uczenia maszynowego, takich jak LS1. Jest kompatybilne z większością gier, nawet tych, które nie posiadają wbudowanego generowania klatek czy skalowania, a także z innymi aplikacjami i szeroką gamą sprzętu.

Generowanie klatek LSFG 3

Ta funkcja tworzy dodatkowe klatki, aby gry wyglądały na płynniejsze. Idealnie sprawdza się w grach, które nie mają wbudowanego rozwiązania lub wymagają nowego sprzętu, a także w starszych grach i emulatorach z zablokowaną liczbą klatek na sekundę.

LSFG to autorski model uczenia maszynowego opracowany od podstaw specjalnie dla Lossless Scaling, który przeszedł już kilka znaczących aktualizacji.

Jest kompatybilny z szeroką gamą sprzętu i posiada osobny model wydajności dla energooszczędnych GPU.

Tryb Fixed pozwala zwielokrotnić oryginalną liczbę klatek, natomiast tryb Adaptive umożliwia określenie docelowej liczby FPS, która nie musi być wielokrotnością wartości początkowej.

Skalowanie

Skalowanie pozwala poprawić wydajność poprzez obniżenie natywnej rozdzielczości i zastosowanie upscalingu w celu odzyskania części jakości obrazu. Doskonale sprawdza się także w starszych grach oraz produkcjach typu pixel art, które nie obsługują nowoczesnych rozdzielczości ani trybu pełnoekranowego.

  • LS1, FSR, NIS – najlepiej nadają się do nowoczesnych gier.
  • Integer, XBR – idealne dla gier typu pixel art.
  • Anime4K – świetnie sprawdza się w przypadku kreskówek i anime.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
Steam
Valve
promocja
oferta
Valve Software
promocje
okazja
sklep Steam
Steam Autumn Sale
upscaling
Lossless Scaling
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112